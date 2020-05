„Ich habe mehr Zeit für Familie und Freundin“

ZOLLSTOCK-GESPRÄCH mit Handballer und Schiedsrichter Kevin Heemann / Spaß an Ballsportarten

+ Abstand gewahrt, die Schiedsrichter-Utensilien untermauern das Faible für seinen Sport: Handballer Kevin Heemann, hier im Zollstock-Gespräch mit Sportredakteur Matthias Borchardt. Foto: Rita Borchardt

Diepholz - Von Matthias Borchardt. Er ist abwehrstark, schnell, torgefährlich und am rechten Flügel beim Handball-Oberligisten HSG Barnstorf/Diepholz gesetzt: Kevin Heemann. So kennen die meisten Zuschauer den Linkshänder, der in der abgebrochenen Saison mit 76 Toren zweitbester Werfer beim Tabellenzwölften war. Was aber wohl die wenigsten wissen, ist, dass der 23-Jährige höherklassig als Schiedsrichter mit Partner Edwin Hermann (22) Spiele der A-Jugend-Bundesliga oder der Oberliga Niedersachsen pfeift. Da sie dem Perspektivkader der A-Jugend-Bundesliga angehören, streben sie einen weiteren Aufstieg (Dritte Liga) an. Die A-Jugend-Partien in Kiel oder Hamburg sind schon Highlights. Bei den Herren kann Heemann sich noch an eine Begegnung gut erinnern: Am 16. November 2018 schlug im Oberliga-Derby vor 1 616 Zuschauern in der Hildesheimer Volksbank-Arena die SG Börde Handball die Sportfreunde Söhre mit 26:24. Wegen der Corona-Pandemie sind die sportlichen Aktivitäten des in Diepholz wohnenden Lehramtsstudenten stark eingeschränkt. In unserer Serie „Zollstock-Gespräch“ nimmt der gebürtige Vechtaer Stellung zu zehn Fragen.