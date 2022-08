Von Werder zum HSV - und Noah Wallenßus sagt: „Ich kann mich hier durchsetzen“

Von: Malte Rehnert

HSV statt Werder: Noah Wallenßus ist aus Bremen nach Hamburg gewechselt - in die U19 des Zweitligisten. © ABS Michael Schwarz

Der 17-jährige Gesseler Noah Wallenßus arbeitet intensiv an seiner Profi-Karriere. Aus der U17 von Werder Bremen ist der Mittelstürmer nun in die U19 des Hamburger SV gewechselt. Beim Hausbesuch verrät er, wie es dort ist. Sein neuer Trainer, Ex-Profi Oliver Kirch, gibt ebenfalls eine erste Einschätzung ab. Und was machen die anderen beiden Gesseler Louis Lord und Tom Köppener? Hierzu gibt`s einen Extratext.

Gessel/Hamburg – Der kürzlich verstorbene Uwe Seeler – unbedingt! Horst Hrubesch – logisch! Kevin Keegan – na klar! Ruud van Nistelrooy, Mladen Petric und Ivica Olic – sollte man auch erwähnen! Der Hamburger SV hatte in seiner langen Historie schon viele bekannte und erfolgreiche Mittelstürmer, einige von ihnen sind soeben genannt worden. Und wer weiß, vielleicht taucht in ein paar Jahren auch der Name eines jungen Gesselers in der Liste der Torjäger aus der Hansestadt auf. Zugegeben, er ist erst 17 (seit Ende April) – viel zu früh für präzise Prognosen, in diesem Alter kann keiner die Entwicklung genau vorhersagen. Festhalten lässt sich aber: Noah Wallenßus ist seinem großen Traum vom Profifußball zumindest einen Schritt nähergekommen. Er wechselt zur neuen Saison aus der U 17 von Werder Bremen in die U 19 des HSV. Und deren Trainer Oliver Kirch hat eine hohe Meinung von seinem Neuzugang (siehe Text rechts). Die Hamburger wollten Wallenßus unbedingt und haben auch genaue Vorstellungen, wie sein Weg aussehen kann.

Hausbesuch in Gessel. Hier hat Wallenßus mit seiner Familie gelebt, ehe er vor einigen Wochen in den Campus (das HSV-Internat) zog. Die einwöchige Pause in der Vorbereitung nutzte er, um in der Heimat wichtige Dinge zu erledigen. Führerscheinprüfung – ohne Probleme bestanden. Zeugnis (nach eigener Aussage ein ordentliches) abholen im Gymnasium Links der Weser in Bremen-Obervieland – erledigt. „Jetzt kann ich mich voll auf Fußball fokussieren“, sagt Wallenßus zu Beginn des Gesprächs am Esstisch im Wohnzimmer. Neben ihm sitzt sein Vater Ralf, mit dem er viel über den Wechsel von Hansestadt zu Hansestadt geredet und der ihn darin bestärkt hat.

Viereinhalb Jahre hat Wallenßus bei Werder verbracht, die ersten sechs Monate quasi als Gastspieler des TuS Sudweyhe. Da sollte geschaut werden, ob er es packen kann beim Bundesliga-Nachwuchs. Er konnte. „Ich habe mich sportlich verbessert und inzwischen auch viel mehr Selbstvertrauen als am Anfang“, urteilt er. In der zurückliegenden Saison gelangen dem 1,87 Meter langen Talent in 17 Spielen sechs Tore und fünf Vorlagen für die Bremer U 17 (Bundesliga). Damit ist er recht zufrieden: „Es hätten noch mehr sein können, in der zweiten Saisonhälfte fehlte mir auch ein bisschen das Glück vor dem Tor – aber ich habe gute Schritte gemacht.“

Neu in Hamburg: Noah Wallenßus bei seiner Vorstellung im Volkspark. © HSV/Schwarz

