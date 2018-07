Homeyer holt sich gleich zwei Titel

Norddeutsche Meisterin mit Diskus und Kugel

Büdelsdorf - Bei den in Büdelsdorf/Schleswig-Holstein ausgetragenen norddeutschen Senioren-Meisterschaften feierte Yasmin Homeyer (FTSV Jahn Brinkum) in ihrer Altersklasse W 30 einen zweifachen Titelgewinn sowie eine Vizemeisterschaft. Die Brinkumerin gewann den Diskuswettbewerb ihrer Altersklasse mit einer Weite von 31,08 Metern und siegte im Kugelstoß mit 10,15 Metern. Auch im Speerwurf kam Homeyer nahe an ihre Saisonbestleistung heran. Mit 31,86 Metern belegte sie Platz zwei hinter der Favoritin Karen de Groot (LGG Ganderkesee/33,87 Meter).