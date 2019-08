„Ich lebe für die Turniere“

Vilser Dressurreiterin Jessica Lynn Thomas wird auf Anhieb Vizeweltmeisterin

+ Sie schaut auch mal zu: Jessica Lynn Thomas auf ihrem Stuhl in der Reithalle. Ihr Mann Raphael hat das Training gerade beendet, nun ist Mitarbeiterin Hannah (im Hintergrund) dran. Foto: rehnert

Ochtmannien - Von Malte Rehnert. Der Weg zur Vizeweltmeisterin führt vorbei an Pferden. Vielen Pferden. Links sind Ställe, rechts auch – die meisten bewohnt. Insgesamt 28 junge Pferde sind hier auf dem Areal des Hofs Brüning in Ochtmannien nahe Bruchhausen-Vilsen momentan untergebracht und in der Ausbildung. Nach 200, 300 Metern, am Ende des Geländes, folgt dann noch ein Reitplatz – und eine 2018 gebaute Halle. Dort hinein hat Jessica Lynn Thomas zum Gespräch eingeladen. Während ihr französischer Ehemann Raphael Thomas ein Pferd trainiert, sitzt die gebürtige Schwedin (Mädchenname Andersson), die ebenfalls als Bereiterin arbeitet, am Rand und erklärt ihre innige Liebe zum Reitsport. Ab und zu schauen die Australian Terrier Elsa und Kaia sowie Dackel Sir Francis am Tisch vorbei. Natürlich ist auch die WM der fünf- und sechsjährigen Dressur-Pferde ein Thema, bei der die 36-Jährige kürzlich in Ermelo (Niederlande) mit Hengst Secret den zweiten Platz belegte und damit den größten Erfolg ihrer Karriere feierte.