Die Bremer wollten ihn behalten und boten eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags an – aber keinen Platz im clubeigenen Internat. „Da liegt die Messlatte noch mal höher. Bei Noah gibt es ein paar Entwicklungsfelder, etwa in puncto Schnelligkeit. Er hat unserer Meinung nach nicht alle Kriterien für einen Internatsplatz erfüllt“, sagt Björn Schierenbeck, Leiter von Werders Nachwuchsleistungszentrum: „Da waren wir in den Gesprächen maximal ehrlich und transparent.“ Der Weyher lobt den Ehrgeiz des jungen Stürmers („ein richtiges Arbeitstier“) und dessen Abschlussqualitäten („er weiß, wo die Kiste steht“), betont jedoch auch: „In der U 19 kommt nun noch mal eine andere Körperlichkeit und Dynamik hinzu.“ Kurzum: Die Fantasie, dass der 17-Jährige eines Tages in der Bundesliga auftaucht, haben die Bremer aktuell nicht.

Anders der Nordrivale. Beim HSV bekam Wallenßus einen von momentan nur 13 Plätzen (U 15 bis U 19) im Campus. „Ein Privileg“, meint Vater Ralf und nennt die Vorteile: „Die zeitraubenden Fahrzeiten, die wir bisher hatten, entfallen. Noah geht einfach runter und ist auf dem Trainingsplatz. Auch Physio- und Athletikabteilung sind direkt da.“ Bei Werder musste sein Sohn jedes Mal hingebracht und abgeholt werden. „Jetzt hat er ganz kurze Wege. Deshalb ist der Schritt nachvollziehbar“, sagt auch Schierenbeck.

Ex-Coach Benjamin Jacobeit schwärmt Drei Jahre lang war Benjamin Jacobeit Jugendtrainer von Noah Wallenßus beim TuS Sudweyhe. „Ich habe ihn damals aus Gessel geholt“, sagt der aktuelle Coach von Sudweyhes Bezirksliga-Team. An zwei Geschichten kann sich der 40-Jährige, der noch immer Kontakt zur Familie Wallenßus hat, besonders gut erinnern. Ein Pokalfinale in Mörsen, das der TuS mit 6:5 gewann – und Wallenßus schoss alle Sudweyher Treffer. Jacobeit: „Spätestens da wusste ich, dass er nicht lange bei uns bleiben wird.“ Noch etwas länger zurück liegt sogar die Story von der Ballhochhalte-Challenge: „Die haben wir damals immer gemacht. Noah war ein Steppke, aber schon sehr motiviert. Er hat zu Hause im Garten so lange geübt, bis er meine 200-mal mit 325 geschlagen hatte.“ Dies sei der beste Beweis für den „unheimlichen Ehrgeiz“ des jungen Mittelstürmers. Zudem sei Wallenßus „mega-talentiert“, meint Jacobeit: „Und deshalb traue ich ihm alles zu.“

Der Abschied aus Bremen ist der Familie dennoch nicht leichtgefallen. Ralf Wallenßus findet es schade, dass der Weg bei Werder endete: „Noah hatte hier viereinhalb großartige Jahre.“ Allerdings ist er hörbar angetan vom Buhlen aus Hamburg: „Der HSV hat ganz konkrete Vorstellungen und Pläne mit Noah. Sie haben gesagt: ,Wenn du kommst, bieten wir dir alles, was uns zur Verfügung steht.‘ Werder wollte ihn, der HSV wollte ihn mehr.“

Sein Sohn, an dem noch zwei, drei andere Vereine interessiert gewesen seien, unterschrieb an der Elbe einen Dreijahresvertrag. Er soll zwei Jahre in der U 19 und dann in der U 21 (Regionalliga) reifen. „Wenn er aber einen großen Entwicklungssprung macht, kann es auch schneller aufwärts gehen“, sagt der 55-Jährige und verweist auf andere Vereine, wo Top-Talente – etwa wegen Verletzungspechs – plötzlich bei den Profis auftauchten.

