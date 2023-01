Drama mit Happy End: Hoppe und die Bassumer Luftpistolen-Schützen lösen Ticket für die „Deutschen“

Obenauf: Thomas Hoppe sicherte Bassums Bundesliga-Schützen nach dem vierten Stech-Schuss das 3:2 gegen Hannover – und damit die DM-Qualifikation. © Krüger

Sie haben es geschafft! Die Bundesliga-Luftpistolen-Schützen des SV Bassum von 1848 beseitigten am Sonntag durch den denkbar knappen 3:2-Sieg über den SV GK Hannover letzte Zweifel am Erreichen des Finales um die Deutsche Meisterschaft. Nun fahren sie zur Endrunde vom 3. bis 5. Februar in Neu-Ulm. Bis die Lindenstädter Gewissheit hatten, durchlebten sie – und vor allem Thomas Hoppe – einen echten Krimi: Bassums Nummer zwei setzte sich erst nach dem vierten Stechen durch, als an allen anderen Ständen bereits Ruhe herrschte.

Kriftel – „Seinen Triumph konnte Thomas aber gar nicht richtig genießen“, bedauerte sein Sportleiter Jens Voß. Denn danach stand der Routinier erneut im Mittelpunkt, weil die 1848er ihn für dessen 100. Bundesliga-Wettkampf mit diesem Team auszeichneten. „Insgesamt hat er bestimmt schon über 150 Mal in der Bundesliga geschossen“, sagte Voß über den zwischenzeitlich für Broistedt aktiven Hoppe. „Aber 100 Begegnungen für einen Verein sind schon selten.“ Dafür erhielt der Jubilar einen Präsentkorb mit reichlich Nervennahrung, „die eigentlich ich hätte viel besser gebrauchen können“, scherzte der Sportchef angesichts der ausgeglichenen 1 846:1 846 Ringe.

Tags zuvor hatte es gegen die Übermannschaft aus Kriftel nichts zu holen gegeben. „Das ist einfach eine Klasse für sich“, verdeutlichte Voß: „Nicht umsonst hat Kriftel ausschließlich Kaderschützen in seinen Reihen.“

SF Kriftel - SV Bassum von 1848 5:0: Daher konnte auch der Tabellenzweite als Verfolger dem Gastgeber und einsamen Spitzenreiter kein Bein stellen. Doch so deutlich, wie es das Ergebnis auszusagen scheint, war es wiederum doch nicht. Kriftels Ausnahmeschütze Christian Reitz gab sich an Position eins gegen Bassums Erik Eknes keine Blöße – der Olympiasieger von 2016 brachte starke 386 Ringe ins Ziel. „Die zweite Serie hat Erik allerdings gewonnen“, erinnerte Voß an die 97 des Norwegers, der danach allerdings der Routine des Polizeibeamten Tribut zollen musste.

Nichts zu holen gegen Top-Team Kriftel

Äußerst knapp und unglücklich hingegen unterlag Thomas Hoppe Dominik Sänger: Nur ein Ring fehlte Bassums Nummer zwei am Ende, um zumindest das Stechen zu erzwingen. „Trotzdem war das ein richtig gutes Ergebnis von Thomas“, unterstrich Voß.

Nicht seinen besten Tag erwischte Denis Rother mit seinen 363 Ringen, die Aaron Sauter kaum in Gefahr brachten. „Denis ist am Samstag einfach nicht gut aus den Startlöchern gekommen“, nannte Bassums Sportleiter den Unterschied.

Spannender war da das Duell von Valerij Samojlenko gegen Mathias Putzmann. Doch die 377 als bestes Ergebnis der Gäste an diesem Abend reichte nicht, um Kriftel wenigstens einen Punkt abzuknöpfen.

LP-Bundesliga Nord In Kriftel, SV Kriftel - SV Bassum von 1848 5:0 (1 895: 1 856): Christian Reitz - Erik Eknes 386:376; Dominik Sänger - Thomas Hoppe 375:374; Aaron Sauter - Denis Rother 380:363; Mathias Putzmann - Valerij Samojlenko 380:377; Fabian Otto - Sascha Sandmann 374:366.

SV Bassum von 1848 - GK Hannover 3:2: Im Spitzenduell lieferten sich Eknes und der Däne Frederik Larsen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Bis zur letzten Serie lag der Norweger meist zurück, „aber am Ende hatte Erik die besseren Nerven“, freute sich Voß.

Die waren dann auch in Hoppes Drama gegen Michael Bittner gefragt: Beide lagen nach ihren vier Durchgängen bei 370 Ringen. Im ersten Stechen schossen beide eine Neun, im zweiten jeweils eine Zehn, im dritten gab’s dann wieder zwei Neunen. Ab der vierten Runde geht es dann laut Statuten um Zehntel-Werte – und hier brachte der Bassumer eine 9,2 auf die Scheibe, der Hannoveraner nur eine 8,2. Damit war Bassums Sieg perfekt. Zuvor hatte zwar Marcel Rinn Denis Rother trotz dessen Leistungssteigerung besiegt. Samojlenko ließ zudem in der letzten Serie laut Voß „Federn“ und unterlag Jonathan Mader. Doch an Position fünf reichten Sascha Sandmanns 359 Ringe zum Erfolg über Christian Brabender, der an seinen Nerven scheiterte.

„Jetzt haben wir knapp vier Wochen Zeit, um uns auf Neu-Ulm vorzubereiten“, sagte Voß erleichtert. Die Bassumer wollen bereits am Donnerstag, 2. Februar, anreisen. Am 3. Februar dürfen sie auf den Ständen trainieren, am 4. Februar wird es mit dem Viertelfinale „ernst“.

LP-Bundesliga Nord In Kriftel, SV Bassum von 1848 - GK Hannover 3:2 (1 846:1 846): Erik Eknes - Frederik Larsen 377:376; Thomas Hoppe - Michael Bittner 370:370 (Stechen: 9,2:8,2); Denis Rother - Marcel Rinn 367:372; Valerij Samojlenko - Jonathan Mader 373:376; Sascha Sandmann - Christian Brabender 359:352.