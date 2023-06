Hollmeyer gehorcht: Schon wieder ein Doppelpack

Von: Cord Krüger

„Gut gemacht!“ Fyn Hollmeyer ließ sich für sein Tor zum 3:0 drücken – von Janik Dieckmann (rechts), dem er kurz darauf das 4:0 vorlegte. Später traf Hollmeyer noch zum 5:0. © Krüger

Fyn Hollmeyer ist „Spieler des Wochenendes“. Nach seinem Doppelpack im Pokal trifft der 18-Jährige trifft auch in der Liga zweifach für Sulingen. Eine Vorlage war gegen Stelingen nach seiner Einwechslung auch noch drin.

Sulingen – „Da muss er stehen!“ Diesen Satz hält der große Fundus an Fußball-Weisheiten für Knipser bereit, die den Braten riechen, sich einschussbereit in Position bringen und schnell zum – erfolgreichen – Abschluss kommen. Auf Fyn Hollmeyer traf jener Ausspruch am Sonntag ziemlich gut zu, obwohl die A-Jugend-Leihgabe die ersten 53 Minuten des Landesliga-Heimspiels zwischen seinem TuS Sulingen und dem TSV Stelingen nicht stand, sondern saß – auf der Ersatzbank. Doch nach seiner Einwechslung schoss der erst 18-Jährige zwei Tore, bereitete zwischendurch ein weiteres vor und sorgte so beim 5:0 (2:0) für ein standesgemäßes Ergebnis der „Grünen“ gegen die abgestiegenen Stelinger.

Fast so wichtig wie die drei Punkte: Angesichts des nun noch besseren Torverhältnisses im Vergleich zum Tabellen-13. TSV Godshorn dürfte jetzt ein Remis aus den letzten beiden Spielen zur Sulinger Rettung reichen.

„Cleverness und Coolness zeichnen ihn aus“

Auch dank Hollmeyer, der mit seinem Auftritt letzte Zweifel am Sieg beseitigte. Die Art der Abgebrühtheit des jungen Mittelfeldmanns beeindruckte dabei allerdings. „Seine Cleverness und Coolness zeichnen ihn aus“, sagt sein Trainer Iman Bi Ria in Erinnerung ans überlegt erzielte 3:0 frei vor Keeper Hinrich Gudehus und das schnelle Schalten beim Abpraller vom Torwart, den Hollmeyer zum 5:0 nutzte. Als weiterer Vorzug wäre noch seine Antrittsschnelligkeit zu nennen, mit der er Stelingens linke Abwehrseite düpierte, ehe er Janik Dieckmann das 4:0 auf dem Silbertablett servierte.

Das Tempo führt der Wirtschaftsgymnasiast auf seine Trainings-Doppelschichten zurück: „So bin ich relativ fit durch die Saison gekommen.“ Seit Saisonbeginn ackert er nicht nur in den Einheiten mit seinen Bezirksliga-A-Junioren der JSG Sulingen, sondern zusätzlich in denen der Ersten. Das könne zwar ganz schön schlauchen, aber „die Steuerung ist ganz gut. Wenn ich eine Pause brauche, kriege ich die von meinen beiden Trainern“, freut er sich über das Verständnis von Bi Ria und A-Jugend-Coach Sascha Feldt: „Deswegen läuft es.“

Fyn ist jung, jede Minute in der Ersten ist für ihn wichtig. Er wird auf jeden Fall seinen Weg machen.

Zerteilen kann sich der Blondschopf hingegen nicht. Am Sonntag hätte ihn die JSG-A-Jugend gut gebrauchen können, doch der Tabellendritte musste ohne ihn zum Bezirksliga-Duell beim ASC Nienburg fahren. „Eigentlich sollte Fyn in der U19 spielen, aber wir klären vorher immer ab, für welche Mannschaft es um mehr geht – und da war diesmal die Erste wichtiger“, schildert Bi Ria.

Lange überlegte er sogar, den Linksfuß von Anfang an zu bringen. „Fyn hätte sich sein Startelf-Debüt verdient gehabt, am Ende habe ich mich dagegen entschieden – und es war richtig“, fand der 38-Jährige: „Er ist ja dann auch reingekommen.“ Kurz vor der Einwechslung befahl ihm der Chefcoach, „dass ich es so machen soll wie im Pokal“. Schließlich hatte er bereits am Dienstag, während des 4:0-Halbfinaltriumphs in Halvestorf, doppelt getroffen.

Standardschütze Hollmeyer ist „fußballerisch begnadet“

Und Hollmeyer gehorchte! Vorne rechts sorgte der 18-Jährige für ordentlich Alarm. Es ist nur eine von mehreren Positionen, die ihm ganz gut liegen. „Ich spiele am liebsten außen oder auf der Zehn. In der A-Jugend eher Zehner, hier meistens außen“, berichtet Hollmeyer. Zudem freut ihn, dass sie im Landesliga-Team seine Stärke bei ruhenden Bällen zu schätzen wissen: „In der A-Jugend schieße ich die Standards, deswegen bekomme ich auch hier das Vertrauen.“ Fast hätte ihm dies noch seinen dritten Treffer beschert, aber eine Ecke von rechts schnippelte er in der Schlussphase nur haarscharf am langen Eck vorbei. „Fyn ist fußballerisch begnadet“, sagt Bi Ria über diese Szene, nennt allerdings auch ein Manko des noch recht schlaksigen Hünen: „Körperlich muss er noch zulegen, das weiß er.“

Doch daran lässt sich arbeiten. Zum Beispiel in besagten Trainings-Doppelschichten. Und Fyn Hollmeyer geht es an. „Der Junge ist immer da“, berichtet sein Erstherren-Coach.