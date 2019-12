Honschopp verstärkt HSG-Zweite

Barnstorf – Aus unterschiedlichen Gründen hat Handball-Verbandsligist HSG Barnstorf/Diepholz II derzeit eine miese Trainingsbeteiligung. Das spiegelt sich auch in den Leistungen wider - nach zuletzt 1:9 Punkten fielen die Barnstorfer auf den letzten Platz (5:17 Zähler) zurück.

Und Besserung ist nicht in Sicht, denn erneut fehlen mehrere Akteure. Der Abstiegskandidat muss in der Auswärtspartie beim Tabellenfünften VfL Fredenbeck II (Sonntag/16.00 Uhr) ohne Manuel Pauli (privat verhindert), Simon Schreiner, Malte Helmerking (beide Muskelfaserriss in der Wade) und Szymon Piechowiak (hat als Coach ein Spiel mit der C-Jugend der HSG Barnstorf/Diepholz) auskommen. In Luca Köhnken steht nur ein Torhüter zur Verfügung. Aus dem Kader der Ersten kommt Linksaußen Florian Honschopp zum Einsatz, dessen Stärken in der Abwehr liegen.

Barnstorfs Spielertrainer Raul-Lucian Ferent ist sich der prekären Lage bewusst: „Wir brauchen Punkte.“ Der 36-Jährige, der zuletzt beim 30:33 in Horneburg 13/8 Tore erzielt hatte, streift sich erneut ein Trikot über. Er weiß, dass die jungen Fredenbecker einen flotten Ball spielen: „Wir müssen schnell zurücklaufen.“ Vor allem Fredenbecks Linksaußen Lukas Kraeft, der in der 5:1-Abwehr in der Spitze spielt, erzielt das Gros seiner Tore (bereits 74/3) über den Gegenstoß.