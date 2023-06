Jona Kortenstedde und Matilda Schütte: Zwei Top-Talente im Fokus einer Fußball-Weltmeisterin

Von: Malte Rehnert, Julian Diekmann

12. Oktober 2003: Kapitänin Bettina Wiegmann stemmt nach dem 3:1-Finalsieg gegen Kanada den WM-Pokal in die Höhe. © via www.imago-images.de

Jona Kortenstedde (14/Osterholz-Gödestorf) und Matilda Schütte (12/Twistringen) sind beim Lehrgang in Bitburg dabei - und dürfen sich Hoffnungen machen, bald für die deutsche Nationalmannschaft der U15-Juniorinnen zu spielen. Vor der Sichtung stellen wir die Zwei vor - und lassen sie natürlich auch ausgiebig zu Wort kommen.

Gödestorf/Twistringen – Nein, der Koffer ist noch nicht gepackt. „Das machen wir immer auf den letzten Drücker“, sagt Claas Schütte und schmunzelt. Der einstige, formidable Regisseur des SC Twistringen ist in den kommenden Tagen quasi als Chauffeur im Einsatz. Seine bei der JSG Twistringen/Mörsen/Marhorst spielende Tochter Matilda (12) darf – wie auch Jona Lene Kortenstedde (14) von der JSG Osterholz-Gödestorf – am DFB-Sichtungslehrgang für die Juniorinnen-Nationalmannschaft der U 15 teilnehmen. Schauplatz des großen Castings mit insgesamt 60 Talenten aus der gesamten Bundesrepublik ist das rheinland-pfälzische Bitburg, rund 400 Kilometer und fünf Autostunden von Twistringen entfernt. Dort sucht eine sehr prominente Fußballerin neue Nachwuchskräfte für ihr Nationalteam: Bettina Wiegmann (51), Weltmeisterin von 2003, ist Trainerin der deutschen U 15 – und wird sich am Ende für 26 bis 30 Mädchen entscheiden, die dann den DFB-Kader bilden.

In der ersten Gruppe (ab Sonntag bis 5. Juli) ist Matilda Schütte dabei, in der zweiten (6. bis 9. Juli) dann Jona Kortenstedde. Von der Schule sind sie für diese Zeit befreit. „Matilda hat aber Lernmaterial mitbekommen – und vor Ort gibt es auch Lehrer“, erzählt Claas Schütte. Im Mittelpunkt steht jedoch ganz klar der Fußball. Nach der Ankunft am Sonntagabend folgen die Begrüßung und ein Medizincheck – einen Tag später geht es dann richtig los.

Auf dem Sprung in die U 15-Nationalmannschaft: Jona Kortenstedde (links) und Matilda Schütte (rechts) sind beim DFB-Sichtungslehrgang in Bitburg dabei - und hoffen, in den finalen Kader von Bettina Wiegmann zu rutschen. © Kortenstedde, Schütte

Anfang der Woche hat Wiegmann den Nominierten und deren Eltern ihr Programm in einer Video-Konferenz präsentiert. Die Kurzfassung: Wer es ins finale Aufgebot schafft, bestreitet ab November mit der deutschen Nationalmannschaft sogar schon die ersten internationalen Spiele. Wer es nicht schafft, ist nicht gleich ganz raus, sondern wird weiter beobachtet und darf in einem Perspektivkader weiter für sich werben. „Man wird ein Jahr lang vom DFB begleitet“, schildert Claas Schütte, „und nicht sofort aussortiert“.

Meiner Kindergärtnerin ist aufgefallen, dass ich sehr gut mit dem Ball umgehen kann. Ich habe dann mit fünf Jahren bei den Jungs in Osterholz-Gödestorf mittrainiert. Es hat mir sehr gefallen – und ich bin geblieben.

Die große Chance für die beiden Talente, die in ihren Heimatvereinen in Jungenteams spielen, ergab sich beim Turnier um den Länderpokal in Duisburg. Diesen 21. Mai werden Stürmerin Schütte und Defensiv-Allrounderin Kortenstedde ganz sicher nie vergessen. Mit der U 14 des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) belegten sie Platz fünf (von 22 Teams) und katapultierten sich mit starken Leistungen in den Fokus von Ex-Nationalspielerin Bettina Wiegmann. Ihre Auswahl-Trainerin Jana Menzel überbrachte ihnen dann die frohe Kunde: Ihr seid dabei in Bitburg!

