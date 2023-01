Sportlerwahl: In Kroatien nur knapp am Edelmetall vorbei - Karate-Landesmeisterin Laura Bruns mit Achtungserfolg

Von: Gerd Töbelmann

Teilen

Mit ihr sollte man sich auf dem Schulhof des Gymnasiums Syke lieber nicht anlegen. Die Achtklässerin Laura Bruns vom Verein Skip Syke gehört mit ihren jetzt 13 Jahren zu den besten Karate-Kämpferinnen in Deutschland, ist aktuelle Landesmeisterin der U 14 in der Klasse bis 38 kg und holte sich zudem viele weitere Siege bei Turnieren.

Syke – Ihr größter sportlicher Erfolg ist aber der fünfte Platz bei einem Turnier der Youth League in Kroatien im Juni diesen Jahres. Bruns sagt auch, warum das so ist: „Diese Turnierserie ist die wertvollste in meiner Altersklasse auf der ganzen Welt. Im Dezember stand noch mal ein Wettbewerb in Venedig an.“ Und ihr Syker Heimtrainer Björn Strote, der auch vor Ort war, ergänzt noch: „Laura hätte auch eine Medaille machen können und hat nur sehr knapp im Halbfinale verloren.“

Schulfreundin begeistert Bruns für Karate

Bruns ist zwar erst 13 Jahre alt, steht aber schon seit sieben Jahren auf dem Tatami (Fachbegriff für die Unterlage, auf der gekämpft wird). Keine Leichtathletik, kein Turnen – warum ausgerechnet Karate? „Ich bin da durch eine Schulfreundin hingekommen – und bin dabei geblieben, weil es mir gleich sehr viel Spaß gemacht hat“, sagt Bruns. Die Schulfreundin übrigens hörte kurze Zeit nach Bruns’ Einstieg mit dem Sport auf.

Auch international konnte Laura Bruns (links) gute Ergebnisse erzielen. © skip syke

„Laura verpasst eigentlich kein Training“

Und die junge Barrierin ist extrem eifrig. Das kann Strote, der zudem auch Sportdirektor im Karate-Landesverband ist, nur bestätigen: „Laura verpasst eigentlich kein Training. Zusätzlich zu den Einheiten in unserem Verein nimmt sie auch noch an Online-Veranstaltungen des Bundestrainers teil.“

„Fünf Tage in der Woche für Karate“

„Da kommen in der Woche schon mal fünf Tage für Karate zusammen“, rechnet Bruns vor. Dann ist in der Schule doch bestimmt Sport ihr Lieblingsfach, oder? Überraschende Antwort: „Nein, das ist Geschichte. Schulsport mag ich nicht so sehr.“ Bleibt da eigentlich noch Zeit für andere Hobbys? Wenig. „In den Ferien schreibe ich ab und zu mal gern eine Kurzgeschichte“, sagt die 13-Jährige, die in ihrem Sport auch Vorbilder hat. Eine davon ist Eli Hellen aus der Eifel, die ein Jahr älter ist „und schon sehr viel in ihrer Karriere gewonnen hat. Gegen sie habe ich aber noch nie gekämpft“. Und natürlich ihr Vereinskamerade Matteo Späthe, der auch international schon viele Erfolge gefeiert hat.

„Die Mädels da sind alle viel größer als ich“

Gegen Hellen könnte Bruns vielleicht in diesem Jahr antreten, wenn sie 14 wird und danach in der Altersklasse U 16 starten muss. „Das wird bestimmt nicht einfach, denn die Mädels da sind alle viel größer als ich“, blickt die Barrierin voraus.

Und dann hat sie auch schon ein ganz bestimmtes Ziel: „Ich möchte in diesem Jahr bei den Deutschen Meisterschaften besser abschneiden als im vergangenen Jahr.“ Hintergrund: Bei der DM im Juni in Erfurt schied sie schon sehr früh aus, obwohl eine Medaille im Vorfeld durchaus möglich schien. Bruns nimmt es nicht so schwer: „Ich hatte echt einen schlechten Tag. Das kommt ja mal vor.“