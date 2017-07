TuS Kirchdorf will in Bezirksliga für Offensiv-Spektakel sorgen

Jeinsen: „Wir werden unsere Linie nicht verlassen“

+ Das sind die Neuzugänge des Fußball-Bezirksligisten TuS Kirchdorf (v. l.): Karsten Windhorn, Vorsitzender des TuS Kirchdorf, Gregor Koopmann, Viktor Seiberlich, Ive van Daalen und Trainer Christian Jeinsen. Auf dem Bild fehlen Bennet Rohlfs und Dominic Köper.

Kirchdorf - Von Rafael Kaluza. Es war die Sensation der vergangenen Spielzeit: Der TuS Kirchdorf ist in die Fußball-Bezirksliga aufgestiegen. Schon vor drei Jahren war er knapp gescheitert, nun hat es also geklappt. Es war der Lohn für eine fantastische Saison, in der die Kirchdorfer nach einer schon starken Hin- eine phänomenale Rückrunde nachlegten und so den SV Mörsen-Scharrendorf noch abfingen. „Die Wochen danach haben wir dann ordentlich federn lassen. Wir haben gebührend gefeiert“, berichtet Aufstiegstrainer Christian Jeinsen schmunzelnd.