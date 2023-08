„He-Mans“ Rat an Strongman Oliver Kossebau-Viebig: „Iss mehr Käse, trink mehr Vitamalz“

Von: Fabian Terwey

Teilen

Pkw-Achse stemmen: Das steht bei Oliver Kossebau-Viebig häufiger im Trainingsplan. © privat

Es ist schon krass, was Oliver Kossebau-Viebig so alles stemmen, reißen und ziehen kann: Bierfässer, Traktorreifen, Pkw-Achsen und so weiter. Hauptsache schwer. Der 44-Jährige aus Aschen bei Diepholz ist ein Strongman - und ein sehr erfolgreicher dazu. Auch dank eines Ratschlags, den ihm Onkel „He-Man“ einst gab.

Aschen – Klatsch! Oliver Kossebau-Viebig kassiert ihn gerne, diesen Schlag in den Nacken. Der Kraftsportler aus Aschen hat seinen Freund Christoph Tapphorn selbst darum gebeten. „Ich lasse mir eine verpassen, weil es mich motiviert“, lächelt der 44-Jährige über den speziellen Freundschaftsdienst seines treuen Kumpels, der ihn zu all seinen Wettkämpfen begleitet. Das Ritual senke dabei nicht nur sein „wahnsinniges Lampenfieber“, sondern verhalf dem zweifachen Familienvater auch zum Gewinn der Deutschen Vizemeistermeisterschaft der Strongman Masters (Ü 40) in Stendal.

Tonnenschwere Lkw am Seil hinter sich herziehen, Traktorreifen umstoßen und Bierfässer in die Höhe stemmen, das ist Kossebau-Viebigs große Leidenschaft.

„Kraftsport habe ich schon immer gemacht“, erklärt der Service-Techniker für Biogasanlagen. Der 1,80 Meter große und 140 Kilogramm schwere Athlet („Mein Sweetspot“ – ideales Wettkampfgewicht) ist in Dinklage schließlich in einer Familie mit eigenem Fitnessstudio großgeworden. Sein Onkel: Die mittlerweile verstorbene Berliner Bodybuilder-Legende Johnny Pfeifer. „,Iss mehr Käse, trink mehr Vitamalz – das gibt dir Kraft’, hat er mir immer gesagt“, berichtet Kossebau-Viebig von seinem Vorbild, das ihn wegen der langen blonden Haare und der Muskeln „an die Action-Figur He-Man“ erinnerte.

Auf die Zähne beißen: Die Anstrengung beim Reifenstapel-Schleppen zu Hause in Aschen steht Strongman Oliver Kossebau-Viebig ins Gesicht geschrieben. © privat

Er selbst habe „erst ziemlich spät erkannt, dass ich nicht der Bodybuilder-Typ bin. Dabei war mir schon immer scheißegal, wie ich aussehe. Es ging und geht mir nur um Leistung.“

YouTube brachte ihn letztlich auf den Geschmack: Nach intensivem Strongman-Videostudium meldete sich Kossebau-Viebig vor gut fünf Jahren zu einem Beginner-Cup in Hannover an. „Da ging es dann plötzlich um andere Dinge als Hantelstemmen“, erklärt er. Stattdessen hieß es: Steine, Sandsäcke und Koffer voll mit Gewichten schleppen.

Atlas-Stein hochwuchten: Oliver Kossebau-Viebig hat die Kugel voll im Griff. © GFSA

„Der Sport ist sehr vielfältig. Nur ein starker Drücker oder Heber zu sein, reicht da nicht aus. Man hat vier, fünf verschiedene Disziplinen“, erklärt Kossebau-Viebig. Ein Jahr lang hatte er sich deshalb auf seine Premiere vorbereitet, hievte sich dann gleich auf Platz sieben unter rund 40 Athleten vor Ort.

Feuer und Flamme, meldete sich Kossebau-Viebig daraufhin in der 3. Liga an, stieg aus der untersten Klasse direkt auf und misst seine Kräfte seitdem in der zweithöchsten deutschen Liga. Um dort Punkte zu sammeln, reist das vereinslose Mitglied im Verband German Federation of Strength Athletes (GFSA) quer durch die Republik – von Wettbewerb zu Wettbewerb. So wie nach Stendal, wo die Deutsche Meisterschaft der Strongman Masters zugleich als Liga-Wettkampf ausgeschrieben war.

