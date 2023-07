Hoppe holt DM-Silber nach Hochsprung-Krimi

Von: Gerd Töbelmann

Urschrei von Jason Lee Hoppe vom LC Hansa Stuhr nach übersprungenen 1,97 Metern. © görlitz

Bei den Deutschen Meisterschaften der U18-Leichtathleten in Rostock gab es Silber und Bronze für Hochspringer Jason Lee Hoppe und Dreispringer Leon Michelmann.

Rostock – Mit jeweils einer Medaille kehrten zwei Athleten aus dem Kreis Diepholz von den Deutschen Meisterschaften der U 18 in Rostock zurück. Während es für Jason Lee Hoppe (LC Hansa Stuhr) im Hochsprung mit 1,97 Metern zu Silber langte holte sich Leon Michelmann (TSV Asendorf) mit 13,85 Metern Bronze im Dreisprung. Für den 17-Jährigen gab es zudem noch Platz sechs mit dem Diskus (wir berichteten).

Am Tag nach dem Wettkampf ließ Hoppe, der von Trainer Helge Ellwart an die Ostsee begleitet wurde, die Sprünge noch einmal Revue passieren: „Ich habe sehr gut begonnen und die Anfangshöhe von 1,90 Meter glatt übersprungen. Aber danach hat der Anlauf überhaupt nicht gepasst.“

Hoppe sprang danach viel zu früh ab, was natürlich Höhe kostete. „Wir hatten das Training zuvor angepasst, weil Jason Knieprobleme hatte“, meinte Ellwart. Danach reichte es für den 17-Jährigen im dritten Versuch immerhin noch zu 1,97 Metern. Da Keon Schmidt-Gothan (LG Stadtwerke München) diese Höhe auf Anhieb gemeistert hatte und alle Konkurrenten danach an zwei Metern scheiterten, sprang Silber für Hoppe heraus. Doch sein Ärger über verpasstes Gold (Bestleistung 2,03 Meter) hielt sich in Grenzen: „Ich kann eben nicht immer zwei Meter oder mehr springen. Silber ist auch okay.“

Für den Stuhrer Schüler war das der Höhepunkt der Saison. Es stehen jetzt vielleicht noch einige Sportfeste an. Der LC Hansa darf aber auch weiterhin auf Hoppe bauen: „Ich habe überhaupt keine Absicht, den Verein jetzt zu verlassen. Ich fühle mich hier sehr wohl.“

Sehr wohl fühlt sich auch der gleichaltrige Leon Michelmann beim TSV Asendorf. Doch der Schützling von Trainerin Ute Schröder war nur bedingt mit seinem Abschneiden in Rostock einverstanden: „Der Dreisprung war okay, aber mit dem Diskus war es ein Reinfall.“ Michelmann ist ein junger Athlet mit deutlichen Worten.

Am Samstag stand Dreisprung an. „Leon hatte im Vorfeld keinerlei gesundheitliche Probleme“, sagte Schröder. Und das sollte sich auszahlen. Die beiden ersten Sprünge (12,96/12,73) waren noch etwas verhalten. Doch dann legte der Asendorfern mächtig zu, sprang im letzten Versuch neue persönliche Bestleistung von 13,85 Metern und schnappte sich damit noch Bronze.

War mit seinem sechsten Platz im Diskuswurf nicht ganz zufrieden: Leon Michelmann vom TSV Asendorf. © görlitz

Am Sonntag dann ein komplett anderes Bild. Die Diskuswerfer mussten bei teilweise strömendem Regen ihrem Job nachgehen. „Auf so einem nassen Ring, der extrem rutschig war, habe ich noch nie geworfen“, sagte Michelmann. Und Schröder fügte hinzu: „Schon beim Einwerfen landete der Diskus diverse Male im Netz.“

Mit 33,02 Metern lag sein ersten gültiger Versuch weit unter seinen Möglichkeiten. Mit 44,80 Metern steigerte sich Michelmann erheblich und schaffte den Sprung in den Endkampf. Dort jedoch ging es mit drei ungültigen Versuchen nicht mehr weiter voran, sodass es am Ende zu Rang sechs unter den 13 Startern langte.