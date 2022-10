„Rechne mit Schlagabtausch“: FC Sulingen gegen Sudweyhe - Kapitäne im Doppel-Interview vorm Gipfeltreffen

Von: Carsten Drösemeyer

Respektvoll und selbstbewusst zeigen sich Basti Helms (li./TuS Sudweyhe) und Benjamin Barth (re./FC Sulingen) vor dem vorläufigen Bezirksliga-Showdown am Sonntag in Nordsulingen. © töb / ck

Es ist angerichtet in der Fußball-Bezirksliga: Am Samstag trifft der Tabellenerste FC Sulingen (27 Punkte) auf den Zweiten TuS Sudweyhe (26 Zähler bei einer Partie weniger): Mehr Spitzenspiel geht nicht. Grund genug, den FC-Mannschaftsführer Benjamin Barth sowie Sudweyhes Interimskapitän Bastian Helms (vertritt den am Knie verletzten Julian Heusmann) in einem Doppelinterview zu den Aussichten ihrer Teams zu befragen.

Herr Barth, Herr Helms – kribbelt es schon im Training? Anders gefragt, ist die Anspannung größer als vor Partien gegen Teams aus dem Mittelfeld oder der unteren Region?

Benjamin Barth: Eigentlich nicht. Wir halten schon den gesamten Oktober die Intensität im Training extrem hoch. Natürlich haben alle Bock auf das Gipfeltreffen und wollen unbedingt spielen, aber gegen Mühlenfeld haben wir letzte Woche ähnlich gebrannt.

Bastian Helms: Ich sehe da eigentlich auch keinen größeren Unterschied im Vergleich zu anderen Spielen. Klar steigt die Vorfreude von Tag zu Tag, aber im Training ist bei uns eh immer Dampf drin.

Wie wichtig wird der Ausgang der Partie für den weiteren Saisonverlauf sein? Fällt eventuell sogar schon eine Vorentscheidung im Titelkampf?

Barth: Auf keinen Fall. Dafür sind danach noch viel zu viele Spiele. Wir sollten das Match nicht zu hoch hängen, aber mit einem Sieg hätten wir vier Punkte Vorsprung. Das wäre sicherlich dann ein Big Point.

Helms: Ich sehe das ganz nüchtern. Es geht gegen den FC auch nur um drei Punkte. Es bringt uns nichts, wenn wir Sulingen schlagen und danach die nächsten Partien in den Sand setzen. Allerdings könnte ein „Dreier“ beim Spitzenreiter natürlich einen Push geben.

Worauf wird es in diesem Gipfeltreffen denn besonders ankommen?

Barth: Ich rechne mit absoluter Augenhöhe. Deshalb müssen wir gegen ein Spitzenteam wie Sudweyhe zehn Prozent mehr als sonst geben. Die normalen 100 Prozent könnten am Sonntag nicht reichen.

Helms: Für mich wird es Sonntag reine Kopfsache. Klar kommt es auch auf Spielglück und Tagesform an, aber solche Spiele entscheiden sich oft im Kopf. Wer will den Sieg mehr? Wer ruft sein Potential im richtigen Moment ab? Darauf kommt es an.

Wird es bis zum Schluss denn wohl einen reinen Zweikampf um die Meisterschaft geben? Oder ist mit Mühlenfeld ebenfalls noch zu rechnen?

Barth: Auf alle Fälle. Mühlenfeld ist ein Topteam und wird bestimmt bis zum Schluss im Titelkampf mitmischen.

Helms: Ich würde Mühlenfeld auch noch nicht abschreiben. Nach dem Sulingen-Spiel treten wir ja gegen Mühlenfeld an. Erst danach kann man ein Zwischenfazit ziehen.

Nennen Sie doch bitte mal die größten Stärken Ihres Gegners.

Barth: Sudweyhe hat eine richtig bärenstarke Truppe und ist gleichmäßig gut besetzt. Beim TuS sind alle Spieler technisch und taktisch super ausgebildet. Wie bei einem echten Spitzenteam eben.

Helms: Was mir beim FC besonders imponiert, ist diese Abgezocktheit. Sulingen bringt oft ein 1:0 unspektakulär über die Runden. Man merkt, dass gerade die Defensive schon länger zusammen kickt und perfekt eingespielt ist. Da stimmt jeder Ablauf.

Gibt es Spieler Ihres Kontrahenten, die besonders hervorstechen?

Barth: Da könnte ich fast das gesamte Team aufzählen. Leider wird ja Jan-Ove Bäker verletzt fehlen. Das ist eine richtige Führungspersönlichkeit. Aber auch Basti Helms ist super, ein Kämpfer vor dem Herrn. Joshua Brandhoff ist vorne immer für ein Tor gut, Maxi Wirth hat eine perfekte Ballbehandlung – und ich könnte noch viel mehr Namen nennen.

Helms: Wenn mich Benni so lobt, nenne ich ihn besser auch (lacht). Im Ernst, ich sehe es ähnlich wie er. Beim FC gibt es nur gute Kicker. Besonders die Mittelfeld-Zentrale mit Bennet Lüdecke und Tobias Dickmann ist bockstark, in Martin Roughley hat Sulingen einen herausragenden Abwehrchef, Tobi Plümer ist ein super Keeper und und und...

Dürfen sich die Zuschauer angesichts so vieler guter Spieler also auf einen fußballerischen Leckerbissen freuen? Oftmals sind Gipfeltreffen ja sehr von der Taktik geprägt.

Barth: Diesmal nicht. Beide Teams sind noch ungeschlagen und wollen gerne den Ball. Ich rechne mit einem packenden Schlagabtausch.

Helms: Davon bin ich auch fest überzeugt.. Ein langweiliges 0:0 schließe ich nahezu aus.

Für beide Mannschaften wäre die Landesliga Neuland? Wie reizvoll wäre ein Aufstieg?

Barth: Natürlich würden wir uns alle darüber freuen und uns bestimmt nicht dagegen wehren. Aber unser Saisonziel hat sich nicht verändert. Wir wollen unter die ersten Drei – und das sollte möglich sein.

Helms: Ich kann zum Thema Aufstieg nur eines sagen: Wir haben uns als Mannschaft einige Ziele gesetzt. Sollten wir die erreichen, gehen wir auch hoch. Und natürlich will man als Sportler immer den größtmöglichen Erfolg. Das ist doch logisch.

Zum Schluss die obligatorische Frage: Wie geht das Gipfeltreffen aus?

Barth: Puh, schwierig. Aber ich sage 3:2 für uns.

Helms: Da halte ich dagegen. Wir gewinnen 2:1.

