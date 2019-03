Integration nun auch äußerlich sichtbar

Bassum – Mehr als 20 Kilometer brauchen einige, um zum Training zu kommen. Wohl gemerkt: Nicht im oftmals schon bezahlten Männerfußball mit entsprechender Aufwandsentschädigung, sondern für die zweiten B- und A-Jugend-Mannschaften des TSV Bassum. Und meist mit öffentlichen Verkehrsmitteln – es sei denn, Thomas Dinter oder ein Trainerkollege organisieren einen Fahrservice.

Doch diesen Geflüchteten aus verschiedensten Teilen der Welt bedeuten ihre Teams mehr als „nur“ Sport: „Für sie ist es ein wichtiger Beitrag zur sozialen Struktur“, verdeutlicht Bassums Fußball-Spartenleiter Jürgen Schäfer. Ein paar Stunden weniger Gefahr, „Lagerkoller“ oder Langeweile in der Wohngruppe zu erleiden. Denn bei den Übungseinheiten und Spielen warten deutsche Gleichaltrige auf sie, die sich von den Neubürgern aus Bassum, Syke oder eben Drentwede und Barnstorf gar nicht groß unterscheiden, berichtet Dinter: „Jungs in diesem Alter haben oft dieselben Flausen im Kopf“, sagt er unter zustimmendem Nicken seines Trainerkollegen Bernd Staar.

Diese Gleichheit stellt sich nun auch äußerlich dar – durch einheitliche Sweatshirts samt TSV-Wappen und jeweiligem Namen. Die Idee kam von den Kickern selbst, finanziell möglich machte dies die Zuwendung von 500 Euro aus dem Programm „2:0 für ein Willkommen“ der DFB-nahen Egidius-Braun-Stiftung. Hinzu kamen die Spende des Fördervereins im TSV und ein Eigenanteil von fünf Euro pro Akteur. Davon gibt es in beiden Teams insgesamt 46 – 30 deutsche und 16 Geflüchtete, ebenfalls inzwischen alle mit einem Spielerpass ausgestattet.

„Für die Jungs bedeutet das mehr als nur ein Kleidungsstück“, stellt TSV-Vorsitzender Horst Schlottmann heraus: „Es zeigt denen, die neu zu uns gekommen sind: Ich bin ein Teil dieser Mannschaft, ich gehöre dazu. Der Effekt dieses Zeichens der Verbindung ist spürbar.“

Das bestätigte der Fußballkreis-Vorsitzende Andreas Henze, der gestern zur offiziellen Übergabe der Zuwendung auf den Bassumer Sportplatz gekommen war und als weitere Spende zwei neue Fußbälle vom Kreisverband im Gepäck hatte. In seiner Eigenschaft als Schiedsrichter pfiff er unlängst eine Partie der zweiten B-Jugend-Mannschaft. Sein Urteil: „Es war ein sehr angenehmes Miteinander. Alle haben zusammen gekämpft, sich gegenseitig immer wieder aufgemuntert, und keiner hat über einen Fehler des anderen rumgemeckert.“

Henze durfte sich dieses Urteil erlauben, denn die Trainer achten darauf, dass Deutsch die Amtssprache in den Mannschaften ist. „Das sehen wir als wesentliche Voraussetzung für erfolgreiche Integration an“, unterstreicht Staar.

Ähnlich verhält es sich auch in den anderen TSV-Abteilungen: „Wir wollen uns gar nicht so in den Mittelpunkt stellen, denn in den anderen Sparten unseres Vereins wird auch eine tolle Integrationsarbeit geleistet“, betont Dinter.

Im Fußball gab es allerdings die meisten Neuzugänge, weil es sich eben um die weltweit populärste Sportart handelt. Doch der Bassumer Einsatz endet nicht nach dem Abpfiff oder dem Trainingsschluss, wie Schäfer mit Blick auf einen Langzeitverletzten schilderte: Der bange jetzt um das Fortbestehen seines Ausbildungsverhältnisses – doch ohne dies drohe vielleicht sogar die Abschiebung. Die TSV-Verantwortlichen wollen mithelfen, dass dieser Fall nicht eintritt.

