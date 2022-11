4:1 – Jan Rabens dreht das Spiel: Doppelpack und Vorlage beim Sulinger Sieg über Döhren

Von: Cord Krüger

Sulinger Jubeltraube mit drei Torschützen: Jan Rabens (vorn, Nummer 20) traf zum 1:1 und 2:1, Janik Diekmann (neben ihm) markierte das 3:1. Links kommt Cemet Ac zum Gratulieren, der später das 4:1 beisteuerte. © Krüger

Ein Traumdebüt von Cemet Ac mit einem Tor, der erste Heimsieg der Saison und das womöglich beste Spiel des TuS Sulingen in der bisherigen Serie: Das Beste kam zum Schluss des Fußballjahres für den Landesliga-Letzten! „Wir hatten alle richtig Bock“, fand Jan Rabens. Und er besonders: Der erst 18-jährige Sturm-Turm traf beim furiosen 4:1 (1:1)-Heimsieg über Niedersachsen Döhren doppelt, bereitete ein weiteres Tor vor und hauchte seinem Team sichtlich neues Selbstvertrauen in dieser Seuchen-Spielzeit ein. „Der Junge ist einfach unbekümmert, frech, aber auch aggressiv“, lobte ihn sein Trainer Iman Bi Ria, fügte allerdings an: „Das war überragend von allen. Riesen-Respekt an die Jungs, wie sie mit all diesen Rückschlägen in den letzten Monaten umgegangen sind.“

Sulingen – Von denen gab’s auch am Sonntag zunächst einige. Den ersten schon nach einer Viertelstunde, als für Mittelfeld-Rackerer Marvin Rupp wegen einer Zerrung Schluss war. Doch auf ihrem Kunstrasenplatz arbeiteten die „Grünen“ weiter – wenn auch zunächst ungefährlich. Den ersten Schuss aufs Tor gab Theo Klare ab, diesmal in der Mitte der Dreier-Abwehrkette, nach einer Ecken-Variante von Julian Fehse und Ac (drüber/25.). Der für Rupp eingewechselte Devin Schmidt traf aus spitzem Winkel das Außennetz (27.) – die TuS-Führung lag in der Luft. Stattdessen jubelte plötzlich Döhrens Richard Mensah: Torwart Eric Schröder und Kim HwiTae stiegen bei einer Flanke gemeinsam hoch und rasselten zusammen, Mensah fiel die Kugel vor den Fuß und er schob sie ins leere Tor (30.). „Die Flanke ins Zentrum darf schon nicht passieren“, monierte Bi Ria, machte aber Danny Stöver keinen großen Vorwurf: „Links in der Dreierkette hat er noch nicht gespielt.“

Fußball-Landesliga: TuS Sulingen - Nieders. Döhren 4:1 (1:1) Sulingen: E. Schröder - Michael (73. Brockmann), Rupp (14. Schmidt), Fehse, Dieckmann (80. Durmaz), Miklis, HwiTae, Stöver, Rabens, Ac (77. Czyborra), Klare.

Tore: 0:1 (30.) Mensah, 1:1 (38.) Rabens, 2:1 (49.) Rabens, 3:1 (53.) Dieckmann, 4:1 (68.) Ac.

Schiedsrichter: Mirel-Ioan Arghir.

Doch Sulingen reagierte stark: Rabens sprintete hinter der Mittellinie los in den Strafraum, schoss von links – und die Kugel rollte ins lange Eck (38.). Ein verdienter Ausgleich, denn vom Ballbesitz und Einsatz her ging die erste Hälfte klar an Bi Rias Kollektiv.

„Ladehemmung abgelegt“

Trotzdem stellte der Coach zur Pause auf ein 4-4-2 um, in dem sich Rabens weiter vorn wiederfand – um dort richtig aufzudrehen: 90 Sekunden nach Wiederanpfiff prüfte er Dario Grohmann per Flachschuss, doch sein sattes 15-Meter-Geschoss konnte Döhrens Keeper nur halbwegs entschärfen. Der Ball trudelte hinter ihm zum 1:2 ins leere Tor (50.). Auf der anderen Seite hielt Schröder einen Schuss von Mano Stadtler (52.) – und dann durfte wieder Rabens ran: Nach einem Pass von Schmidt zündete er den Turbo, sprintete über rechts bis zur Grundlinie durch, hängte dabei Luis da Silva ab und tanzte zwei Gäste aus, passte vom ersten Pfosten zurück auf Janik Dieckmann – und der grätschte die Kugel zum 3:1 in die Maschen (53.). „Genau so hatten wir das im Training einstudiert“, freute sich Bi Ria über Rabens’ überlegte Ablage – und über die Tatsache, „dass meine Stürmer Jan und Janik jetzt ihre Ladehemmung abgelegt haben“. Der Assistgeber ergänzte trocken: „Ich habe mich an meine Jugendzeit erinnert. Da hat das bei Hallenturnieren ganz gut geklappt.“

Fehse im Alu-Pech

Fehse hatte wenig später mit einem Pfostenschuss Pech (63.), aber dann machte Ac alles klar: Einen Pass von Dieckmann knallte er oben links zum 4:1 in den Knick (68.). Die Partie war entschieden, wenngleich die Gäste durchaus noch hätten verkürzen können. Doch Schlussmann Schröder parierte unter anderem gegen Eric Neudert (85.) und entschärfte kurz vor Schluss eine Doppelchance von Joel Paes und Neudert. „Auch Eric hat heute seine ganze Klasse gezeigt“, unterstrich Bi Ria.

Der TuS also wie aus einem Guss. „Aber wir stehen erst am Anfang“, mahnte Matchwinner Rabens. Es klang wie die Ankündigung einer Aufholjagd auf dem Weg aus dem Tabellenkeller.

Spieler des Spiels: Jan Rabens Der Gamechanger: Sulingens Stürmer egalisierte zum 1:1, traf zum 2:1 und bereitete das 3:1 vor. Danach weiter laufstark und gefährlich.