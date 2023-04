Dirk Hofmann plant „schon fleißig“: Das sagt der Trainer zu seinem neuen Job beim TSV Heiligenrode

Von: Malte Rehnert

Dirk Hofmann Bald-Coach in Heiligenrode © Töbelmann, Gerd

Der TSV Heiligenrode hat einen neuen Trainer für die kommende Saison gefunden. Ex-Profi Dirk Hofmann übernimmt ab Sommer das Team, das sich in der 1. Fußball-Kreisklasse aktuell im Aufstiegsrennen befindet. Der 53-Jährige tritt damit die Nachfolge von Kolja Schnackenberg an, der dann den Posten des Teammanagers übernimmt. Was Hofmann zu seinem neuen Job sagt und was er sich wünscht.

Heiligenrode – Der TSV Heiligenrode steckt mitten im Aufstiegskampf der 1. Fußball-Kreisklasse – doch egal, ob am Ende der Sprung in die Kreisliga gelingt oder nicht: Eine wichtige Personalie ist bereits jetzt geklärt. Ex-Profi Dirk Hofmann übernimmt zur kommenden Saison das Traineramt von Kolja Schnackenberg, der etwas kürzertreten und dann als Teammanager fungieren wird. Als Co-Trainer steigt Dennis Dörgeloh mit ein.

Vier Jahre Coach bei TSG Seckenhausen-Fahrenhorst

„Wir haben uns bereits getroffen und sind auf einer Wellenlänge. Und wir planen schon fleißig“, sagt Hofmann gegenüber dieser Zeitung zur neuen Trainerkonstellation beim TSV. Der 53-Jährige, von 2015 bis 2019 vier Jahre als Coach bei Bezirksligist TSG Seckenhausen-Fahrenhorst, betreut in Heiligenrode im zweiten Jahr die U 15 und die Mini-Kicker – und bald dann auch noch die „Erste“. „Sie trainiert an den gleichen Tagen, aber später. Da muss ich nur anderthalb Stunden länger auf dem Platz bleiben“, sagt Hofmann und schmunzelt. Er wohnt nur 700 Meter von der Sportanlage entfernt und kommt meistens mit dem Fahrrad dorthin.

Seine Zusage gilt liga-unabhängig. „Aber es wäre mir schon lieber, wenn Heiligenrode in der Kreisliga spielt“, meint Hofmann: „Dann ist auch der Anreiz für die Jugendspieler und eventuelle Neuzugänge höher.“