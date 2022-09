Im Garten steht sogar ein Fahnenmast: Lars Hecker lässt sich kaum ein Melchiorshauser Spiel entgehen

Von: Gerd Töbelmann

Sein Herz schlägt für Blau-Weiß: Lars Hecker verfolgt seit vielen, vielen Jahren die Spiele des TSV Melchiorshausen. © terwey

Wenn Melchiorshausens Fußballer auf dem Sportplatz an der B6 spielen, darf ein Mann nicht fehlen: Lars Hecker. Der 51-Jährige ist sowas wie der Edelfan der Blau-Weißen, die momentan in der Bremer Landesliga spielen. „Ich finde es einfach toll, am Nachmittag Fußball zu gucken, an der frischen Luft zu sein und Leute zu treffen“, sagt Hecker. Im Interview unserer Serie „Die Treuesten der Treuen“ berichtet der KfZ-Mechaniker aber auch, wie er zum Fußball-Fan wurde, für wen in der Bundesliga sein Herz schlägt und warum auf den Sportplätzen nicht mehr so viel los ist wie früher.

Seit wann besuchen Sie schon Spiele Ihres Vereins? Und sind Sie auch auswärts dabei?

Das hatte zunächst eigentlich gar nichts mit Melchiorshausen zu tun. Ich habe vor vielen Jahren einmal den SC Weyhe für ein Stuhrer Busunternehmen zu den Auswärtsfahrten in der damaligen Oberliga gefahren. Da konnte ich ja dann auch die Spiele sehen, und das hat mir gut gefallen. Seit langem bin ich eingefleischter Schalke-Fan und habe mir gedacht, dass ich mir auch hier in der Umgebung einen Verein suche. Das musste dann natürlich Melchiorshausen sein, weil ich hier wohne und blau-weiß die Vereinsfarben sind.

Woher kommen Leidenschaft und Vereinstreue?

Die Gemeinschaft in einem Verein ist einfach toll. Es ist super, am Wochenende am Platz zu stehen. Zudem haben wir auch eine Tipp-Gemeinschaft mit 30 Leuten in Melchiorshausen. Da blüht nach den Spielen natürlich der Flachs . . .

Welches war Ihr schönstes Erlebnis – und Ihr frustrierendstes?

Der Melchiorshauser Aufstieg in die Verbandsliga war natürlich super. Mies waren die Abstiege. Und persönlich hat mich auch vor einigen Jahren der plötzliche Tod unseres Stürmers Nils Ruscher stark mitgenommen.

Steckbrief Name: Lars Hecker

Alter: 51

Wohnort: Weyhe-Melchiorshausen

Beruf: KfZ-Mechaniker

Privates: Seit 18 Jahren verheiratet mit Sonja

Weitere Hobbys: Schützenverein und Mischlingshund Udo

Andere Fans in der Familie? Ehefrau Sonja hat mit Fußball nichts am Hut

Wie sehr sehnen Sie sich nach den alten Zeiten, als auf den Sportplätzen deutlich mehr los war? Und woher kommt der Zuschauer-Rückgang?

Die alten Zeiten mit der größeren Anzahl von Besuchern waren schon schön. Dass heute nicht mehr so viele Leute zum Platz kommen, liegt auch daran, dass es im Vergleich zu früher viel mehr andere Aktivitäten gibt. Und dann ist da natürlich auch das Internet, wo ich ganz schnell herausfinden kann, wie mein Verein gespielt hat. Einige Spiele kann man sogar im Netz live verfolgen. Da braucht man sich im November nicht in die Kälte oder den Regen zu stellen.

Mit wem treffen Sie sich an der Seitenlinie?

Meine Kumpels sind jetzt schon alle Rentner. Wir treffen uns immer bei Heinz (Heinz Lange ist Vereinswirt und Team-Manager/d. Red.) an der Bude.

Was triftt auf Sie eher zu: Genießer oder Meckerpott?

Ich bin ein stiller Genießer. Aufregen lohnt sich doch nicht. Vorm Fernseher geht bei mir mehr die Post ab.

Welche Fan-Utensilien besitzen Sie? Was ist Ihr Lieblingsstück?

Ich habe von Melchiorshausen einen Schal, eine Fahne und eine Mütze. Der Schal ist im Winter ganz praktisch. Ach ja: In meinem Garten steht ein Fahnenmast mit Melchiorshausen-Flagge.

Bratwurst oder Kuchen – Bierchen oder Kaffee: Wie stärken Sie sich beim Spiel?

Bier und Bockwurst bei Heinz. Bratwurst gibt es nicht. Heinz sagt, dass Bockwurst schneller geht und er den Grill nicht sauber machen muss (lacht)

Haben Sie eine Dauerkarte oder zahlen Sie bei jedem Spiel? Und sind die Preise okay?

Ich habe eine Dauerkarte, die auch nicht zu teuer ist.

Welchen Spieler finden Sie im aktuellen Team am besten?

Mir gefallen die drei Nienstermänner Kevin, Marvin und Enrico sehr gut. Vielleicht auch deshalb, weil sie, wie ich, so um die zwei Meter groß sind.

Sind Sie auch oft in Profi-Stadien? Und was waren die Highlights?

Natürlich bei Schalke 04. Mein absolutes Highlight war dabei das DFB-Pokal-Finale von 2011 in Berlin. Da haben wir Duisburg mit 5:0 weggeputzt. Da habe ich mir im Fan-Shop sofort ein Kopfkissen mit entsprechender Aufschrift besorgt, was ich immer noch habe. Ein weiteres Highlight ist natürlich, dass Schalke in die Bundesliga aufgestiegen ist. Ab und an bin ich aber auch im Weserstadion, um mir Spiele anzuschauen.

Was würden Sie mit Melchiorshausen künftig gern erleben?

Den Aufstieg in die Bremen-Liga. Und dass sich noch mehr Leute um die Platzpflege kümmern. An den Seiten sieht das teilweise schlimm aus. Wenn das einer in die Hand nimmt, bin auch ich sofort dabei.

Busfahrer bei Auswärtsreisen nach Bremerhaven – dank eines Lotto-Gewinns Melchiorshauser Auswärtsfahrten nach Bremerhaven kamen in der vergangenen Saison nicht oft vor, weil nur Surheide dort beheimatet ist. Aber wer saß bei dieser Reise hinter dem Steuer im Bus? Genau, Lars Hecker.

Das hatte seinen Ursprung vor fast 30 Jahren. Der jetzt 51-Jährige kontrollierte an einem Samstag nach der Ziehung seinen Lottoschein, schaute zweimal hin – und dann die Gewissheit: fünf Richtige. Die brachten ihm damals immerhin stolze 10.000 D-Mark ein. „Da habe ich überlegt, was ich mit dem Geld anfange. Ich hatte schon alle Führerscheine, aber der vom Bus hat mir noch gefehlt. Der ist nicht ganz billig, aber den habe ich dann gemacht.“ Und so hat Hecker nun die Lizenz, um das Melchiorshauser Team gelegentlich nach Bremerhaven zu fahren. Von der Firma „Junker Reisen“ lässt er sich ab und an aber auch schon mal für weitere Fahrten anheuern. Mal fährt er Fußball-Teams, mal sind es nächtliche Touren nach diversen Kohlfahrten. Der Busschein und der Kontakt zur Firma Junker hat sich für Hecker übrigens noch in weiterer Hinsicht gelohnt, denn dort lernte er seine jetzige Frau Sonja kennen.