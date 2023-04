Ina Thalmann und Dacota Love haben Nerven beim Heimturnier im Griff: Heiligenfelderin in M*-Dressur auf Platz drei

Von: Sonja Rohlfing

Voll konzentriert absolvierte Ina Thalmann vom RV Heiligenfelde auf ihrer Stute Dacota Love die M*-Dressur. Die beiden landeten am Ende auf Platz drei. © rohlfing

Lokalmatadorin Ina Thalmann und Dacota Love landeten in der M*-Dressur auf Platz drei – knapp hinter Kollegin Franziska Richter. Der RV Heiligenfelde hatte jetzt zu einem reinen Dressurturnier gelockt. So liefen die zwei Turniertage mit 14 Prüfungen und 400 Nennungen an der Hannoverschen Straße.

Heiligenfelde – Nach der letzten Grußaufstellung strahlte Ina Thalmann vom RV Heiligenfelde glücklich und lobte ihre Stute Dacota Love ausgiebig. Die Lektionen der M*-Dressur hatten gut geklappt. Mit einem reinen Dressurturnier lockte jetzt der RV Heiligenfelde. 14 Prüfungen standen auf der Zeiteinteilung. Rund 400 Nennungen waren für die zwei Turniertage an der Hannoverschen Straße eingegangen.

Ina Thalmann als erste aufs Dressur-Viereck

In der abschließenden M*-Dressur musste Ina Thalmann direkt als erste Starterin aufs Viereck. Die Wertnote 7,7 auf der Skala bis 10,0 vergaben die Richter für die Vorstellung. „Damit bin ich gut dabei“, erklärt die Dressurreiterin. Sie ergänzte: „Als erstes Pferd weiß man allerdings nie so genau, wie es am Ende ausgehen wird.“

Christina Stricker von der TG Bad Zwischenahn auf Dana vorn

An die Spitze setzte sich schließlich Christina Stricker von der TG Bad Zwischenahn auf Dana (8.2). Ebenfalls an Thalmann vorbei zog ihre Vereinskollegin Franziska Richter auf dem Oldenburger Wallach Shetano K. Mit Platz drei war Ina Thalmann trotzdem sehr zufrieden.

Ina Thalmann über Hannoveraner Stute: „Sie will alles gut machen, manchmal zu gut“

„Mein Pferd zeigt gern Nerven. Sie ist sehr gelehrig und will alles gut machen, manchmal zu gut“, beschreibt Ina Thalmann ihre achtjährige Hannoveraner Stute von Dancier/Londonderry. Als Schlüssellektionen in der Aufgabe sieht die Pferdesportlerin die fliegenden Galoppwechsel, die Traversalen und das Schulterherein. „Die Lektionen erfordern eine hohe Durchlässigkeit beim Pferd“, merkt die Dressurreiterin an. Gemeint ist damit, ein willig mitarbeitendes Tier.

Ina Thalmann und die „große Erwartungshaltung“

Für zusätzliche Anspannung hätten die vielen Zuschauer gesorgt, gibt Ina Thalmann zu. „Es ist schön auf dem Heimturnier das Publikum im Rücken zu haben. Die Erwartungshaltung bei den Menschen ist aber auch groß, weil mich viele kennen.“ Zudem habe die M*-Dressur ein gutes Starterfeld mit vielen erfahrenen Reitern mit guten Pferden aufgewiesen.

Von 29 genannten Paaren hatten sich 25 einem Richterurteil gestellt. Auch die übrigen Prüfungen und Wettbewerbe waren gut besetzt. Die Bedeutung der Einsteigerwettbewerbe unterstrich Richterin Alke Baumeister. „Sagt all denen Danke, die euch diesen tollen Sport und den Turnierstart ermöglichen“, appellierte die Raddestorferin an die Teilnehmer im Führzügelwettbewerb.

Etliche Schleifen für den RV Heiligenfelde

Als bester Verein glänzte nach zwei Turniertagen der Gastgeber vor dem RFV Diek-Bassum. Schleifen für den RV Heiligenfelde sammelten Maileen Fahrenholz, Mia Carlotta Kahle, Lilly Lüth, Jasmin Nolte, Justine Platter, Franziska Richter, Jule Ruppert, Stefanie Schöbitz, Johanna Sophie Siemer, Ina Thalmann, Leni Thalmann und Pia Wieck.

