TuS Sulingen: Niemeier erleidet Kreuzbandriss, Igwenagu nächster Neuzugang

Er bekommt die Zeit – und Einsatzzeiten: Thomas Marz (l.) zählt beim TuS Sulingen zu den jungen Stammspielern, die Trainer Iman Bi Ria überzeugen, gleichzeitig „aber auch mal Lehrgeld zahlen dürfen“. © Töbelmann

Vorletzter der Landesliga-Tabelle, aber Vierter im Fairness-Ranking: Letzteres ehrt die Fußballer des TuS Sulingen. Bleibt die Frage: Sind die Männer von Iman Bi Ria noch zu lieb? „Absolut“, meint der Trainer: „Wir müssen natürlich fair bleiben und dürfen nicht in die Knochen treten. Ein bisschen ekliger dürften die Jungs aber schon sein.“ Etwa vorm späten 1:2-Knockout am Samstag in der Nachspielzeit beim FC Eldagsen, „als wir schlecht verteidigt haben“. Notfalls müsse eben ein Trikotzupfer her, „aber nichts unter der Gürtellinie“. Die nächste Gelegenheit zur Galligkeit hat Sulingen am Samstag ab 16.00 Uhr im Heimspiel gegen BW Tündern.

Sulingen – Die Partie steht zum Ende des „TuS-Tags“ mit vielen Mitmach-Aktionen von sechs Sparten an. „Und wir wollen für eine weitere Attraktion sorgen“, hofft Bi Ria. Zudem ließe es sich mit einem Sieg über den Oberliga-Absteiger abends beim Altstadtfest viel besser feiern.

Ein Jahr Verletzungspause

All dies verpasst Urlauber Theo Klare, dessen Konstanz auf der rechten Abwehrseite sein Coach bereits vermisst. Doch während der 21-Jährige bald zurück ist, hat Linksverteidiger Marius Niemeier jetzt traurige Gewissheit, „dass er wohl ein Jahr fehlen wird“, sagt Bi Ria über „unseren Mr. Zuverlässig“: Die vor zwei Wochen im Training zugezogene Knieverletzung entpuppte sich als Riss des vorderen Kreuzbands, das hintere ist angerissen. „Wir wollen also auch für Marius die drei Punkte holen“, hofft der 38-Jährige.

Igwenagu spielte zuletzt in der zweiten ukrainischen Division

Vielleicht mit einem neuen Linksverteidiger, denn seit dieser Woche liegt die Spielerlaubnis von Enoch Igwenagu vor. Der 23-jährige Nigerianer spielte zuletzt in der zweiten ukrainischen Division und flüchtete dann vor dem Krieg. „So kam er nach Nienburg – und hat sich bei uns angeboten“, freut sich der Ex-Stürmer auf den Mann, der auch im linken Mittelfeld agieren könne.

„Mit einfachem Fußball schnell hinter Kette kommen“

Doch in welcher Besetzung auch immer: „Wir wollen Tündern schlagen, selbst wenn noch viele gute Leute aus ihrem Oberliga-Kader geblieben sind. Dafür müssen wir mit einfachem Fußball schnell hinter ihre Kette kommen und unsere Fehler minimieren.“

Die gesteht er seinem jungen Team zu: „Jan Rabens oder Thomas Marz aus der A-Jugend etwa sind hier sofort Stammspieler geworden. Sie müssen auch mal Lehrgeld zahlen dürfen.“