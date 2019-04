HSG-Hit: Oberliga, Oberliga, hey, hey, hey

Bremen - Von Gerd Töbelmann. Noch gut eine Minute war zu spielen, da kassierte Martin Golenia eine Zeitstrafe. Im Abstiegs-Hit der Handball-Oberliga der Männer beim HC Bremen sollte man eigentlich meinen, dass der Spieler der HSG Barnstorf/Diepholz mit säuerlicher Miene von Trainern und Kollegen auf der Bank empfangen worden wäre. Das Gegenteil war der Fall: Coach Dag Rieken packte seinen Abwehrmann an beiden Schultern und umarmte ihn dann freudestrahlend. Hintergrund: Die Barnstorfer lagen zu diesem Zeitpunkt uneinholbar mit 28:24 vorn und hatten damit einen Spieltag vor dem Saisonende den Klassenerhalt perfekt gemacht.

Eine Minute später gab es dann kein Halten mehr. Vor 300 Zuschauern (die Hälfte davon kam aus Barnstorf) stand am Ende ein 28:26 (13:12) und die Gewissheit, auch weiterhin viertklassig Handball spielen zu dürfen. Bei den Bremer Gastgebern war Kontrastprogramm angesagt, denn die junge Mannschaft muss runter in die Verbandsliga.

Die Barnstorfer indes ließen es sich noch in der Halle am Osterdeich zusammen mit den Fans gutgehen. Lars von Kamp wurde dabei als Zeremonienmeister auserkoren, um die Party mit einem Megafon so richtig anzuschieben. Er selbst wurde von seinen Gefühlen fast überwältigt: „Ist das geil. Für sowas spielen wir hier doch alle Handball, dass wir das mal miterleben dürfen.“ Von Kamp war auch deshalb besonders freudig erregt, weil seine Serie nach langen Verletzungspausen so gar nicht nach seinem Geschmack gelaufen war: „Klar habe ich mir das nach meinem Wechsel zu Barnstorf ganz anders vorgestellt. Aber ich wusste, dass wir die Klasse halten. Jetzt möchte ich gesund bleiben und in der kommenden Saison zeigen, dass ich es besser kann.“

Am Samstag ging schon mal der Knopf auf. Dag Rieken meinte noch vor dem Match: „Vielleicht kann Lars ja zu einem echten Faktor werden.“ Und das wurde er dann mit sechs Treffern (soviel wie noch nie in dieser Spielzeit) dann auch.

Aber es gab noch weitere Helden. Tomas Lenkevicius etwa. Der 40-jährige Abwehrspezialist war auch am Samstag hinten eine Bank. Eigentlich wollte er seine Karriere schon längst beendet haben, aber immer wieder folgte er Riekens Ruf zur Aushilfe. Und was bringt die Zukunft? Lenkevicius ließ sich nicht so recht in die Karten schauen: „Erst einmal muss ich meine Frau fragen. Vielleicht sehen wir uns ja nächste Saison wieder . . .“

Dann ist Cedric Quader mit Sicherheit dabei. Der Kapitän meinte nach dem gewonnenen Abstiegs-Showdown: „Alle haben 60 Minuten lang alles gegeben. So stelle ich mir Mannschaftssport vor. Ich war mir zu jeder Zeit im Spiel sicher, dass wir das packen werden.“ Das konnte Jan Linné, Linkshänder und mit sieben Treffern Barnstorfs bester Schütze, nur bestätigen: „Das war toll, weil wir als Team super aufgetreten sind.“

Klar, dass auch Rieken später bei einem Bierchen die Erleichterung anzumerken war: „Wir haben in diesem Hexenkessel am Ende die Ruhe behalten und uns relativ wenig Fehlwürfe geleistet. Das war der Schlüssel zum Erfolg, denn der Druck vor dem Match war doch immens groß.“ Und was sagt er zu Lenkevicius? Rieken lachte und meinte: „Klar hätte ich ihn gern weiter dabei.“

Doch der Barnstorfer Coach richtete seinen Blick auch schon voraus: „In der kommenden Saison müssen wir Sechster werden, um uns für die neu geschaffene Regionalliga zu qualifizieren. Das wird hart und wird wohl nicht ohne Neuzugänge gehen.“ Ein Auftrag also an den sportlichen Leiter Heiner Thiemann.

Der Mannschaft waren diese Vorausblicke am Samstag aber sowas von egal, denn sie ließ es bis in die Nacht hinein so richtig krachen.