Im Führzügelwettbewerb wurde Tabea Stelling (Diek-Bassum) auf Rosalie Zweite – begleitet von Justine Platter. © Rohlfing

Reinhard Hansemann: „Dressur wird in Heiligenfelde gut angenommen“

Zum zweiten Mal hatte sich der RV Heiligenfelde für ein reines Dressurturnier entschieden. „Unser Platz gibt nicht mehr her, und Dressur wird in Heiligenfelde gut angenommen“, erklärt der Vereinsvorsitzende Reinhard Hansemann. „Der Zuspruch war wirklich gut, und die Starterfüllung diesmal viel besser als 2022“, freute sich der Turnierleiter.

„Man kann manchmal wirklich nicht sagen, woran es liegt. Im letzten Jahr war ähnliches Wetter, aber trotzdem waren viel weniger Starter da“, ergänzt Ina Thalmann. Aufgefallen ist ihr außerdem: „Die Stimmung untereinander war total gut, sowohl unter den Helfern als auch unter den Startern. Wir hatten ein sehr entspanntes Turnier und freuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr.“

Ergebnisse, Turnier Heiligenfelde Dressurpferdeprüfung Kl. A: 1. Carla Röhr (RFV Landesbergen) auf La Fleur – 8.5, 2. Sarah Behrens (Okeler PSG) auf For Instance – 8.2, 3. Christina Stricker (TG Bad Zwischenahn) auf Manolo – 8.0. Dressurreiterprüfung Kl. A, 1. Abt.: 1. Leonie Engelke (RFV Maasen-Sulingen) auf Fantastic Funny – 7.5, 2. Dhana Lange (RC Sport Harpstedt) auf Soleil Levant – 7.4, 3. Katharina Caroline Schwenker (Sportfreunde Rathlosen) auf Hollywood Diamond – 7.3 - 2. Abt.: 1. Marlena Stephan (RFV Diek-Bassum) auf Fantasy – 8.0, 2. Leni Thalmann (RV Heiligenfelde) auf Golden Gentleman – 7.8, 3. Sabrina Poggenburg (RFV Diek-Bassum) auf Fit for Gold – 7.6. Dressurprüfung Kl. L* - Kandare: 1. Sylvia Bobrink (RFC Niedersachsen-Eiche) auf Dimanche M – 7.7, 2. Saskia Langfermann (RV Visbek) auf Dream-Boy L – 7.4, 3. Verena Walnsch (RFV Wechold-Martfeld) auf Bud Spencer – 7.3. Dressurreiterprüfung Kl. M: 1. Vienna Hiegemann (RV Vechta) auf Emilliano – 8.3, 2. Vivien Pendias (RV Mittelweser) auf Bellevue – 7.8, 3. Ina Thalmann (RV Heiligenfelde) auf Dacota Love – 7.7. Springreiterwettbewerb: 1. Meliha Lübcke (RC Bremen-Hanse) auf Starpower Gustav – 7.3, 2. Anna Hüneke (RV Engeln) auf Naomi’s Abu Dhabi – 7.2, 3. Jasmin Nolte (RV Heiligenfelde) auf Get on Boy – 7.0. Reiterwettbewerb Schritt-Trab, 1. Abt.: 1. Pia Stepniewski (RV Grüppenbühren) auf Halmahera – 7.6, 2. Mariella Arndt (RFV Maasen-Sulingen) auf Billy – 7.3, 3. Amrei Grote (RFV Maasen-Sulingen) auf Perle – 7.0 - 2. Abt.: 1. Anna Raven (RFV Maasen-Sulingen) auf Seven Maountain Dusty Fee – 7.7, 2. Maris Elise Krückemeier (RV Sudweyhe) auf Nice Nacrom – 7.5, 3. Isabel Köppen (RFV Diek-Bassum) auf Liberty – 7.2 - 3. Abt.: 1. Lene-Marie Westermann (RV Heiligenfelde) auf Nena – 7.6, 