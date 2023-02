Sprinterin Anna-Lena Freese im großen Interview: „Ich lasse mich nicht aufhalten“

Von: Malte Rehnert

So gut wie auf dem Bild (aus dem Mai 2021) war die Stimmung bei Anna-Lena Freese nicht immer. Die sportliche Zeit in Stuttgart: bisher eher frustrierend. Aber mittlerweile ist die 29-Jährige verletzungsfrei und top-motiviert. © IMAGO / Beautiful Sports

In der neuesten Folge unserer Reihe WAS MACHT EIGENTLICH? haben wir uns bei Anna-Lena Freese erkundigt. Die 29-jährige Sprinterin, früher beim FTSV Jahn Brinkum, hat eine nicht gerade erbauliche sportliche Zeit bei ihrem neuen Verein VfB Stuttgart hinter sich. Schuld war - wie so oft bei ihr - eine Verletzung. Aber jetzt greift sie wieder an, ist für die Deutschen Hallenmeisterschaften qualifiziert. Im Interview spricht sie außerdem über die Sportlerwahl, die sie schon viermal gewann, Maultaschen und Grünkohl.

Wendlingen/Brinkum – Anruf bei Anna-Lena Freese. Es tutet und tutet. Doch dann ertönt ihre Stimme – und sie entschuldigt sich, hörbar gut gelaunt, für ihr spätes Abheben: „Ich mache gerade die Wäsche, das muss ja auch erledigt werden“, sagt sie und grinst. Mittwochs, an ihrem trainingsfreien Tag, ist Zeit dafür. Mit ihrem Freund und Trainer Markus Reichle, einem ehemaligen Kugelstoßer, lebt die 29-Jährige seit knapp zwei Jahren in Wendlingen. Dort, etwa 20 Kilometer entfernt von Stuttgart, fühlt sich die Sprinterin (einst beim FTSV Jahn Brinkum) richtig wohl. Ihr sportlicher Start in der neuen Heimat war jedoch alles andere als schön. Wie es ihr jetzt geht, was sie fürs Leichtathletik-Jahr 2023 plant, was ihr am Süden besonders gefällt und sie am Norden vermisst, verrät Freese im großen „Was-macht-eigentlich?“-Interview.

Die Sportlerwahl im Landkreis Diepholz nähert sich ihrem großen Finale. Für wen haben Sie abgestimmt?

Ich habe es leider verpasst. Aber wenn ich mitgemacht hätte, wäre meine Stimme an die Leichtathleten gegangen – ist doch klar.

Mit vier Triumphen sind Sie die Rekordhalterin bei den „Sportlerinnen des Jahres“ – und wegen der zwei corona-bedingten Wahlabsagen auch die (noch) aktuelle Titelträgerin. Wie sind Ihre Erinnerungen an die Sportlerwahl und die Abschluss-Gala?

Durchweg schön. So eine Sportlerwahl bringt dir als Athletin eine andere Art von Wertschätzung. Mir selbst war es gar nicht so bewusst, dass so viele Leute meinen Werdegang über viele Jahre verfolgen und dann für mich abstimmen. Das ist natürlich eine tolle Sache und eine große Ehre. Auch an der Gala habe ich immer sehr gerne teilgenommen.

Den Pokal durften Sie nach Ihrem vierten Sieg behalten. Wo steht er?

Auf dem Sideboard, direkt neben dem Fernseher. Ich sehe ihn also täglich (lacht).

Und er erinnert Sie an Ihre erfolgreichen Zeiten, die allerdings schon ein wenig zurückliegen. Seit Ihrem Wechsel nach Stuttgart im Frühling 2021 haben Sie nur sehr wenige Wettkämpfe bestritten. Warum?

2021 habe ich die Hallensaison bewusst ausgelassen – wegen des bevorstehenden Umzugs. Da wollte ich mir die Zeit nehmen, hier richtig anzukommen. Die Freiluftsaison fing dann schleppend an, wurde aber von Rennen zu Rennen besser.

Trotzdem war nach fünf Wettkämpfen Schluss. Woran lag das?

