„Hochkaräter“ für den TuS Sulingen: Eugen Uschpol verstärkt Fußball-Landesligisten

Wechselt zum TuS Sulingen: Eugen Uschpol, hier noch im Trikot des Brinkumer SV. © Terwey, Fabian

Am Donnerstag ploppte in der mannschaftsinternen WhatsApp-Gruppe des TuS Sulingen plötzlich ein Foto des Ex-Brinkumers Eugen Uschpol auf. Der Winter-Zugang des Fußball-Landesligisten prostete darauf seinen neuen Teamkollegen aus einer Bremer Bar zu – mit einem Kurzen in der Hand. Dazu der Text: „Auf euch, Jungs!“ So stellte sich der Verteidiger eigenen Angaben zufolge selbst beim Team vor. Kurz zuvor hatte der 24-Jährige Sulingens Trainer Iman Bi Ria seine Zusage gegeben.

Sulingen - „Ich kenne viele aus der Mannschaft, habe aber niemandem etwas gesagt – da waren einige über meine Nachricht schon überrascht“, berichtet Uschpol, der beim Brinkumer SV bereits mit den weiteren Sulinger Winter-Zugängen Hasan Dalkiran und Hyoungbin Park zusammengespielt hatte.

„Gleich für gute Stimmung im Team gesorgt“

Beim Bremen-Ligisten war der Vertriebler aus Schwachhausen in dieser Saison „aus beruflichen Gründen“ kürzergetreten, hatte sich „dort vor ein paar Tagen abgemeldet“. „Eugen will jetzt wieder angreifen. Mit seiner Nachricht hat er gleich für gute Stimmung im Team gesorgt“, sagt Bi Ria über den Linksfuß.



„Übertrieben gute Standards“

Der TuS-Coach habe über einen Monat lang Gespräche mit dem „Hochkaräter“ geführt: „Ich war hartnäckig. Es hat dann auch geholfen, dass Hasan und Park zugesagt hatten. Wir sind stolz auf Eugens Verpflichtung. Er hat Dynamik, Präsenz und schlägt übertrieben gute Standards. Als Innen- und Linksverteidiger schließt er die große Baustelle in der Defensive.“