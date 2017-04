Behrens will und soll in Barnstorf etwas aufbauen

Barnstorf - Vor Jahren hat er noch in der Ersten des Barnstorfer SV gekickt, jetzt kehrt er als Trainer zurück: Jörg Behrens übernimmt zur Saison 2017/2018 den Fußball-Kreisligisten. Der 36-Jährige, der bekanntlich am Ende der Serie beim Bezirksligisten SG Diepholz aussteigt, löst Rainer Gläser ab, der nach einer Spielzeit sein Amt niederlegt. „Jockel“ Behrens‘ Zusage gilt auch bei einem eventuellen Abstieg des BSV in die 1. Kreisklasse. Die Barnstorfer sind nach der 0:4-Niederlage im Kellerduell gegen den TSV Brockum stärker denn je in den Abstiegskampf verwickelt.

„Natürlich wäre es schöner, wenn Barnstorf in der Kreisliga bleiben würde. Das würde den Neuaufbau doch erleichtern. Mittelfristig möchte der Verein zurück in den Bezirk. Ich finde, dass das eine reizvolle Aufgabe ist. Deshalb habe ich in Barnstorf auch zugesagt“, erklärte Behrens gestern.

Von Vereinsseite her verspricht man sich vom neuen Mann auch einiges. „Nachdem uns Rainer etwas überraschend mitgeteilt hat, dass er aus familiären Gründen nicht mehr zur Verfügung steht, haben wir einfach mal bei Jörg nachgefragt, von dem wir ja wussten, dass er in Diepholz aufhört. Und es waren gute Gespräche. Jörg ist ehrgeizig und will was erreichen. Das hat uns gefallen“, erklärte Barnstorfs Team-Manager und Co-Trainer Andreas Hohnstädt gestern auf Nachfrage.

mbo/töb