Ich habe einfach gemerkt, dass so eine Veränderung des Lebensmittelpunkts einiges mit sich bringt – es ist ja nicht nur der Umzug. Das wuppt man nicht mal eben auf der rechten Pobacke. Deswegen habe ich die Saison abgebrochen. Ich wollte sozusagen erst mal auf mein neues Leben klarkommen.

Die Pause war ziemlich lang: 2022 waren Sie gar nicht zu sehen – weder in der Halle noch im Freien. Bei keinem Wettkampf.

Das hatte andere Gründe.

Welche?

Natürlich hat mich mal wieder eine Verletzung ausgebremst (seufzt). Eine Schambeinentzündung, die bei weiblichen Athleten eigentlich eher untypisch ist – aber ich bin ja leider eine Kandidatin dafür, solche speziellen Sachen zu bekommen (schmunzelt). Wie auch mal einen Muskelbündelriss im vorderen Oberschenkel, der dort auch selten ist. Die Schambeinentzündung war zum Glück noch im Anfangsstadium und gut behandelbar. So wurden es „nur“ fünf Monate Auszeit. Und in dieser Phase konnte ich immerhin ein gutes Rehaprogramm machen.

Warum kam das Comeback im Sommer dann nicht zustande?

Ende Juli hat mich Corona erwischt, das hat das Jahr perfekt gemacht – im negativen Sinne. Und danach war keine Zeit mehr für eine vernünftige Vorbereitung. Von Januar bis Mitte Mai habe ich fast nichts machen können. Und mit zwei Wochen Training brauchte ich mich nicht auf die Bahn zu stellen – bei den Erwartungen, die ich noch an mich habe. Man muss sagen: 2022 herrschte leider eine sportliche Flaute.

Das Verletzungspech begleitet Sie seit vielen Jahren. Immer wieder Rückschläge. Wie sehr nagt das an der Psyche?

Was mein Körper mit mir macht, ist manchmal ein Rätsel. Es ist richtig blöd, wenn du denkst: Alles läuft gut – und aus heiterem Himmel bremst dich eine Verletzung total aus. Da denkt man schon mal: „Wisst ihr was? Ihr seht mich auf der Bahn nicht wieder. Ich gestalte mein Leben jetzt anders – und trotzdem schön.“ Ich würde lügen, wenn ich sage, dass es nicht so war. Aber ich mache es eben schon so lange und habe diese Routine drin, die mich dann doch wieder jeden Tag in die Halle und auf die Bahn zieht. Am Anfang ist es nach einer längeren Pause manchmal schwer, das gebe ich zu. Doch dann merke ich: Es bringt einfach Bock. Es ist das, was ich will. Und ich lasse mich von den Verletzungen nicht aufhalten.

Das Leichtathletik-Feuer brennt noch in Ihnen?

Auf jeden Fall! Und ich bin ja jetzt im besten Sprinter-Alter: 28, 29, 30 Jahre – das ist unsere gute Phase. Ich hoffe, mein Körper ist gnädig zu mir und beschert mir noch ein, zwei gesunde und gute Jahre auf der Bahn (lächelt).

Und wenn nicht?

Mein weiß ja, dass man mit der Leichtathletik nicht so viel verdienen kann, deshalb habe ich mich ja auch schon immer abgesichert – mit meiner Ausbildung damals oder dem Job in Hannover. Seit August 2022 arbeite ich hier in Vollzeit, 40 Stunden. Das war schon eine Umstellung, aber man gewöhnt sich daran. Ich habe inzwischen sogar gemerkt, dass ich das brauche. Dass es mir besser geht als bei meiner Teilzeitstelle. Da war ich nur von acht bis zwölf Uhr da, das hat mich nicht genug gefordert.

Was machen Sie beruflich?

Ich arbeite bei „mobile medic“, einem Lehrinstitut für Notfallmedizin bei uns in Wendlingen. Wir bilden Rettungs- und Notfallsanitäter aus, bieten Fortbildungen an und haben in Baden-Württemberg drei Schulen, für die ich im administrativen Bereich tätig bin. Alles rund um Anmeldungen, Rechnungsstellungen und so weiter. Und danach fahre ich meistens direkt zum Training.

Wie geht‘s Ihnen aktuell, sind Sie beschwerdefrei?