2. Tomke Ruröde (RFV Maasen-Sulingen) auf Paganos Jade – 7.4, 3. Thalea Fano (RFV Maasen-Sulingen) auf Perle – 7.2. Reiterwettbewerb Schritt – Trab – Galopp, 1. Abt.: 1. Leevke Kaminski (RFV Maasen-Sulingen) auf Happy Tin Nix Da – 7.6, 2. Maite Plümer (RFV Maasen-Sulingen) auf Perle – 7.4, 3. Mariella Köhn (RFV Maasen-Sulingen) auf Billy – 7.2 - 2. Abt.: 1. Maileen Fahrenholz (RV Heiligenfelde) auf Toffee Fee – 8.1, 2. Meliha Lübcke (RC Bremen-Hanse) auf Starpower Gustav – 7.7, 3. Celina Alicia Habighorst (TSV Leese) auf Alposas Herz Dame – 7.5 - 3. Abt.: 1. Marie Ostermann (RFV Maasen-Sulingen) auf Happy Tin Nix Da – 7.7, 2. Marie Mußmann (RFV Maasen-Sulingen) auf Perle – 7.5, 3. Janne Milea Siegel (RFV Maasen-Sulingen) auf Seven Mountain Dusty Fee – 7.4. Dressurprüfung Kl. A, 1. Abt.: 1. Natalie Krysiuk (RFV Maasen-Sulingen) auf Edward G – 8.7, 2. Natalie Krysiuk (RFV Maasen-Sulingen) auf Dem Golden Slippers – 8.0, 3. Maili-Jane Böhnke (RFV Maasen-Sulingen) auf Daisy WE – 7.8 - 2. Abt.: 1. Marlena Stephan (RFV Diek-Bassum) auf Fantasy – 8.0, 2. Svenja Könemann (RFV Maasen-Sulingen) auf Belflair Deluxe – 7.8, 3. Karen Meyer (RV Engeln) auf Sonea S – 7.7. Dressurreiterwettbewerb: 1. Paula Strohbehn (RFSP Sieversen) auf Scooter – 8.2, 2. Maileen Fahrenholz (RV Heiligenfelde) auf Toffee Fee – 8.0, 3. Jasmin Nolte (RV Heiligenfelde) auf Get on Boy – 7.8. Dressurwettbewerb: 1. Pia Nießmann (RV Heiligenrode) auf Sofia – 8.4, 2. Nele Wieting (FPSV Martfeld) auf Florentino – 7.6, 3. Luisa Schlemm (Sportfreunde Rathlosen) auf Lillet Rose – 7.4. Dressurreiterprüfung Kl. L: 1. Natalie Krysiuk (RFV Maasen-Sulingen) auf Edward G – 7.6, 2. Leni Thalmann (RV Heiligenfelde) auf Da Vinci HS – 7.4, 3. Verena Walnsch (RFV Wechold-Martfeld) auf Bud Spencer – 7.2. Dressurprüfung Kl. A**: 1. Natalie Krysiuk (RFV Maasen-Sulingen) auf Edward G – 8.8, 2. Natalie Krysiuk (RFV Maasen-Sulingen) auf Dem Golden Slippers – 8.1, 3. Ida Sudhop (RSG Meeresberg) auf Bünteeichen Cantera – 7.7. Führzügelwettbewerb, 1. Abt.: 1. Janne Friedarike Langnau (RFV Wechold-Martfeld) auf Finley – 7.5, 2. Lea Sophie Asendorf (RFV Wechold-Martfeld) auf Falkensteiner Eloisa – 7.2, 3. Emma Janzen (RFC Niedersachsen-Eiche) auf Lucky Girl – 7.0, 3. Marit Seevers (RFV Seckenhausen) auf Amira – 7.0 - 2. Abt.: 1. Jule Ruppert (RV Heiligenfelde) auf Falkensteiner Eloisa – 7.5, 2. Tabea Stelling (RFV Diek-Bassum) auf Rosalie – 7.4, 3. Johanna Sophie Siemer (RV Heiligenfelde) auf De Mheen’s Amorbrink – 7.2. Dressurprüfung Kl. M*: 1. Christina Stricker (TG Bad Zwischenahn) auf Dana – 8.2, 2. Franziska Richter (RV Heiligenfelde) auf Shetano K – 8.0, 3. Ina Thalmann (RV Heiligenfelde) auf Dacota Love – 7.7. sor