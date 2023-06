Jeldrik Heemann bleibt in der Handball-Landesliga: 25-Jähriger wechselt von Absteiger Löwen II zu SFN Vechta

Jeldrik Heemann (links) verlässt die HSG Hunte-Aue Löwen II. © Krüger

Handballer Jeldrik Heemann (25) verlässt Landesliga-Absteiger HSG Hunte-Aue Löwen II und wechselt zur kommenden Saison zu Landesligist SFN Vechta.

„Er hat sich bei uns angeboten“, erklärte Vechtas Co-Trainer Matthias Borchardt. Am Kreis und am rechten Flügel zu Hause, erzielte der Verbandsliga-erfahrene Heemann in der abgelaufenen Saison 48 Tore.

„Jeldrik wird uns vor allem in der Abwehr helfen, er packt gut zu, kann im Mittelblock und auf der Halbposition decken“, nennt Borchardt weitere Stärken von Heemann.