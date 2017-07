Ingrid Wilkens eine Klasse für sich

Fest in weiblicher Hand: Ingrid Wilkens (v.l.), Leonie Bramall, Julia Bolte, Anja Kreitel-Haberhauffe und Ina Thalmann strahlten in der S*-Dressur auf den Platzierungsrängen. 18 Paare sahen die Zuschauer in der S*-Dressur am Sonntagnachmittag beim Turnier des RFV Steller See. - Foto: Westermann

Stuhr - An Ingrid Wilkens vom Bremer RC führte diesmal in den höchsten Dressurprüfungen beim Turnier des RFV Steller See kein Weg vorbei. Auf Darina K gewann sie nach der M*- und der M**-Dressur auch die S*-Prüfung. Gut angenommen wurde, dass die Highlights des Turniers erstmals direkt vor dem Festzelt auf dem Hauptplatz stattfanden.

„Es war die richtige Entscheidung, die Prüfungsplätze zu tauschen“, stellte Vereinssprecherin Anna Hinrichs fest und ergänzte: „Gerade am Sonntagnachmittag waren doch spürbar mehr Zuschauer zu Besuch.“ Kim Puhl und Dennis Schlüsselburg hatten im Frühjahr auf ihrer Anlage den Platz erneuern lassen. Er hat dadurch an Größe gewonnen und bietet nun auch einem 20 mal 60 Meter Dressurviereck Platz. 18 Paare sahen die Zuschauer dort in der S*-Dressur am Sonntagnachmittag. Die goldene Schleife ließen sich Ingrid Wilkens und die zehnjährige Hannoveraner Stute Darina K anheften. Insgesamt sprangen für die Reiterin des Bremer RC während der zwei Turniertage drei Siege und zwei weitere Platzierungen heraus.

Rang zwei und vier in der S*-Dressur holte die national und international erfolgreiche und gebürtige Kanadierin Leonie Bramall vom RFV Isernhagen mit Queensland sowie Reenergy’s Brasil. Dazwischen auf Rang drei schob sich Julia Bolte vom RFS Okeler Land auf H.W.‘s Romina. Platz fünf ging an Anja Kreitel-Haberhauffe vom RFV Maasen-Sulingen auf Quintanoman. Ina Thalmann vom RV Heiligenfelde wurde auf Hugo H Sechste.

Für den Gastgeber freuten sich Saskia Nolte mit Liquid Dream, Kathrin Hundertmark mit Le Charmeur und Christin Soller mit Cristiano C über Platzierungen in Dressurprüfungen der Klasse A und L. Insgesamt waren 14 Prüfungen ausgeschrieben. 580 Nennungen waren eingegangen. Mehr als 250 Teilnehmer und gut 400 Pferde waren zu Gast. „Über den neuen Platz haben wir nur Gutes gehört“, berichtete Anna Hinrichs. Auch die gute Organisation sei gelobt worden.

„Unser erstes Wochenende ist reibungslos über die Bühne gegangen“, freut sich die Vereinssprecherin. „Alle Helfer wussten genau, was wo und wann zu tun ist, und jeder hat mit angepackt.“ Das große Engagement der Helfer stellten auch die Turnierleiter Kerstin Krause und Lutz Vincke heraus. „Wir haben zwar nur sehr wenig aktive Mitglieder, aber immer, wenn unsere Turniere anstehen, wissen wir, dass wir uns auf alle verlassen können“, betonte Anna Hinrichs, die sich zudem bei den Helfern aus dem Nachbarverein Heiligenrode für die Unterstützung bedankte.

„Leider verabschieden mussten wir uns in diesem Jahr von zwei langjährigen Richtern“, bedauerte Anna Hinrichs. Friedrich Wilhelm Lohmann und Guenther Schumacher haben die im Reglement festgeschriebene Altersgrenze erreicht. „Beide haben seit fast 25 Jahren nahezu jedes Turnier mit uns bestritten“, berichtete die Vereinssprecherin. „Aber wir hoffen, dass sie vielleicht trotzdem noch viele Jahre als Besucher den Weg zu unserem Turnier finden werden.“

Schon am kommenden Wochenende geht’s am Steller See mit Springsport bis zur Klasse S weiter. - sor