Mal Innenverteidiger, mal Stürmer: Jan Rabens ist Sulingens Leuchtturm

Von: Felix Schlickmann

Abwehr-Anker oder baumlange Sturmspitze: Der 18-jährige Jan Rabens glänzt beim TuS Sulingen in doppelter Rolle. © Terwey

Jan Rabens hatte einen großen Anteil am ersten Sieg des TuS Sulingen nach zuvor vier Niederlagen in Serie. Zunächst spielte der „Senkrechtstarter“ in der Innenverteidigung, später im Sturm. Trainer Iman Bi Ria will den 18-Jährigen vor dem Spiel gegen den OSV Hannover behutsam aufbauen. Derweil gehört Thomas Marz nicht mehr zum Sulinger Kader.

Sulingen/Göhren-Lebbin – Den Familienurlaub hat sich Jan Rabens verdient. Beim TuS Sulingen hinterlässt der Fußballer in seiner ersten Herren-Saison einen hervorragenden Eindruck, das Golfen an der Müritz mit seinen Eltern seinem Bruder soll bei Rabens zur Entspannung beitragen – und vielleicht in gewisser Weise auch zur Vorbereitung auf das nächste Landesliga-Spiel seiner Sulinger gegen den OSV Hannover (Samstag/14.00 Uhr).

Dann könnte Rabens seine Führung an der Mannschaftsspitze weiter ausbauen. Keiner aus dem TuS-Kader stand mehr Minuten (831) auf dem Platz als der vor zwei Monaten 18 Jahre alt gewordene „Senkrechtstarter schlechthin“, wie Iman Bi Ria seinen Spieler bezeichnet.

Rabens macht, „was Iman für richtig hält“

Der Trainer zog Rabens vor der Saison von den A-Junioren hoch – kurioserweise war dabei ein etwas ungewöhnlicher Positionswechsel inbegriffen. „Iman wollte einen spielstarken Innenverteidiger und Linksfuß“, berichtet der gelernte Angreifer vom Gespräch mit seinem Coach und sagt über seine neue Rolle: „Das ist kein Problem für mich. Ich helfe der Mannschaft und mache, was Iman für richtig hält.“

Also spielt Rabens mal in der Innenverteidigung (Bi Ria: „Er hat ein gutes Auge, um die Passwege zu schließen, ist stark in Zweikämpfen“), mal im Sturm – manchmal in einem Spiel sogar auf beiden Positionen. Beim SV BE Steimbke fing der 1,95-Meter-Turm hinten an, hielt den Laden weitestgehend dicht und wechselte nach der Pause nach vorne – wo er mit zwei Vorlagen einen entscheidenden Anteil hatte am 4:2-Sieg, der die Serie von vier Niederlagen in Folge beendete. „Das macht uns variabler“, sagt Bi Ria über Rabens’ „Doppel-Rolle“: „Und für Jans Entwicklung ist es auch gut.“

Bi Ria: Der Kopf spielt „eine sehr, sehr wichtige Rolle“

Der Trainer hat es sich „ein bisschen als Ziel auf die Fahne geschrieben“, Rabens aufzubauen: „Er ist fußballerisch eine Granate, mit seiner Schnelligkeit und Ballbehandlung. Aber er muss lernen, dass der Kopf eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt; die Vorbereitung, die Art und Weise auf dem Platz.“

Bislang habe es in diesem Bereich allerdings keinerlei Probleme gegeben, betont Bi Ria: „Wenn er mal zu locker wird, hole ich ihn sofort runter. Wir geraten da nicht aneinander, weil er das annimmt. Jan reibt sich auch im Training immer auf, ist immer bei 100 Prozent.“

Wenn du in der Innenverteidigung gegen einen guten Stürmer spielst, kannst du dir viel von ihm abgucken und das in deinem eigenen Spiel umsetzen.

Und damit verkörpert Rabens ein wenig das Gegenbeispiel zu Thomas Marz. Der 19-Jährige wird nicht mehr für die Sulinger spielen, das gab der Trainer bekannt. „Ich brauche in dieser Phase Spieler, die sich zu 100 Prozent für die Mannschaft opfern“, erklärt er: „Der absolute Wille hat mir bei Thomas gefehlt. Darum haben wir uns in der sportlichen Leitung dazu entschlossen, dass wir ihn freistellen.“ Böses Blut gebe es aber keines. „Es ist nichts groß passiert“, betont Bi Ria: „Thomas ist ein Riesentalent. Vielleicht lernt er daraus. Das wünsche ich ihm.“

Marz wird also auch am Sonntag nicht im Kader stehen. Dafür kehren Julian Fehse (zuletzt Fußprobleme) und Eric Schröder (zuletzt beruflich verhindert) zurück. Bi Ria kann also wohl aus dem Vollen schöpfen.

Sulingens Trainer träumte schon von der Überraschung

Gute Voraussetzungen gegen einen starken Gegner. Der OSV kommt als Tabellenzweiter und mit dem besten Torschützen der Liga, Finn Kiszka (13 Treffer). „Sie sind sehr spielstark“, weiß Bi Ria: „Uns erwartet eine enorm große Aufgabe.“

Dennoch ist der 38-Jährige „sehr positiv gestimmt“. Genau wie Rabens. In der ausgeglichenen Landesliga sei „jeder außer Krähenwinkel und Evesen schlagbar“, findet er. Und Bi Ria ergänzt: „Überraschungen gibt es im Fußball.“ Er habe sogar davon geträumt, erzählt der Trainer schmunzelnd: „Ich bin ein bisschen abergläubisch.“