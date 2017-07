RISTEDT - Von Gerd Töbelmann. Und beim 18. Ristedter Fußball-Turnier um den „Württemberg-Cup“ können doch Tore fallen. Nach den beiden Nullnummern vom Dienstag gab es gestern Abend in der Gruppe B vor 200 Zuschauern diverse „Einschläge“. Dabei tat sich Titelverteidiger Bremer SV beim 2:1 gegen den bremischen Landesligisten TSV Melchiorshausen aber schwerer als erwartet. Im zweiten Spiel setzte sich der TV Stuhr im Bezirksliga- und Gemeinde-Derby gegen die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst mit 2:0 durch.

Bremer SV - TSV Melchiorshausen 2:1 (1:1): Melchiorshausens neuer spielender Co-Trainer Julian Michel war ob der Niederlage keineswegs enttäuscht. Im Gegenteil: „Ich bin richtig stolz auf die Jungs. Wir haben erst dreimal trainiert und eine in großen Teilen neue Mannschaft. Aber wir haben gekämpft bis zum Schluss. Dass uns am Ende etwas die Kraft gefehlt hat, ist doch völlig normal.“ Dabei hatte Melchiorshausens stellvertretender Spartenleiter Heinz Lange schon vorgebaut: „Ich habe den Jungs gesagt, dass sie nicht verzagen sollen, auch wenn sie fünf oder sechs Dinger kriegen.“ Nach dem Bremer 4:0 vom Montag bei der Elsdorfer Sportwoche gegen den Landesligisten Rotenburger SV schien das nicht abwegig.

Doch es kam zunächst ganz anders: Bei Sonnenschein strahlte in der achten Minute auch Kevin Nienstermann. Nach einem Freistoß von Richy Rabba schraubte sich der Ex-Weyher hoch und traf per Kopfball zur fast sensationellen 1:0-Führung. „Das war schon ein tolles Gefühl. Ich hatte aber auch etwas Glück, dass der Ball vom Innenpfosten ins Tor gegangen ist“, erklärte der 21-Jährige, der bis zur E-Jugend an der B6 gekickt hatte, nach dem Match.

Der Bremen-Liga-Meister war zwar drückend überlegen, aber im Abschluss oft nicht zielstrebig genug. Das kritisierte hinterher auch der neue Trainer Sasa Pinter: „Wir hätten aus den Chancen einfach mehr machen müssen. Aber das ist nur Vorbereitung. Vom Einsatz her war das okay.“

In der 26. Minute schaffte Gökhan Yücel per Kopfball das 1:1, wobei der aus Lahausen zurückgekehrte Keeper Sascha Kleemann vorher ruhig hätte rauskommen dürfen. Vier Minuten später hatte der Underdog Glück, dass Florent Aziri nach Foul an Ole Laabs den fälligen Elfer am Kasten vorbeischoss.

Nach der Pause wurde die Bremer Feldüberlegenheit noch offensichtlicher, doch der Abschluss blieb mäßig. Nur in der 41. Minute durfte der BSV beim 2:1 durch Frithjof Rathjen noch einmal jubeln.

Kück und Steen treffen für Stuhr

TV Stuhr - TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 2:0 (2:0): Im Stuhrer Derby entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein Match auf Augenhöhe. Der letztjährige Ristedt-Finalist Stuhr war jedoch in der zehnten Minute durch Andre Kück erfolgreich, der eine Rechtsflanke per Kopfball zum 1:0 ins Netz beförderte. Noch vor der Pause erhöhte der aus Grolland gekommene Dimitri Steen per Schuss ins lange Eck auf 2:0 (32.).

Nach dem Wechsel tat sich vor beiden Toren nicht mehr viel. In der 37. Minute verzog Seckenhausens Rückkehrer Tobias Thiemann nur knapp. Die beste TSG-Möglichkeit vergab Björn Dahlheuser, der in der 47. Minute nur die Latte traf. „Ich bin mit meiner Mannschaft zufrieden, denn wir haben gerade in der zweiten Halbzeit ein offenes Spiel geboten. Stuhr war uns allerdings in Sachen Effektivität überlegen“, meinte Seckenhausens Coach Dirk Hofmann. Kollege Stephan Stindt erklärte: „Ich denke, dass unser Sieg aufgrund der Leistung in der ersten Halbzeit verdient war.“