Jobes Ausgleich reicht Rehden nicht: Arambasic-Team verliert in Nachspielzeit in Lübeck

Ereignisreicher Nachmittag für Ebrima Jobe (links, hier vor Lübecks Sebastian Pingel): Erst verschoss Rehdens Flügelspieler einen Elfmeter, dann traf er zum 1:1. Am Ende fuhr der BSV aber mit leeren Händen heim. © Vogler

Ausgiebig gewarnt hatte Kristian Arambasic vor „diesen Waffen“, wie der Trainer des BSV Rehden die weiten Einwürfe des 1. FC Phönix Lübeck nannte. Und seine Regionalliga-Fußballer hatten ihrem Trainer auch gut zugehört. „14 von diesen Dingern haben wir gut wegverteidigt, den 15. aber nicht“, ärgerte sich der BSV-Coach. Der Ball flog in der fünften Minute der Nachspielzeit in den Strafraum – und der aus der Abwehr aufgerückte Ebrahim Farahnak köpfte ins kurze Eck zum 2:1 (0:0)-Endstand ein. Riesenjubel im Lübecker „Stadion Flugplatz“, totaler Frust bei den Gästen. „Wir sind alle wahnsinnig enttäuscht“, verriet Arambasic kein großes Geheimnis. Vorzuwerfen hatte er seinem Team nichts: „Das war kein Unvermögen, sondern einfach Pech.“

Lübeck – Der 45-Jährige hatte im Vergleich zum 1:1 am Mittwochabend gegen Holstein Kiel II einige Veränderungen in seiner Startelf vorgenommen – teils gezwungenermaßen. So rückte Niklas Kiene für den erkrankten Angelos Argyris (am Mittwoch noch Torschütze) ins Abwehrzentrum. Daniel Haritonov kehrte zurück auf die linke Seite der Viererkette – trotz seiner Innenbandverletzung. Denn dessen Vertreter Kerem Sahan hatte es noch heftiger am Knie erwischt. Im Sturm bekam der zuletzt eingewechselte, aber gut aufspielende Malik Memisevic die Chance von Beginn an. Kevin Coleman wich dafür wieder auf den linken Flügel aus, Shamsu Mansaray nahm zunächst auf der Bank Platz.

Rehden verschießt Foulelfmeter

In dieser Formation kamen die Gäste „gut ins Spiel“, wie Arambasic fand: „Das Chancenplus lag zwar bei uns, wir haben die Bälle aber nicht versenkt.“ Zumindest einer hätte jedoch sitzen müssen – der vom Elfmeterpunkt, den Rechtsaußen Ebrima Jobe nach einem Foul an Memisevic über den Querbalken schoss (40.).

Memisevic trifft den Pfosten

Die Schwarz-Weißen gingen also mit einem laut Arambasic „miesen Gefühl“ in die Kabine, das sich nach Lübecks 1:0 durch Hendrik Wurr aus der zweiten Reihe (58.) natürlich nicht wesentlich verbesserte. „Aber ab der 70. Minute hatten wir das Spiel komplett unter Kontrolle“, urteilte der A-Lizenz-Inhaber. Die logische Folge: das 1:1 durch Jobe, der die Kugel von Memisevic bekam und sie ins kurze Eck schoss (79.). Möglichkeiten, das Spiel komplett zu drehen, hatte Rehden danach einige – doch Memisevic traf nur den Pfosten, Shamsu Mansaray scheiterte an Phönix-Keeper Andrea Hoxha, und der wie Mansaray eingewechselte Bocar Djumo zielte knapp am Winkel vorbei. Es folgte der späte Knockout.

„Uns bleibt jetzt nur, uns kurz zu schütteln und im Kollektiv noch konzentrierter zu arbeiten“, fordert Arambasic. Viel Zeit gibt’s dafür nicht, am Mittwochabend steht die nächste Partie an – ab 18.00 Uhr beim Bremer SV. ck

Regionalliga: 1. FC Phönix Lübeck - BSV Rehden 2:1 (0:0) Lübeck: Hoxha - Damsgaard (46. Ciapa), van Dijck, Farahnak, Wurr - Lambach (83. Stöver), Djengoue - Feka (75. Kisekka), Bock, Pingel - Ulbricht (63. Kobert). Rehden: Niemann - Popovic, Becken, Kiene, Haritonov - Tomic, Han - Jobe, Sindik, Coleman (69. Mansaray) - Memisevic (83. Djumo).

Tore: 1:0 (58.) Wurr, 1:1 (79.) Jobe, 2:1 (90.+5) Farahnak.

Besondere Vorkommnisse: Jobe schießt Foulelfmeter über das Tor (40.). Schiedsrichter: Daniel Piotrowski (Buchholzer FC). Zuschauer: 405.