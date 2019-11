Jeldrik Heemann hängt sich vergebens rein – 21:31

Siebenfacher Torschütze bei Verbandsliga-Niederlage der HSG Barnstorf/Diepholz II in Aurich

+ Bester Werfer der HSG Barnstorf/Diepholz II: Jeldrik Heemann gelangen sieben Treffer. Die 21:31-Schlappe beim OHV Aurich II konnte der Youngster aber nicht verhindern.

Aurich – Beim Verbandsliga-Spitzenreiter OHV Aurich II gab es am Samstagabend für die Handballer der HSG Barnstorf/Diepholz II nichts zu holen. Und HSG-Trainer Raul-Lucian Ferent gab nach der 21:31 (8:18)-Niederlage offen zu: „Wir hätten auch noch höher verlieren können.“ Doch Torhüter Manuel Pauli parierte in der ersten Halbzeit acht und nach dem Wechsel elf Bälle (darunter zwei Siebenmeter), sein Keeper-Kollege Luca Köhnken entschärfte weitere gefährliche Bälle. Seine Rettungstat in Minute 50 bedeutete jedoch die Rote Karte, als er aus seinem Kasten eilte und mit einem Auricher kollidierte. „Es war kein böses Foul“, nahm Ferent Köhnken in Schutz: „Luca hat sich noch zur Seite gedreht, um ihn nicht voll zu erwischen – aber er hat ihn berührt, und dafür gibt es eben jetzt eher Rot.“