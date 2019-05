Isensee lässt Lemförde bangen

Heiligenfeldes Kapitän entscheidet Spiel – 3:2 / Knackpunkt: Beckers Ampelkarte

+ In der zweiten Halbzeit nicht zu stoppen: Heiligenfeldes Spielmacher Björn Isensee (am Ball). Foto: SCHLICKMANN

Heiligenfelde - Von Felix Schlickmann. Nun hat der TuS Lemförde das Endspiel, das er nicht haben wollte. Durch das gestrige 2:3 (2:1) beim SV Heiligenfelde bleiben die Fußballer bei 29 Punkten – ebensoviele hat Bezirksligakonkurrent RW Estorf-Leeseringen nach dem Sieg gegen den TuS Kirchdorf auf dem Konto. Lediglich das bessere Torverhältnis trennt Lemförde damit vom Relegationsplatz. Gegen den SC Twistringen muss am Sonntag für den TuS also ein Sieg her, um den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen.