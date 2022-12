,,Müssen zwei Punkte mitnehmen“: Löwen-Handballerinnen in Neerstedt auf siebten Sieg in Folge aus

Von: Matthias Borchardt

Spielt am linken Flügel solide: Alena Meyer von der HSG Hunte-Aue Löwen. Die 24-Jährige ist für das eine oder andere Tor ihres Oberligisten gut. © Borchardt

Letzte Partie des Jahres: Mit einer Portion Selbstvertrauen fahren die favorisierten Oberliga-Handballerinnen der HSG Hunte-Aue Löwen am Samstag (Anwurf 17 Uhr) zum TV Neerstedt. Löwen-Rückraumakteurin Lina Witte blickt der Partie optimistisch entgegen: „Wir müssen von Beginn an voll da sein und dürfen die Neerstedterinnen nicht unterschätzen oder das Spiel auf die leichte Schulter nehmen. Die Einstellung muss stimmen.“ Eines verspricht die 25-Jährige: „Wir wollen auf auch das siebte Spiel in Folge gewinnen und mit einem starken oberen Tabellenplatz in die kurze Winterpause gehen. Alle sind motiviert und arbeiten im Training konzentriert.“

Neerstedt/Diepholz – Der TV Neerstedt (7:11 Punkte) hat zwei Partien weniger absolviert als die Gäste (16:6 Zähler), liegt auf Platz zehn. Auffallend: Das Team von Trainerin Cordula Schröder-Brockshus setzte alle vier Heimspiele in den Sand, verlor zuletzt vor zwei Wochen daheim gegen Spitzenreiter TV Oyten mit 20:33. Stärkste Spielerin beim Tabellenzehnten ist Rechtsaußen Nadja Albes, mit 65/17 „Buden“ beste TVN-Torschützin. Löwen-Kapitänin Lea Hillmer lobt die Rechtshänderin: „Nadja ist im Eins-gegen-eins und beim Tempogegenstoß stark, hat einen guten Wurf.“ Gefahr geht auch von den Rückraumspielerinnen Celina Struß (29/13), Anna Rippe (23/4) sowie Kreisläuferin Katharina Stuffel (24) aus.

Svenja Gatzemeier hilft erneut aus

Die Gastgeberinnen operieren gern mit einer offensiven Deckung (3:2:1 oder 5:1). „Da müssen wir schon aufpassen, aber in erster Linie sollten wir auf uns schauen“, sagt Löwen-Interimstrainer Klaus Klostermann. Personell gibt es Ausfälle beim Tabellendritten: Neben Laura Scheper (Außen- und Innenbandriss im linken Sprunggelenk) fehlen Anna Dehlfing (Kniebeschwerden), Sophie Solomachin (lädiertes Knie – Untersuchungsergebnis liegt noch nicht vor), Aileen Greiner (grippaler Infekt) und Torhüterin Laura Winkler (Ellbogenüberdehnung). So hilft im Tor abermals Svenja Gatzemeier aus. Wieder zur Verfügung steht für den linken Flügel Alena Meyer. Linksaußen Madeline Matos Ferreira weist nach überstandener Krankheit zwar noch einen Trainingsrückstand auf, aber die 21-Jährige bekommt wie zuletzt in Hollenstedt Spielanteile. Am rechten Flügel ist die zuletzt gut aufgelegte Elisa Buchwald erste Wahl.

Hillmer: „Dürfen nicht leichtfertig sein“

Hillmer verfolgt nur ein Ziel: „Da müssen wir zwei Punkte mitnehmen, dürfen nicht leichtfertig sein. Wenn nicht, könnte Neerstedt zu einem Stolperstein werden.“ Doch so weit denkt die 25-Jährige nicht: „Wir wollen uns die nötige Sicherheit in der Deckung holen.“

Freie Plätze im Bus

Die „Lady Lions“, die wieder ihren schicken Bus einsetzen (Abfahrt 14.45 Uhr in Diepholz von „Nadtila“) und von einigen Fans (noch sind Plätze frei) begleitet werden, peilen ihren dritten Auswärtssieg an. Klaus Klostermann hat Respekt vor dem Gegner, unterstreicht aber: „Wir wollen mit einem Sieg in die Weihnachtspause gehen.“