Ja, die Schambeinentzündung macht überhaupt keine Probleme mehr, ist total auskuriert. Seit August bin ich wieder voll im Training.

Und seit Ende Januar auch zurück im Wettkampfgeschehen. In Sindelfingen haben Sie zwei Rennen über 60 Meter absolviert. Wie war‘s?

Wir haben eigentlich nicht mit einer Hallensaison geplant. Aber ich hatte einfach Lust zu laufen. Der Auftritt am 21. Januar beim Hallenmeeting in Sindelfingen war mein erster seit anderthalb Jahren – und dafür echt in Ordnung. Ich war sehr, sehr happy. So ein Gefühl hatte ich beim Sport lange nicht mehr. Und dann waren auch noch meine Eltern live dabei. Sie haben mich lange nicht mehr laufen sehen – es war richtig schön.

Wie sehen Ihre weiteren Pläne für das Comeback-Jahr 2023 aus?

Wir wollen es nach der langen Pause ruhig angehen lassen, deshalb habe ich auf die Süddeutschen Hallenmeisterschaften in Sindelfingen verzichtet. Man liest: Okay, sie ist jetzt zweimal 60 Meter gelaufen, das ist ja keine Anstrengung. Aber der Körper muss sich an diese Intensitäten erst wieder gewöhnen. Meine Zeit aus dem Januar hat sogar gereicht für die Deutschen Hallenmeisterschaften am 18. Februar in Dortmund. Das ist das i-Tüpfelchen auf die nicht geplante Hallensaison.

Und im Sommer?

Da möchte ich öfter die 200 Meter laufen als in den letzten Jahren. Es ist die Strecke, die mir am meisten Spaß macht – und sie kommt nun mehr in den Fokus.

Ihre Bestzeit (23,08 Sekunden) stammt noch aus dem Jahr 2015 – die wollen Sie doch sicher angreifen . . .

Joa, irgendwann (lacht). Diese Zeit ist aber ganz schön sportlich, muss man sagen. 2015 war ich sehr gut in Form. Natürlich hofft man, wieder an die Ergebnisse von früher heranzukommen. Ich mache mir aber keinen großen Druck. Es kommt von Lauf zu Lauf, dass man sich stetig verbessert – wie in den letzten Jahren. Mal abwarten, was 2023 so passiert.

Seit knapp zwei Jahren leben Sie nun in Wendlingen. Was lieben Sie besonders am Süden Deutschlands?

Ganz klar die Maultaschen (lacht) – die gibt es jede Woche bei uns. Mit Gemüsebrühe oder angebraten mit Gemüse oder mit Tomatensoße. Damit kann man alles machen. Die Menschen hier haben mich außerdem sehr herzlich aufgenommen. Die Vorurteile, die man vielleicht mal hört, Schwaben seien geizig oder unfreundlich, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Dann das schöne Wetter. Neulich habe ich gelesen, dass Baden-Württemberg 2022 am meisten Sonnenstunden in ganz Deutschland hatte – das nehme ich auch gerne mit. Und ich glaube, wir haben sogar zwei Feiertage mehr (schmunzelt).

Und was vermissen Sie am Norden?

Meine Familie. Wir versuchen, einmal im Quartal herzukommen. Und das Training in Hannover auch ein bisschen. Mit Björn (ihr Trainer Sterzel, d. Red.) bin ich täglich in Kontakt. Er schreibt nach wie vor die Trainingspläne, Markus (ihr Freund und Coach) setzt sie dann mit mir um. Diese Dreier-Konstellation funktioniert sehr gut. Sonst fehlt mir, muss ich sagen, nicht so viel aus Norddeutschland.

Nicht mal der Grünkohl . . .?

Den essen wir hier auch, das habe ich bereits etabliert. Es gibt ihn hier leider nur tiefgefroren, aber die waschechte Bremer Pinkel reißt es dann wieder raus. Die lasse ich mir extra von meiner Mama schicken oder bestelle sie online. Eine Kohlfahrt habe ich noch nicht durchgesetzt, aber daran arbeite ich . . .

Erstes Rennen seit anderthalb Jahren – am 21. Januar lief Freese in Sindelfingen die 60 Meter. © IMAGO/Eibner/Memmler