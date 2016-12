Jensen, Gevorgjan und Sandmann mit Doppelsiegen

Bassumer Bundesliga-Schützen gewinnen gegen Wathlingen und Teutoburger Wald

+ Marcus Errebo Jensen gewann seine beiden Duelle für die Bassumer Bundesliga-Schützen. - Foto: Voß

Bassum - Das war die richtige Antwort! Von ihren beiden 0:5-Schlappen vor zwei Wochen in eigener Halle haben sich die Luftpistolen-Bundesliga-Schützen des SV Bassum von 1848 bestens erholt. Am Samstagabend bezwangen sie Gastgeber Freischütz Wathlingen mit 3:2, gestern legten sie ein blitzsauberes 5:0 gegen die SSG Teutoburger Wald hin. „Der Kampfgeist der ganzen Mannschaft hat mich beeindruckt“, unterstrich Bassums Sportleiter Jens Voß: „Alle haben auf allen Positionen alles gegeben.“

Freischütz Wathlingen - SV Bassum von 1848 2:3: Mit nur einem Ring Unterschied verlor Sebastian Wollenhaupt an Position fünf gegen die Britin Coral Kennerly. „Das ist ärgerlich, zumal Sebastians 373 Ringe nicht schlecht sind. Aber Coral ist aktuell voll im Saft, weil sie sich auf die Commonwealth Games vorbereitet“, erklärte Voß. Noch knapper ging das Duell von Denis Rother gegen Benjamin Forke aus. Nach dem 367:367 musssten beide ins Stechen, und dort legte der Wathlinger gleich eine Zehn hin. Da konnte Rother mit seiner Acht nicht mehr ausreichend kontern.

Die anderen Duelle gingen aber an die Gäste. Sascha Sandmann zeigte beim 371:366 gegen Torben Wolf eine souveräne Leistung, Artur Gevorgjan legte mit 379 Ringen an Position zwei einen „ganz tollen Wettkampf“ (Voß) hin, und im Spitzenduell besiegte der Däne Marcus Errebo Jensen Christian Oehns mit 384:381. „Marcus hat richtig gut geschossen – er selbst war mit seiner Leistung aber mal wieder nicht zufrieden. Das ist eben ein ehrgeiziger Bursche“, schilderte der Sportleiter.

SV Bassum von 1848 - SSG Teutoburger Wald 5:0: Gegen den Tabellenvorletzten sollte ein Zu-Null-Sieg her. „Das hatten wir uns vorher vorgenommen, und jetzt sind wir froh, dass es geklappt hat“, stellte Voß klar: „So etwas kann man nämlich nicht programmieren.“

Martin Mohnke fand erst in die Spur, nachdem Voß seine gestrige Nummer fünf im Duell gegen Lars-Eric Etzold kurz vom Schießstand geholt hatte. „Martin hat schwach angefangen, sich dann aber wieder gefangen“, urteilte Voß über das 365:357. An Position vier hatte Sebastian Wollenhaupt seinen Kontrahenten Michael Quittschau im Griff, und in der Begegnung der „Dreier“ lieferte sich Sascha Sandmann mit Stefan Krause einen packenden Fight. „Das war richtig spannend – mit einer starken letzten Serie von Sascha“, kommentierte Voß dessen 96 Ringe zum Schluss.

Für das beste Ergebnis des Tages sorgte Gevorgjan an Position zwei, der mit 380 Ringen Jakob Wasilewski deutlich in die Schranken wies. „Artur hat wieder seine ganze Erfahrung in die Waagschale geworfen. Er ist ein Vorbild für die Mannschaft“, stellte Voß heraus. Spitzenschütze Marcus Errebo Jensen setzte sich gegen Alessandro Caselli mit 378:366 durch. Der italienische Kaderschütze hatte sich mit der Zeit verzockt und nach 16 Minuten erst sieben Schüsse abgegeben. Jensen hatte in seiner dritten Serie Probleme, bekam seine Nerven aber rechtzeitig wieder in den Griff. „Technisch ist Marcus Weltklasse, er muss nur in manchen Situationen noch ruhiger werden“, meinte Voß. „Aber auch das lernt er noch.“ - ck