Zur Vorbereitung gehört neben dem Training auch das richtige Essen. „Viel Protein, Hähnchen, fettarmes Rind. Leider muss ich viel Fleisch essen – auch das billige, sonst wird’s zu teuer“, erklärt Kossebau-Viebig. Hinzu kommen Nahrungsergänzungsmittel wie Eiweiß-Kapseln. „Nicht gut“ findet es Kossebau-Viebig, „wenn Anabolika eingenommen werden, obwohl das bei Wettkämpfen verboten ist.“

Er stärkt sich am Vortag seiner Auftritte mit „6 000 Kalorien. Da mache ich viel über Flüssigkeit: Shakes, Proteinpulver, Reismehl, Erdnussbutter, aber auch Bananen.“ Allein seine Leidenschaft für den „Nischensport“ treibt ihn an, diesen hohen Aufwand zu betreiben. Denn: „Geld verdienen kann ich damit nicht, ich bekomme höchstens die Unkosten für die Hotelübernachtungen raus“, rechnet Kossebau-Viebig vor. Und was ist sportlich noch drin? „Das Ziel erste Liga ist da, ja. Aber dafür müsste ich noch mehr machen“, erklärt er: „Und mit 40 bin ich nicht mehr so frisch wie noch mit 25. Da kommen jetzt auch mal Verletzungen.“ Seine schlimmste erlitt er einst beim „Flippen eines 350 Kilogramm schweren Reifens. Dabei habe ich mir den Bizeps gerissen. Sehr schmerzhaft, ich bin richtig zusammengezuckt.“

Lkw am Haken: Oliver Kossebau-Viebig zieht ihn. © GFSA

Der Krankenhaus-Aufenthalt und die OP schreckten ihn nicht ab, aber vorsichtiger ist er geworden. „Gerade in meinem Alter muss man besonnen trainieren“, weiß Kossebau-Viebig.

Seine Familie unterstützt ihn dabei – zu sehen auf dem Instagram-Kanal „olli_kv_“: Die fünfjährige Tochter eifert da ihrem Vater bewundernd nach. Während der Papa eine Autoachse in die Lüfte wuchtet, stemmt sein „kleiner Wirbelwind“ freudestrahlend eine kleine Kurzhantelstange in die Höhe.

Gladiator hält sich mit Kickboxen beweglich - 340 Kilogramm wuppt Oliver Kossebau-Viebig in seiner Paradedisziplin, dem sogenannten Kreuzheben, bei dem eine Langhantel anzuheben ist.

- Zu Hause im Carport trainiert Kossebau-Viebig mit Bierfässern, einer Achse für Autoreifen und Atlas-Steinen.

- Für alle weiteren Spezialgeräte musste Kossebau-Viebig bislang nach Osnabrück in ein spezielles Fitnessstudio fahren. „Ich habe aber jetzt einen kleinen Schuppen in der Nähe angemietet, um mir zukünftig noch mehr Geräte zuzulegen, die ich dann dort unterbringen kann.“

- Bei Wettbewerben – wie beim Masters – sei „die Stimmung geil, es ist ein bisschen so wie früher bei den Gladiatoren-Wettkämpfen“, beschreibt es Kossebau-Viebig: „Eine gut vernetzte Community, in der jeder dem anderen den Erfolg gönnt.“

- „Damit ich mobiler, fitter, beweglicher bin“, betreibt Kossebau-Viebig neben seinem Krafttraining, das steif mache, Kickboxen im Diepholzer Siam Muay Thai Club.

Wenn es passt, reisen Tochter und Frau bei Wettbewerben sogar mit. „Wie sieht es aus? Soll ich noch eine Saison machen?“, frage Kossebau-Viebig seine Partnerin jedes Jahr aufs Neue ob des zeitintensiven Trainings: Die jüngste Antwort seiner großen Liebe, für die er einst in den Kreis Diepholz kam: „,Letztes Jahr warst du Dritter, jetzt Zweiter. Nächstes Jahr holst du dir den Masters-Titel!“

Zwei Zehntelsekunden beim Reifenflippen trennten ihn in diesem Jahr vom Deutschen Meister Marcus Franke. Im Sommer 2024 bietet sich die erneute Chance auf den Masters-Titel. Eine Quali ist zwar nicht nötig, bis dahin wird Kossebau-Viebig von Freund Christoph Tapphorn aber sicher bei anderen Wettkämpfen noch ein paar seiner geliebten Schläge in den Nacken kassieren.

Reifen flippen: Oliver Kossebau-Viebig im Einsatz. © Privat