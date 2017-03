Jetzt liegt Torjäger Kamil Chylinski flach

Hat sich in den vergangenen Wochen verbessert und gesteigert: Linkshänder Kevin Heemann (r.) von der HSG Barnstorf/Diepholz.

Diepholz - Bei der HSG Barnstorf/Diepholz reißen die personellen Hiobsbotschaften nicht ab – jetzt liegt Torjäger Kamil Chylinski mit einer Grippe flach. „Er ist zwei Wochen krankgeschrieben“, sagte Barnstorfs Trainer Dag Rieken vor der Heimpartie um 20 Uhr in der Diepholzer Mühlenkamphalle gegen den TSV Bremervörde.

Beim Tabellenfünften fehlen weiterhin Bastian Carsten-Frerichs (Rückfall nach Mandelentzündung – grippaler Infekt), Torhüter Donatas Biras (Ellbogenverletzung – Reha-Maßnahmen), Kreisläufer Andrius Gervé (Knorpelschaden im Knie – Reha-Maßnahmen) und Rückraumakteur Stefan Beljic (weilt in Serbien). Nach Ablauf seiner Sperre (zwei Spiele) stößt Mannschaftskapitän Cedric Quader wieder zum Kader. Angeschlagen ist zwar Rechtsaußen Laurynas Palevicius (Oberschenkel-Probleme), aber der Litauer sollte mitwirken können. Zuletzt präsentierte er sich in Gala-Form, steuerte zum 32:21-Auswärtserfolg in Neerstedt satte 14/8 Tore bei. Aus der Zweiten hilft niemand aus – Nils Mosel beispielsweise würde sich sonst festspielen.

Trotz großer Personalsorgen haben die Barnstorfer die vergangenen drei Begegnungen gewonnen. Seinen Teil dazu beigetragen hat auch der reaktivierte Tomas Lenkevicius. Der 38-jährige Litauer gibt mit seiner Erfahrung vor allem der Deckung den nötigen Halt. So ist der Routinier auch morgen gegen den TSV Bremervörde gefordert. „Die Abwehrarbeit ist der Schlüssel zum Erfolg“, weiß der 47-jährige HSG-Coach.

An die Hinbegegnung denkt Rieken nur ungern zurück: „Das war unsere schlechteste Saisonleistung. Da standen wir in der Abwehr viel zu passiv.“ Deshalb verfolgt der B-Lizenz-Inhaber nur ein Ziel: „Mit Bremervörde haben wir eine Rechnung offen. Das wird keine leichte Aufgabe, aber wir wollen das Spiel mit allen Mitteln gewinnen.“ Der Wildeshauser Pädagoge hofft, dass seine Schützlinge mit der gleichen Einstellung zu Werke gehen wie zuletzt in Neerstedt.

Beim 31:32 in Bremervörde hatte Martin Golenia in der Abwehr arge Probleme mit Kreisläufer Marcus Hölling. Doch der Hüne ist verletzt. Zum jüngsten 32:33 gegen den Tabellenzweiten SG HC Bremen/Hastedt steuerte der 36-Jährige acht Tore bei, brach sich aber bei einem Sturz nach einer Rangelei den Oberarm. Dem Routinier droht das Karriere-Aus. Dreh- und Angelpunkt beim Tabellenneunten ist Rückraumakteur Adnan Salkic. Der 35-Jährige trifft meistens zweistellig. Gefahr droht den Gastgebern auch von Linksaußen Lars von Kamp.

Rieken will erst kurzfristig entscheiden, wie er decken lässt. Im Angriff könnte Kevin Heemann erneut auf der Mitte beginnen. Der Linkshänder wusste zuletzt in Neerstedt auf dieser Position zu überzeugen. Eine weitere Option wäre Steffen Brüggemann, der nach auskurierter Schulterprellung wieder fit ist.

Mit Hilfe der Zuschauer wollen die personell geschwächten Barnstorfer in der 20. Meisterschaftspartie den elften Sieg einfahren.

mbo