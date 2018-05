Hirooka Torschütze und Vorbereiter – 2:2

Sulingens Mittelfeldmann Taiki Hirooka traf in den Winkel zum 1:1 und bereitete das 2:2 von Salam Garaf vor.

Northeim - Zweimal beim starken Tabellensechsten und seiner zweitbesten Offensive der Oberliga in Rückstand geraten, zweimal zum Ausgleich gekommen – die Mentalität stimmt beim abstiegsbedrohten TuS Sulingen.

„Es ist noch alles drin – aber wir haben über die kompletten 90 Minuten nicht wirklich erkannt, was hier noch möglich gewesen wäre“, urteilte TuS-Trainer Maarten Schops nach dem 2:2 (0:1) beim FC Eintracht Northeim: „Der Gegner hatte eine ordentliche Mannschaft, aber wir hatten viele Räume und Möglichkeiten – auch über außen. Das müssen wir besser nutzen.“

Nach fünfeinhalb Minuten hätte es schon 1:0 für die Gäste stehen können, als Sören Sandmann eine Ecke hereinbrachte, Hussein Saade von links Maß nahm, aber Northeims Torwart Christopher Meyer parierte. Im Nachsetzen flankte Richard Sikut vors Tor, doch Atsushi Waki verpasste per Kopf nur um Scheitellänge. Und so geriet der Tabellen-13. in Rückstand – nach einem Eigentor von Dennis Neumann, der den Ball während des Luftkampfs mit Jakob Westfal ins lange Eck köpfte (20.).

Kapitän wird ausgewechselt

Es war eine der letzten Szenen des TuS-Kapitäns, den Schops kurz darauf auswechselte. „Dennis hatte es vorher bei einem langen Ausfallschritt erwischt, er hat jetzt Schmerzen im Hüftbeuger“, erklärte Schops. Für den Innenverteidiger kam Offensivmann Mehmet Koc. In der Folge erarbeitete sich Sulingen mehr Spielanteile, brachte den Ball aber nicht im FC-Gehäuse unter. Dies hätte sich beinahe kurz vor der Pause gerächt, als Martin Wiederhold nach einer Rechtsflanke frei zum Kopfball kam – doch TuS-Torwart Tim Becker parierte (43.).

Abermals Wiederhold verpasste die ersten beiden Möglichkeiten des zweiten Durchgangs (knapp daneben/55. und 57.). Northeim drückte auf das 2:0, aber Sulingen antwortete sehenswert! Taiki Hirooka hielt nach einer Rechtshereingabe von Pascal Löhmann drauf und ballerte die Kugel zum 1:1 in den Knick (67.). Schops wollte jetzt mehr, brachte in Salam Garaf eine frische Offensivkraft – und musste kurz darauf den erneuten Rückstand registrieren: Diesmal machte Wiederhold alles richtig und überwand den heraneilenden Becker mit gefühlvollem Heber zum 2:1 (76.).

„Wir hatten vor Northeims schnellem Umschaltspiel gewarnt – und verlieren da in der Vorwärtsbewegung den Ball“, monierte der TuS-Coach. Doch Joker Garaf markierte immerhin noch das 2:2, nachdem er einen feinen Pass von Hirooka bekommen hatte und cool einschob (85.). „Danach haben wir nochmal alles versucht, aber die letzte Entschlossenheit habe ich heute vermisst“, verriet Schops.

ck