Jakobsen setzt Arbeit fort, Wünning geht

St. Hülfe-Heede – Kreisliga-Neuling TuS St. Hülfe-Heede hat eine ordentliche Saison gespielt, geriet als Tabellenneunter (41 Punkte) nie in Abstiegsgefahr. Die Verantwortlichen haben längst die Weichen für die Serie 2019/2020 gestellt, Trainer Nils Jakobsen setzt seine Arbeit fort und geht in seine vierte Spielzeit. Der 36-Jährige musste bei seiner Zusage nicht lange überlegen, zumal ihn Jugendwart Arne Wiechering und der stellvertretende Vorsitzende Stephan Grossmann unterstützen. „Wir können mit unserer jungen Generation in Sankt Hülfe-Heede etwas aufbauen. Das hat mich gereizt, zumal Stephan und Arne viel Zeit und Ideen mitbringen, die wir versuchen, in Zukunft umzusetzen. Immerhin können wir beim TuS drei Herrenmannschaften anbieten“, erklärte Jacobsen. Zwei Akteure verlassen den Aufsteiger allerdings in Richtung Bezirksliga: Der zwölffache Torschütze Bennet Wünning versucht sein Glück bei der SG Diepholz, und Allrounder Michael Becker zieht’s zum TSV Wetschen. mbo