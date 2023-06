Hollmeyer – „eiskalter“ Entscheider: A-Jugendlicher glänzt beim Sulinger 5:0 über Stelingen

Von: Cord Krüger

Sein erster Streich: Zwei Minuten nach seiner Einwechslung schoss Sulingens Fyn Hollmeyer (r.) durch die Handschuhe von Stelingens Keeper Hinrich Gudehus zum 3:0 ein. Kurz darauf legte er mit einer Vorlage und einem Tor nach. © Krüger

Trainer Iman Bi Ria war beeindruckt: Der Trainer des abstiegsbedrohten Fußball-Landesligisten TuS Sulingen lobte nach dem 5:0 (3:0)-Heimsieg gegen den TSV Stelingen seine Mannschaft und im Speziellen einen A-Jugendlichen, den er nach der Pause einwechselte: Fyn Hollmeyer glänzte mit einem Doppelpack und einer Vorlage.

Sulingen – Julian Fehse hatte sich schon beim Aufwärmen lädiert, hielt aber eine knappe Stunde durch. Sein ebenfalls angeschlagener Mittelfeld-Kollege Lennart Greifenberg biss bis zur 78. Minute auf die Zähne. Nur zwei Beispiele für den unbedingten Willen des TuS Sulingen, der sich am Sonntag mit einem 5:0 (3:0)-Heimsieg über den TSV Stelingen auf Platz zehn der Fußball-Landesliga vorgearbeitet und den Klassenerhalt jetzt ganz dicht vor Augen hat. „Noch sind wir nicht durch“, warnte TuS-Trainer Iman Bi Ria zwar hinterher, „aber was meine Männer hier mental und charakterlich seit Wochen zeigen, davor ziehe ich den Hut. Sie sind auf der letzten Rille unterwegs, aber geben bis zum Ende alles. Riesenrespekt!“

Fußball-Landesliga: TuS Sulingen - TSV Stelingen 5:0 (2:0) Sulingen: . Schröder - Klare, Hibbeler, Uschpol, Dalkiran (65. Michael) - Fehse (54. Hollmeyer), Miklis - Schmidt (65. Djomatou), Greifenberg (78. Park), Dieckmann - Rabens. Tore: 1:0 (3.) Rabens, 2:0 (23.) Dieckmann, 3:0 (56.) Hollmeyer, 4:0 (70.) Dieckmann, 5:0 (72.) Hollmeyer. Schiedsrichter: Malte Quoos (Hannover 96).

Diese Anerkennung erwarb sich auch A-Jugend-Leihgabe Fyn Hollmeyer. Mit seinen zwei ziemlich abgezockt erzielten Toren und einer Vorlage zwischendurch machte der 18-Jährige alles klar für die „Grünen“ und versetzte Bi Ria in Staunen – obwohl er schon seit Saisonbeginn zusätzlich in der Ersten mittrainiert: „Unglaublich, wie eiskalt Fyn trotz seiner 18 Jahre vor dem Tor ist. Er wird seinen Weg machen.“

Wohin genau, ließ Hollmeyer selbst noch offen. Viel wichtiger war ihm „dieser Sieg, um den Vorsprung auf die Nichtabstiegsplätze zu vergrößern. Und es war vielleicht gut, dass wir was fürs Torverhältnis tun konnten. Und wenn man selbst zweimal trifft, ist das schon toll.“

Jan Rabens trifft zum Sulinger 1:0

Zunächst traf jedoch ein Gleichaltriger: Nach zwei Minuten und 20 Sekunden spazierte Jan Rabens über links an Tim Sültrup vorbei und schob unbedrängt zum 1:0 ein. „Das war zwar noch nicht die Entscheidung, aber ungemein wichtig“, verdeutlichte Bi Ria: „Denn weil Stelingen schon abgestiegen ist, habe ich die Jungs vorher auf ein schweres Spiel eingestellt. Und sie haben es gut angenommen.“

Janik Dieckmann aus der Drehung

Danach versäumten sie es aber, gegen den sichtlich angeknockten Absteiger nachzulegen. Erst zur Mitte der ersten Hälfte besaß Rabens die nächste gefährliche Aktion – identisch zu jener vor dem 1:0. Doch Stelingens Schlussmann Hinrich Gudehus klärte per Fußabwehr (19.). Den nächsten Schuss des Torjägers grätschte Marcel Fischer vom leeren Kasten weg (22.), aber dann klingelte es: Ein Greifenberg-Versuch blieb noch in der Abwehr hängen, Janik Dieckmann schaltete am schnellsten und bugsierte die Kugel aus der Drehung unten links rein (23.). Außer einem Rabens-Freistoß, der knapp über den Querbalken rauschte (31.), war es das dann allerdings an Hochkarätern bis zur Pause. Weil sich daran nach Wiederanpfiff nicht viel änderte, warf Bi Ria Hollmeyer rein. Und der verwertete zwei Minuten nach seiner Einwechslung überlegt einen Querpass von Devin Schmidt frei vorm Tor zum 3:0 (56.). So richtig freuen mochte sich der hoch aufgeschossene Offensivmann darüber jedoch nicht, denn „ich bin eher der stille Jubler, der sich für das Team freut“.

Fyn Hollmeyer staubt ab

Kurz nach der Trinkpause schlug der Youngster erneut zu: Er bekam einen Pass von Theo Klare, flitzte in den Strafraum und spielte Dieckmann den Ball zum 4:0 in den Lauf (70.). Damit nicht genug: 120 Sekunden später drückte Hollmeyer die Kugel aus sieben Metern zum 5:0 über die Linie, nachdem Gudehus einen Rabens-Schuss nur abklatschen lassen konnte.

Dabei blieb’s – und Bi Ria war stolz: „Jetzt sind wir Rückrunden-Sechster. Das sagt einiges. Die Jungs sind ein richtig guter Landesligist und gehören auch da hin.“

Spieler des Spiels: Fyn Hollmeyer Nach seiner Einwechslung wirbelte der 18-Jährige vom rechten Flügel, erzielte das 3:0 und 5:0 und bereitete das 4:0 vor.