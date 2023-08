Hurdaleks ungewohntes Lahauser Luxusproblem: Coach hat Qual der Wahl auf allen Positionen

Von: Carsten Drösemeyer

Neu in Lahausens erster Frauenmannschaft: Co-Trainer Ralf Brümmer (links) und Trainer Max Hurdalek (r.) begrüßen (hinten von links) Katharina Moormann, Lisa Bolte, und Dominika Schröder sowie (vorn v.l.): Katarina Wiese, Celina Schöning, Kiara Simon und Sophie Weimar. Auf dem Bild fehlt Nina Tenz. © Töbelmann

„Endlich habe ich praktisch auf allen Positionen die Qual der Wahl“, sagt Max Hurdalek. Der Trainer des TSV Weyhe-Lahausen hofft deshalb, dass die bevorstehende Spielzeit mit seinen Bezirksliga-Fußballerinnen ruhiger wird als die Vorsaison.

Lahausen – Nach der Zittersaison des Vorjahres streben die Bezirksliga-Kickerinnen des TSV Weyhe-Lahausen laut Trainer Max Hurdalek an, nun wieder in deutlich ruhigeres Fahrwasser zu gelangen: „Ich bin nach der letzten Serie lieber vorsichtig, aber ein Platz im vorderen Mittelfeld sollte es schon sein. Hauptsache, wir rutschen nicht erneut unten rein.“

Dazu dürfte es auch nicht kommen. Schließlich verließ in Skyler Fellenz (zurück in die USA) nur eine Leistungsträgerin das Kreisteam. Zumindest zur Hinrunde. Im Winter machen dann zwar zudem noch Goalgetterin Alena Dittrich sowie Trainertochter Nina Hurdalek den Abflug in Richtung Kanada, und die stets zuverlässige Elsa Berisha zieht es für einige Zeit nach England, aber das ist für Coach Hurdalek noch Zukunftsmusik: „Erst einmal konzentrieren wir uns auf die Hinrunde – und da haben wir qualitativ und quantitativ einen richtig guten Kader beisammen.“

Stimmt. Geprägt von den Verletzungssorgen der Vorsaison gönnte sich Lahausen eine gewaltige Blutauffrischung: Von den B-Mädchen rücken in Katarina Wiese (Zehnerin), Kiara Simon (Sturm), Lisa Bolte (Sechser-Position und Innenverteidigung), Nina Tenz (Außenbahn) sowie Celina Schöning (offensives Mittelfeld) gleich fünf hoffnungsvolle Nachwuchstalente auf ,und darüber hinaus schloss sich die Ex-Weyherin Dominika Schröder als Defensiv-Allrounderin dem TSV an.

Damit nicht genug, luchste Lahausen dem TSV Heiligenrode noch in Sophie Weimar eine Spielerin ab, die im Mittelfeld überall einsetzbar ist, und auch „Newcomerin“ Katharina Moormann kann Hurdalek variabel einplanen.

„Endlich habe ich praktisch auf allen Positionen die Qual der Wahl“, strahlt der TSV-Coach. Kann man so sagen, da die länger ausgefallene Abwehrchefin Alina Kunschert kurz vor ihrem Comeback steht und zudem das Offensiv-Duo Jana Lehmann/Sophie Matthiesen voraussichtlich im Herbst zurückkehren wird. Derart exquisit besetzt könnte Lahausen im Idealfall tatsächlich ein gewichtiges Wort im Titelkampf mitreden. Aber Hurdalek bremst umgehend die Erwartungen: „Als letztjähriger Vizemeister ist Sebbenhausen für mich der Favorit, und den TuS Sulingen sollte man eh immer auf der Rechnung haben. Wir müssen im neuen Jahr erst sehen, ob wir die Abgänge von Nina, Alena und Elsa auffangen können.“

Was dem TSV absolut zuzutrauen ist: Für Dittrich bieten sich Simon, Valeria Garcia oder Sturmtank Magdalena Schröder als Ersatz an, und für Hurdalek könnte künftig „Jungspund“ Wiese den Takt im Mittelfeld angeben. Lahausens Kader scheint also auf allen Positionen erstklassig besetzt zu sein. Zumal Keeperin Evke Hollwedel zu den besten Bezirksliga-Torhüterinnen zählt und Kapitänin Jacqueline Schultze das Team laut Hurdalek „richtig gut führt und antreibt. Jacqueline ist eine echte Leaderin.“

Keine Frage: Die Meisterschaft führt in dieser Saison nur über den TSV Weyhe-Lahausen.