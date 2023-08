Spieler des Wochenendes: Twistringens Matthias Brokering und sein Ja-Wort in der Wüste

Von: Malte Rehnert

Er räumt richtig ab: Twistringens neuer Innenverteidiger Matthias Brokering hat sich direkt in die Stammelf gespielt und erhält jede Menge Lob von Trainer Timo Rathkamp, der sagt: „,Matze‘ tut uns einfach gut.“ © Töbelmann

SPIELER DES WOCHENENDES Neuzugang Matthias Brokering macht den SC Twistringen in der Defensive sofort stabil und bekommt sehr viel Lob von seinem Trainer. Demnächst wird er aber vermutlich mal fehlen, wenn er beruflich nach Afrika reist. Und: Der 25-Jährige hat schon jetzt ein bisschen Bammel vor dem SCT-Ritual am Saisonende.

Twistringen – Es muss irgendwann im Frühling gewesen sein, als Timo Rathkamp fast wahnsinnig wurde. Mehrfach hatte er versucht, Matthias Brokering zu erreichen, um ihn von einem Engagement beim Fußball-Bezirksligisten SC Twistringen zu überzeugen. „Aber er ging nie ran“, berichtet der SCT-Coach. Desinteresse war jedoch nicht der Grund, sondern berufliche Verpflichtungen. Brokering war im Stress. Als Area Sales Manager verkauft er Legehennenställe für ein Vechtaer Unternehmen – hauptsächlich auf die Arabische Halbinsel, inzwischen auch nach Afrika. Als Rathkamp ihn endlich mal zu fassen bekam und der 25-Jährige letztlich zusagte, „saß ich gerade in der Wüste“, erzählt Brokering und schmunzelt.

Momentan ist er nicht auf Dienstreisen, sondern meistens zu Hause – und dementsprechend regelmäßig beim Fußball. Gut für den SCT, denn der Neuzugang von Bezirksliga-Absteiger SG Diepholz hat sich in rasantem Tempo in die Startelf gespielt und in der neuen Saison noch keine einzige Sekunde verpasst. Drei Spiele, 270 Minuten Einsatzzeit – und erst zwei Gegentore für Tabellenführer Twistringen. Daran hat der neue Innenverteidiger einen großen Anteil.

Es gibt Spieler, die passen einfach – und ,Matze‘ ist definitiv so einer.

Zuletzt überzeugte er beim 2:1 gegen den von einigen Trainern hoch gehandelten Landesliga-Absteiger SV BE Steimbke. „,Matze‘ hat wieder richtig stark gespielt“, sagt Rathkamp und setzt zu einer Lobeshymne an, die gefühlt zehn Minuten dauert. Zweikampf- und kopfballstark, prima Spieleröffnung, schnell, ruhig am Ball et cetera. Kurzum: „Er bringt alles mit, hat auch eine gute Innenverteidiger-Figur, ist eine ordentliche Kante.“ Er habe sich gewünscht, dass Brokering rasch zu einer Verstärkung wird, sagt Rathkamp: „Aber dass es so schnell geht, hätte ich nicht gedacht. ,Matze‘ verliert quasi keinen Zweikampf und tut uns einfach gut. Nach dem Steimbke-Spiel haben mich Zuschauer gefragt: ,Wo kommt der denn her?‘“

Aus Barnstorf. Dort lebt Brokering – und dort begann er mit dem Fußball. Dann spielte er in der Jugend beim JFV Rehden-Wetschen-Diepholz, noch mal beim BSV, in Eydelstedt und Diepholz – und zwischendurch beim VfL Kemminghausen. „Als ich wegen des Studiums nach Dortmund gezogen bin, habe ich dort angefangen“, berichtet Brokering: „Das ist der Heimatverein von Kevin Großkreutz. Er stand dann sonntags öfter an der Seitenlinie und hat zugeguckt.“

Doch der Barnstorfer ist längst zurück aus dem Ruhrgebiet und hat sich mittlerweile dem Verein angeschlossen, der „nur sechs, sieben Autominuten“ von ihm entfernt ist – und in dem er sich schon nach kurzer Zeit extrem wohl fühlt. „Hier in Twistringen wird das Vereinsleben noch richtig gelebt. Eine Super-Truppe. Als wäre ich schon immer da.“ Nach dem Steimbke-Sieg, bei dem die Twistringer Defensive um Brokering und Kapitän Philipp Meyer in der Innenverteidigung erneut wie ein Bollwerk gestanden hatte, lernte der Neue auch die schon fast legendären Kabinenpartys kennen. „Es ging gut ab, eine Super-Veranstaltung“, resümiert Brokering.

Als nächstes treten die Twistringer im Spitzenspiel beim Tabellenzweiten TV Neuenkirchen an (Samstag, 17.00 Uhr), der ebenfalls neun Punkte in drei Partien eingesammelt hat. „Da geht es richtig zur Sache“, ahnt Brokering, der mit dem SCT am Ende gerne unter den Top 5 landen würde.

Viel unterwegs: Matthias Brokering vor dem berühmten Burj Khalifa in Dubai. © Privat

Demnächst droht ihm allerdings die erste Zwangspause – aus beruflichen Gründen. „In zwei, drei Wochen geht’s vermutlich nach Nigeria“, sagt Brokering, der bei seinen Trips meistens um die sieben Tage unterwegs ist. Zuletzt war er, während der Saisonvorbereitung, in Kuwait: „Bei 50 Grad, das war schon heftig.“ Hin und wieder kommt Brokering bei seinen Rückreisen morgens am Flughafen an und steht dann nachmittags schon auf dem Platz.

Im Urlaub muss es für ihn nicht zwingend der arabische Raum sein, da fährt er lieber nach Südeuropa: „Hauptsache Strand und warm.“ Da trifft es sich gut, dass der SCT die Abschlussfahrt im Sommer 2024 nach Mallorca plant. Dort müssen die Neuen eine Art Einweihungszeremonie über sich ergehen lassen. Werder-Fan Brokering befürchtet, ein HSV-Trikot tragen zu müssen: „Das wäre schwierig für mich.“ Den ersten Pflichtauftritt der Zugänge im Karaoke-Zelt auf dem Vechtaer Stoppelmarkt hat er dagegen verpasst: „Da war ich auf einer Hochzeit und verhindert – leider . . .“