„Als ich erfahren habe, dass ich ausgewählt wurde, konnte ich es im ersten Moment gar nicht glauben – weil ich dem jüngeren Jahrgang angehöre“, staunt Schütte, die Anfang Oktober 13 Jahre alt wird: „Dann habe ich es richtig realisiert – und mich natürlich mega gefreut.“ Ähnlich erging es Kortenstedde, die zum älteren Jahrgang zählt: „Damit geht ein großer Traum von mir in Erfüllung. Ich freue mich schon riesig auf den Lehrgang.“

Beim Lehrgang werden sehr viele gute Mädels dabei sein – vor allem aus Bayern. Da bin ich mir sicher. Es wird sehr hart, zumal ich ja zum jüngeren Jahrgang gehöre. Aber ich werde mein Bestes geben.

Neben den zwei Top-Talenten aus dem Kreis Diepholz haben noch sechs weitere aus der Niedersachsen-Auswahl den Sprung zur DFB-Sichtung gepackt. „Mehr geht ja eigentlich kaum“, schwärmt Trainerin Menzel. Wiegmann war nach dem Länderpokal „sehr zufrieden“ und lobte via DFB-Homepage: „Wir haben einige super Talente gesehen, zudem verfügen wir über eine gewisse Breite an gleichstarken Spielerinnen. Im jüngeren Jahrgang haben wir schon sehr gute Fußballerinnen identifiziert.“

Für Kortenstedde, die zur neuen Saison zum TuS Sudweyhe wechselt, ist die Einladung die Krönung einer ziemlich rasanten Entwicklung – die sie auch selbst überrascht: „Bis vor Kurzem gehörte ich noch zum erweiterten NFV-Kader, stand somit nur auf Abruf bereit.“ Doch Anfang des Jahres schaffte sie es ins feste Aufgebot. Sicher auch wegen des intensiveren Trainings. Inzwischen besucht die 14-Jährige, die den VfL Wolfsburg und vor allem Lena Oberdorf mag, das Gymnasium „Links der Weser“ in Obervieland – vom DFB als „Eliteschule des Fußballs“ ausgezeichnet und eng zusammenarbeitend mit Bundesligist Werder Bremen. In Bitburg hofft sie, „dass ich die Auswahltrainerin von meinen Qualitäten überzeugen kann. Mein Ziel: Es am Ende in den Kader der DFB-Auswahl schaffen.“

Ich war in der D- oder C-Jugend auch mal beim Länderpokal in Duisburg dabei. Aber dort hat sich dann keiner für mich interessiert . . .

Das hofft auch Alexandra-Popp-Fan Schütte. Die Twistringerin, die ebenfalls am Stützpunkt in Sulingen mittrainiert und es liebt, „Tore zu schießen“, weiß aber um die knackige Konkurrenz: „Es sind sehr viele gute Mädels dabei. Das wird auf jeden Fall sehr hart. Ich werde natürlich mein Bestes geben, um danach auch für weitere Lehrgänge nominiert zu werden.“ Am Engagement wird es gewiss nicht scheitern, glaubt Vater Claas, der „mächtig stolz“ auf seine Tochter ist. „Matilda hat großen Ehrgeiz“, sagt der 47-Jährige, der selbst noch in der Altliga-Truppe des SCT kickt: „Hin und wieder soll ich ihr im Garten ein bisschen was zeigen . . .“

Auch in ihren Mannschaften lernen Schütte und Kortenstedde bei den D- und C-Junioren ständig dazu, schon von kleinauf spielen sie bei den Jungen mit. „Es hat einige Vorteile“, findet Korten-stedde: „Sie sind schneller und mir körperlich überlegen – dadurch werde ich im Training mehr gefordert. Und technisch sind sie meistens versierter. Da kann ich mir das eine oder andere abschauen.“ All das sei gut für ihre Entwicklung, die sie inzwischen bis in den erweiterten Kreis der Nationalmannschaft gebracht hat.

Natürlich wollen beide nun auch noch einen Schritt weiter gehen – und später vielleicht auch mal im A-Team auftauchen. Träumen ist erlaubt! „Klar wäre es schön, irgendwann das deutsche Trikot überzuziehen“, sagt Kortenstedde. Schütte stimmt zu: „Später mal in der Frauen-Nationalmannschaft zu spielen wie Bettina Wiegmann, wäre richtig cool.“

Zur Person: Bettina Wiegmann Bettina Wiegmann (51), geboren in Euskirchen, begann (1988) und beendete ihre Profikarriere in Brauweiler. Zwischendurch (2001) war sie eine Saison in den USA (Boston Breakers). Ihre Titel: drei DFB-Pokale, einmal Deutscher Meisterin, viermal Europameisterin, einmal Olympia-Bronze und als Krönung zum Abschluss ihrer Laufbahn einmal Weltmeisterin (2003). Seit 2007 ist die Ehrenspielführerin (154 Länderspiele/51 Tore) Trainerin der deutschen U 15-Juniorinnen.