Vor seiner Zusage an den HSV hat Noah Wallenßus durchaus mit sich gerungen. Soll ich die Komfortzone verlassen? Soll ich weg von zu Hause? Soll ich die große Herausforderung annehmen? Fragen, die er sich stellte – und dann mit Ja beantwortete. „Die Entscheidung war schwierig, aber letztlich musste sie so fallen. Ich habe hier eine sehr gute Perspektive. Und es kann ja gut sein, dass mich der Wechsel zusätzlich in Sachen Selbstständigkeit voranbringt.“

Das Essen hat hohe Restaurant-Qualität, alles frisch gekocht, auf die Sportler zugeschnitten. Da bin ich schon ein bisschen neidisch.

Natürlich aber vor allem sportlich, hofft er: „Mein Ziel ist es, irgendwann im Profikader zu sein. Dafür muss ich extrem hart arbeiten, mich immer weiter entwickeln.“ Die Voraussetzungen hierfür sind geschaffen. Und der Start nach dem Wechsel, der ihm bei den Werder-Fans im Freundeskreis ein paar Sprüche einbrachte, war vielversprechend. Drei Tore in seinem ersten Test gegen Vorwärts Wacker (11:2), ein weiteres beim 5:0 gegen Niendorf. Der ehrgeizige Mittelstürmer gehört zu den Jüngsten im Team – „aber ich glaube, dass ich körperlich enorm aufgeholt habe und mich hier durchsetzen kann.“

Mitte August beginnt für die U 19 die Bundesliga-Saison. Bis dahin hat Wallenßus Zeit, sich noch besser einzugewöhnen. Wobei: Die Integration läuft bereits jetzt ziemlich gut. Er hat ein Einzelzimmer und schon ein Fahrrad vor Ort, mit dem er nach den Sommerferien die zehn, 15 Minuten zu seiner neuen Schule in Stellingen fährt. Dort sind noch die zwölfte und 13. Klasse zu absolvieren. Mit den anderen Talenten spielt er in der nicht gerade üppigen Freizeit mal Tischtennis oder Basketball. Oder erkundet die „schöne Stadt“ auf einem E-Scooter. „Man hat immer viel um die Ohren“, sagt Wallenßus. Heimweh? Bisher nicht.

Sein Vater hatte damals auch die Chance, in ein Fußball-Internat zu ziehen. Hannover 96 habe angeklopft. „Aber ich war erst 13 oder 14 und hatte Bammel vor der neuen Situation“, erinnert sich Ralf Wallenßus. Er ging dann vom TSV Lahausen zum TSV Leeste und spielte mit seinem Zwillingsbruder Rainer später für den SC Weyhe. Dass sein Sohn nun mit 17 die Traute hat, den Sprung zu wagen und ein völlig anderes Leben zu führen, imponiert ihm: „Als Eltern sind wir megastolz auf ihn!“

Zweimal Wallenßus in Gessel: Sohn Noah und Vater Ralf im Garten des Einfamilienhauses. © Rehnert

HSV-U19-Coach Oliver Kirch über Wallenßus: „Man merkt, wie viel Bock er hat“ 143 Bundesligaspiele (fünf Tore) hat Oliver Kirch für Borussia Mönchengladbach, Arminia Bielefeld, den 1. FC Kaiserslautern und Borussia Dortmund absolviert, sechsmal kam er für den BVB in der Champions League zum Einsatz. Inzwischen ist der Ex-Profi 39 Jahre alt – und Trainer. Seit einem Jahr betreut er die U 19 des Hamburger SV in der Bundesliga Nord/Nordost. Und nun hat der frühere Defensiv-Allrounder auch den Gesseler Noah Wallenßus unter seinen Fittichen. Was er von ihm hält und was er ihm zutraut, verrät der Coach dieser Zeitung. Kirch über: die Entdeckung

„Der Erstkontakt zu Noah kam über unsere Scouting-Abteilung zustande, die ihn schon lange beobachtet hatte. Als unser Chefscout Benjamin Scherner mir zum ersten Mal von ihm erzählte, kannte ich Noah noch nicht – war nach Ansicht der Bilder und Daten, die wir über ihn gesammelt hatten, aber direkt überzeugt davon, dass wir uns um ihn bemühen müssen. Wir freuen uns sehr, dass er bei uns ist..“ die ersten Eindrücke

