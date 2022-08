„Als Bayern-Fan mag ich rot“: Tobias Dickmann vom FC Sulingen im Interview

Von: Carsten Drösemeyer

Das weiße Dress des SV Heiligenfelde tauscht Tobias Dickmann (Mitte) am Sonntag erstmals gegen das rote vom FC Sulingen. © Terwey

Wenn Tobias Dickmann am Sonntag gegen die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst sein Debüt in der Fußball-Bezirksliga für den FC Sulingen feiern wird, dann muss man sich an diesen Anblick sicherlich erst gewöhnen. Schließlich galt der 29-Jährige als Ur-Heiligenfelder. Warum er aber doch noch einmal eine neue Herausforderung suchte – und ob er sich in der Sulestadt bereits eingelebt hat, das verrät der technische Einkäufer im folgenden Gespräch.

Herr Dickmann, haben Sie sich schon an Ihr neues rotes Trikot gewöhnt? Bislang haben Sie ja immer nur ein grünes Jersey getragen...

(schmunzelt) Als Bayern-Fan mag ich ja rot. Also ist das kein Problem.

Haben Sie sich denn auch schon beim FC akklimatisiert? Oder fremdeln Sie noch?

Nach über einem Monat habe ich mittlerweile einen recht guten Überblick. Zumal es mir die Mannschaft sehr einfach gemacht und mich toll aufgenommen hat.

Ihr langjähriger Mitspieler aus Heiligenfelder Zeiten Martin Roughley dürfte wohl auch bei der Eingewöhnung geholfen haben.

Das stimmt. Martin ist ein guter Kumpel von mir. Ich freue mich sehr, wieder mit ihm kicken zu dürfen.

Ist denn trotzdem Wehmut mit im Spiel, wenn Sie an die lange Zeit beim SVH zurückdenken?

Auf alle Fälle. Es waren super schöne Jahre. Ich gehe auch nicht im Streit. Aber wenn ich mit 29 Jahren die neue Herausforderung nicht angenommen hätte, dann wohl nie mehr. Dennoch wird Heiligenfelde ein besonderer Verein für mich bleiben.

Verständlich, da Sie beim SV Heiligenfelde unverändert sehr beliebt sind und sogar ein Abschiedsspiel bekamen.

Darüber habe ich mich extrem gefreut. Vor mir hatte dieses Privileg nur der langjährige Stammkeeper und Präsident Christian „Fuxx“ Gerlach. Es war toll, beim Abschied auf so viele ehemalige Weggefährten zu treffen.

Nun beginnt aber in der Bezirksliga ein neues Kapitel für Sie. Und nicht nur als Spieler, da Sie Trainer Marian Pingel künftig als Co-Trainer unterstützen werden. Wie kam es dazu?

Das war nicht geplant. Den ersten Kontakt zum FC hatte ich mit dem damaligen Trainer Sascha Jäger. Er hat mir den Wechsel schmackhaft gemacht. Aber Sascha hat sich mittlerweile zu Werder Bremen verändert, und Marian (Pingel, d. Red.) wollte die Aufgabe nicht komplett alleine schultern. Also helfen ihm Simon Röper und ich.

Völlig neu ist die neue Aufgabe für Sie ja nicht. Zusammen mit Björn Isensee waren Sie in Heiligenfelde bereits eine Saison als Spielertrainer höchst erfolgreich.

Das war damals aber eine komplett andere Situation. „Isi“ und ich hatten durch die lange Zeit im Verein ein extrem gutes Standing im Team. Beim FC bin ich noch ganz neu. Deshalb habe ich auch nicht sofort zugesagt.

Was waren Ihre Bedenken?

Als Neuer wollte ich mich nicht aufdrängen. Zuerst wollte ich wissen, wie es die Mannschaft sieht. Aber niemand hatte einen Einwand, und so helfe ich Marian gerne und gebe vielleicht den einen oder anderen Impuls.

Spielte es bei Ihrer Entscheidung eine Rolle, dass Sie bald die A-Lizenz als Trainer in Angriff nehmen wollen?

Schaden wird es bestimmt nicht. Aber ich muss korrigieren: Ich nehme die Trainer-B+-Lizenz in Angriff. Diese wird nämlich bei meiner Arbeit als Stützpunkttrainer benötigt. Die A-Lizenz ist mittlerweile derart kostenintensiv, dass ich nicht sicher bin, wann und ob ich sie machen werde.

Langeweile kommt bei Ihnen wohl dennoch nicht auf als junger Vater...

Richtig. Der Kleine ist jetzt ein halbes Jahr alt und hält meine Frau und mich gut auf Trab. Dazu kommt nun noch der höhere Fahrtaufwand von Syke nach Sulingen, und etwas arbeiten muss ich ja auch (schmunzelt).

Mal ganz ehrlich: Wie sehr nervt die ständige Fahrerei von Syke nach Sulingen?

Da ich über die Dörfer fahre, geht es. Und wir haben beim FC meist nur zwei Einheiten in der Woche. In Heiligenfelde wurden drei Einheiten angeboten – und ich lehne ein Training ja selten ab (lacht).

Dann haben Sie also sogar mehr Zeit für die Familie?

Genau. Außerdem teilt meine Frau dasselbe Hobby mit mir. Sie hat lange selbst für Heiligenfelde gekickt und somit viel Verständnis für meine Liebe zum Fußball.

Kommen wir zur neuen Saison. Ehrgeizig wie Sie sind, wollen Sie bestimmt mit dem FC aufsteigen .

Ich haue jetzt bestimmt keinen Spruch raus, dass für uns nur die Meisterschaft zählt. Aber natürlich wollen wir gerne ganz oben mitmischen.

Reizvoll wäre die Landesliga aber schon?

Das ist für mich noch viel zu weit weg. Jetzt freue ich mich erst mal auf den Auftakt.

Wäre eine Rückkehr nach Heiligenfelde denkbar? Vielleicht nach Ihrer aktiven Karriere als Trainer?

(lächelt) Ich habe gelernt, dass man nie etwas ausschließen sollte. Meine Verbundenheit zum SVH ist bekannt. Alles andere wird man sehen.