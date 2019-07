Isensee hämmert Heiligenfelde ins Finale

Ristedt - Von Gerd Töbelmann. Das 20. Ristedter Fußball-Turnier um den „Württemberg-Cup“ bekommt am Freitababend ab 20.00 Uhr ein echtes Sensations-Finale geboten. Am Montag hatte sich Landesligist TuS Sulingen für das Endspiel qualifiziert. Das war erwartet worden. Aber gestern sorgte Underdog SV Heiligenfelde vor 250 Zuschauern für den Coup der Veranstaltung. Der Bezirksligist setzte sich mit 1:0 (1:0) gegen Titelverteidiger Bremer SV (Bremen-Liga) durch und spielt nun gegen Sulingen um Pokal und 600 Euro Siegprämie. Der BSV bestreitet zuvor gegen Stuhr das Spiel um Platz drei (18.30). Das gestrige 3:1 des Brinkumer SV in der Gruppe B gegen den TuS Sudweyhe war wertlos – Brinkum rangiert nur auf Platz drei.

Brinkumer SV - TuS Sudweyhe 3:1 (1:1): Unmittelbar nach dem Match wusste Brinkums Coach Mike Gabel noch nicht, ob der Sieg fürs Spiel um den dritten Platz reichen würde. Im Falle des Scheiterns hatte er den Freitag aber gedanklich schon verplant: „Das gibt eine fette Laufeinheit, wenn wir hier Freitag nicht spielen.“ Das ist jetzt der Fall. Und was meinte er zum Spiel? „Die ersten zehn Minuten haben mir gefallen – der Rest eher nicht.“

Bereits nach vier Minuten ging sein Team durch ein Tor von Saimir Dikollari mit 1:0 in Führung. Danach jedoch riss der Spielfluss ab – Sudweyhe war gleichwertig. Und glich durch ein Traumtor aus. Julian Heusmann hatte in der 29. Minute von der halblinken Seite Maß genommen und das Spielgerät, dass länger und länger wurde, in den rechten Giebel des Brinkumer Kastens geschlenzt.

Die Sudweyher hätten nach der Pause sogar in Führung gehen können, doch Stephen Bohl vergab nach Foul an ihm selbst den fälligen Elfmeter, den Brinkums Keeper Kevin Kuhfeld mit starker Parade um den Pfosten drehte. „Wenn wir da das 2:1 machen, geht das Match anders aus. Aber auch so bin ich stolz auf meine Jungs“, sagte TuS-Trainer Markus Pieprczyk. Die Tore fielen dann auf der anderen Seite: Per Doppelschlag (65./66.) machten Gordy Mumpese und Kevin Artmann zum 3:1 alles klar.

Bremer SV - SV Heiligenfelde 0:1 (0:1): Die Bremer hatten das Spiel zwar gut im Griff, aber der Underdog ging in Führung: In der 32. Minute tankte sich Felix Wagner links durch, passte in die Mitte zu Björn Insensee, der das Leder per Direktabnahme zum 1:0 unter die Latte jagte. In der zweiten Halbzeit hatten die Bremer weiter mehr vom Spiel, aber Heiligenfelde hielt mit viel Herzblut dagegen. Und das machte Trainer Torben Budelmann richtig stolz: „Das war eine tolle Leistung – vor allem in der ersten Halbzeit. Jetzt können wir uns am Freitag für das 1:9 gegen Sulingen im Testspiel revanchieren.“ Der SVH stand vor zwei Jahren schon mal im Finale, verlor dort aber ersatzgeschwächt mit 0:5 gegen den Bremer SV.