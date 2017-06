Jensen setzt sich die Krone auf

OLDENBURG - Großer Erfolg für Dennis Jensen: Der Sportler des 1. Squash-Club Diepholz hat zum insgesamt sechsten Mal die Oldenburger Stadtmeisterschaft für sich entschieden. 40 Teilnehmer haben bei der Veranstaltung um den Titel gekämpft. Im Finale setzte sich der 41-Jährige ausgerechnet gegen seinen Vereinskollegen Luis das Neves durch. „Ein toller Erfolg“, freute sich Jensen.

In Runde eins schaltete Jensen den Oldenburger Frederik Folkerts in vier Sätzen aus. „Ich hatte am Anfang des Turniers etwas Probleme hineinzukommen und verlor den ersten Satz. Danach habe ich mich aber gefangen und das Match mit 3:1 gewonnen“, berichtete Jensen. Im Anschluss hatte der gebürtige Diepholzer, der an Position zwei gesetzt war, mit dem Schweden Anders Höjer (OD Braunschweig) keinerlei Probleme und siegte klar in drei Sätzen. Im Halbfinale wartete mit Regionalligaspieler Marius Saxarra (SC Neustadt) eine harte Nuss. Der 41-jährige Jensen spielte in den ersten beiden Durchgängen hervorragendes Squash und sicherte sich eine 2:0-Satzführung, doch Saxarra biss sich in die Partie zurück und kam zum Satzausgleich. Im Entscheidungssatz hatte Jensen dann aber die größeren Reserven und den kühleren Kopf, um ins Finale einzuziehen. „Das war ein richtig hartes Spiel. Marius ist ein aufstrebendes Talent. Im fünften Satz hatte ich einfach den besseren Start und so den Sieg noch ins Ziel gebracht“, berichtete Jensen.

Im Finale wartete dann sein Teamkollege Luis das Neves, der Deutsch-Portugiese befindet sich aktuell in bestechender Form – und das bewies er auch in Oldenburg. Nach zwei glatten Dreisatzsiegen gegen die Braunschweiger Markus Engelmann und Jan-Hendrik Benninghaus, schaltete das Neves den topgesetzten Heiko Schwarzer (1. Bremer SC) im Halbfinale in vier spannenden und hochklassigen Sätzen aus.

Somit kam es zum reinen Diepholzer Endspiel, welches Jensen stark anging und sich den Auftaktsatz sicherte. Das Neves konterte mit seinem gewohnt starken technischen Spiel und glich postwendend aus. Jensen führte im dritten Satz bereits 3:1, ehe das Neves mit einer Zerrung passen musste. „Schade um das Ende, aber Luis und ich haben ein tolles Turnier gespielt“, bilanzierte ein zufriedener Jensen.

Für ihn, das Neves und die übrigen Diepholzer Squasher läuft nun die Saisonvorbereitung auf die kommende Regionalliga-Spielzeit, die am 23. September mit einem Heimspiel ihren Auftakt finden wird. Da allerdings der konkrete Spielplan noch nicht feststeht, ist noch offen, welche Mannschaft zum Auftakt nach Diepholz reisen muss.