„Bin das Mentalitätsmonster“: Grätschen, kratzen, beißen, singen - So tickt TuS Sulingens Zugang Dalkiran

Von: Fabian Terwey

Hasan Dalkiran von Fußball-Landesligist TuS Sulingen © Mörke / TuS Sulingen

Eigentlich wollte Hasan Dalkiran das obligatorische Einstandsliedchen vor seiner neuen Mannschaft gemeinsam mit Hyoung-bin Park singen. „Aber der hat was Koreanisches gesungen. Das konnte ich nicht“, lacht der Winterzugang des Fußball-Landesligisten TuS Sulingen: „Also habe ich meine eigene Show gemacht und einen Deutsch-Rap-Song vorgetragen. Ich sage aber nicht, welchen. Denn das ging in die Asi-Richtung.“ Der 28-Jährige hat sich mit seiner unbekümmerten Art im Eiltempo „zu einem der größten Leader in der Mannschaft entwickelt“, wie Trainer Iman Bi Ria betont. Zum Restrundenstart im so wichtigen Heimspiel gegen den Abstiegsrivalen FC Eldagsen (Sonntag, 15.00 Uhr) könnte „Haso“ sogar bereits die Sulinger Kapitänsbinde überstreifen.

Sulingen – Grund: Die etatmäßigen Spielführer Lennart Greifenberg (Probleme im Leistenbereich) und Marven Rupp (Oberschenkelzerrung) drohen laut Bi Ria auszufallen. „Die Binde ist mir egal, ich mache auch ohne sie den Mund auf“, betont Dalkiran, der bereits bei Bremen-Ligist Brinkum Stellvertreter von Kapitän Esin Demirkapi war.

„Hasan hat sich bei uns zu einem absoluten Sprachrohr entwickelt und ist bei mir gesetzt. Er bringt diese Geilheit mit, mit der er die Leute packen kann“, freut sich Bi Ria.

Bi Ria und Dalkiran gemeinsam im DFB-Pokal auf dem Platz

Der Trainer war einst selbst Teamkollege des Neuzugangs beim BSC Hastedt. Gemeinsames Highlight-Spiel: Das Erstrundenduell im DFB-Pokal gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach. „Da haben wir zusammen auf der Sechs gespielt und Iman hatte Glück, dass ich die Drecksarbeit gemacht habe“, erinnert sich Dalkiran an das 1:11 mit dem Bremen-Ligisten im August 2018.

Neuer Leader: Hasan Dalkiran geht beim TuS Sulingen bereits voran. © Mörke / TuS Sulingen

Winterzugang „auch im Training eklig“

Die Gegenwart des Duos ist nun eine andere. „Im Abstiegskampf muss man mental dabei sein und kämpfen. Sonst gehst du runter“, mahnt Dalkiran: „Ich bin das Mentalitätsmonster, das grätscht, kratzt, beißt und auch im Training eklig ist. Als ich kam, war das Team sehr jung, aber es zieht mit. Ich freue mich, dass Eugen (Uschpol, d. Red.) und Park auch noch mitgekommen sind.“

Deshalb wechselte Dalkiran zum TuS Sulingen

Einen Tag vor Heiligabend hatten die Sulinger Defensivspezialist Dalkiran als ersten der drei Winterzugänge aus Brinkum vermeldet. Die von vielen BSV-Spielern kritisierte Kündigung für Trainer Mike Gabel in Brinkum war für Dalkiran aber nicht ausschlaggebend für den Wechsel in den Sportpark. „Ich wollte schon vorher nicht mehr diesen Riesenaufwand haben wie in Brinkum. Sulingen kam mir entgegen. Iman toleriert, wenn man es aus beruflichen Gründen mal nicht zum Training schafft.“

„Da, wo Iman arbeitet, ist Erfolg“

Als Material-Disponent sei der Seckenhauser zunehmend eingespannt. Der TuS bot ihm da das passende Paket, weiter Fußball zu spielen. „Der Verein, die Strukturen und das Umfeld sind Bombe. Es gibt unter anderem mit Corinna (Ahrens, d. Red.) eine tolle Physiotherapeutin. Und jeder weiß: Da, wo Iman arbeitet, ist Erfolg. Für mich war der Abstiegskampf außerdem ein Reiz.“

„Mir sind die Gegner schnuppe“

Bi Ria spricht von „zwölf Endspielen“, um die Klasse zu halten. Der Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz beträgt vier Punkte, Gegner Eldagsen ist vorm Kellerduell zwei Punkte vor. „Mir sind die Gegner schnuppe“, sagt Dalkiran: „ich kenne sie nicht. Sie sollen mich kennenlernen.“

Marco Brockmann zurück Außenbahnspieler Marco Brockmann ist nach seiner Blinddarm-Not-Operation im Dezember „wieder bei fast 100 Prozent“, berichtet TuS Sulingens Coach Iman Bi Ria: „Wie schnell der Junge nach der schlimmen Zeit wieder fit geworden ist, ist beachtlich.“