„Total positiv, da sich Noah von vornherein voll reingehängt hat und man ihm in jeder Trainingseinheit und den Spielen anmerkt, wie viel Bock er hat. Er ist sehr ehrgeizig, hat direkt gefragt, wann er zusätzlich zum Team- noch Individualtraining erhalten kann. Er ist wissbegierig, möchte sich sofort verbessern. In den Testspielen hat er ordentliche Leistungen gezeigt, sodass wir mit der Vorbereitung bisher zufrieden sind. Noah weiß aber, dass er sich auch im Ligaalltag immer weiter anbieten und verbessern muss.“ die Stärken

„Noah bringt eine Qualität mit, die uns gefehlt hat. Er agiert sehr gut mit dem Rücken zum Tor, kann Bälle abschirmen, sie behaupten und an andere Offensivspieler weiterleiten. Wir haben in unserem Kader sehr viele mitspielende Stürmer, die sich gerne auch mal aus der Box heraus bewegen. Das kann Noah auch, aber er kann zudem sehr gut in den direkten Zweikampf mit dem Innenverteidiger gehen. Deshalb ergänzt er unser Team sehr gut.“ die Entwicklung

„Die größte Herausforderung wird sein, sich durchzusetzen und viel Spielzeit zu erhalten. Bei uns ist die Konkurrenz hoch, jeder muss sich ihr stellen. In diesem Alter lässt sich schwer einschätzen, wo die Reise hingehen kann, weil die Spieler vom Jugend- immer stärker an den Herrenfußball herangeführt werden – und diesen Schritt nehmen müssen. Noah hat großes Potenzial. Wir werden ihn bestmöglich unterstützen, das für ihn höchstmögliche Level zu erreichen.“

Hintergrund: Vander hält viel von Louis Lord – Tom Köppener hat Werder in Richtung Heeslingen verlassen

Im Dezember 2019 saßen die drei „Gesseler Jungs“ mit dieser Zeitung zum Interview im Weserstadion zusammen – und verrieten, wie sie sich ihre Karrieren vorstellen. Etwa zweieinhalb Jahre später wechselt Noah Wallenßus (17) von Werder Bremen zum Hamburger SV. Aber wie sieht es bei Louis Lord (18) und Tom Köppener (19) aus? Hier die Antworten!

Gute Perspektive bei Werder Bremen: Keeper Louis Lord. © imago images/foto2press

Torhüter-Talent Lord hat kürzlich seinen ersten Profivertrag bei Werder unterschrieben. Schon in der vorigen Saison, als ihn zwischendurch ein Schlüsselbeinbruch ausbremste, sammelte er Spielpraxis bei der U 23. Im Regionalliga-Team ist er 2022/23 die Nummer eins, bestätigt Werders Torwarttrainer Christian Vander: „Wir wollen sehen, wie er dort Verantwortung übernimmt und auch in puncto Persönlichkeit einen Schritt nach vorne macht.“ Wie auch Mio Backhaus (18), der in der U 19 spielen wird, soll Lord an mehreren Tagen pro Woche bei den Profis und Vander mittrainieren. „Wir glauben an Louis und versprechen uns viel von ihm“, betont Vander: „Und natürlich haben wir die Fantasie, dass er eines Tages bei uns in der Bundesliga im Tor steht.“



Köppener dagegen hat Werder (trotz Vertrags bis 2023) verlassen und läuft künftig für den Oberligisten Heeslinger SC auf. „Ich habe Bock auf etwas Neues“, sagt er: „Hier kann ich mich entfalten, entwickeln und sehr gut an den Herrenbereich gewöhnen. Es war eine gute Entscheidung. “ Und der Traum vom Profifußball „lebt noch. Warum denn nicht?“, fragt Köppener.

Neu beim Heeslinger SC: Stürmer Tom Köppener. © Manfred Krause