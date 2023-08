Hillmer fordert von ihren Löwinnen „60 Minuten Vollgas“

Von: Matthias Borchardt

Hat sich für weitere Einsätze empfohlen: Neuzugang Anna Kemper von der HSG Hunte-Aue Löwen. Die Ex-Lohnerin ist besonders abwehrstark. © borchardt

Zweites Spiel – und gleich wieder ein Aufsteiger: Die Handball-Frauen der HSG Hunte-Aue Löwen stellen sich am Sonntag um 17 Uhr in der Oberliga Niedersachsen bei der SG Zweidorf/Bortfeld vor. „Ich kenne die Mannschaft nicht, aber unser Trainer Kai Freese wird uns im Laufe der Woche auf den Gegner einstellen“, sagt Rückraumakteurin Lina Witte. Die 26-Jährige hat klare Vorstellungen und fordert: „Wir müssen weiterhin aggressiv und aufmerksam in der Deckung arbeiten und dadurch einfache Tore durch die erste Welle erzielen.“

Beide Mannschaften starteten mit einem Sieg in die Saison, die SG Zweidorf/Bortfeld gewann bei der HSG Schaumburg Nord mit einer herausragenden Annika Harms mit 24:20. Die Torjägerin erzielte satte zwölf „Buden“. Der letztjährige souveräne Meister der Landesliga Süd (42:2 Punkte) dürfte im ersten Heimspiel „brennen“, will den Zuschauern etwas zeigen. Neben Harms sticht Linksaußen Nele Zakrzewski hervor. Sie war vergangene Serie mit 149/46 Toren beste Werferin im Team von Coach Gundolf Dederding.

Trainer Freese freut sich auf Wiedersehen mit Freunden

Der gebürtige Ostfriese Kai Freese kennt aus seiner Zeit als Spieler die Halle in Bortfeld (kurz vor Braunschweig), freut sich auf ein Wiedersehen mit Freunden. Er hat den Gegner zum Auftakt beobachtet. Sein Eindruck: „Das ist eine routinierte Mannschaft mit ein paar alten Hasen und jüngeren Spielerinnen.“ Beeindruckt zeigte sich der B-Lizenz-Inhaber von der erfahrenen Annika Harms: „Sie kann gut werfen, ist zackig auf den Beinen.“ Er wird seine Mannschaft auf den Tabellenvierten entsprechend einstellen, hebt aber warnend den Finger: „Der Gegner kennt nur Siege, Siege und nochmal Siege.“ Kein Wunder: Die SG Zweidorf/Bortfeld verlor in der Spielzeit 2022/2023 nur gegen die HSG Göttingen (33:34), hat sonst immer doppelt gepunktet.

Eine schwierige Aufgabe also gegen einen euphorisierten Gegner. Doch auch die Löwinnen sind nach dem Startsieg selbstbewusst. Kapitänin Lea Hillmer kennt nur eine Marschroute: „Wir sollten den Schwung vom ersten Spiel mitnehmen, müssen 60 Minuten Gas geben.“ Die 25-Jährige blickt zuversichtlich nach vorn: „Wir haben zum Auftakt nur 17 Gegentore kassiert, wollen uns die Sicherheit in der Abwehr holen und danach auf die Tube drücken.“

Neuzugang Anna Kemper überzeugend

Personell sieht es bei den Löwinnen nach dem 36:17 gegen den MTV Rohrsen nicht schlecht aus. Im Urlaub sind Lisanne Dießel, Anna Lindner und Jana Osterhaus. Wieder zur Verfügung steht die zum Auftakt fehlende Außenangreiferin Alena Meyer. Neuzugang Anna Kemper dürfte erneut zum Einsatz kommen, denn sie hat sowohl in der Deckung im Mittelblock als auch in der zweiten Reihe gegen Rohrsen überzeugt.

Fans dürfen gratis mitreisen

Die Unterstützung für die „Lady Lions“ dürfte auch in dieser Saison groß sein: Sponsor Andreas Pörschke setzt am Sonntag für die 175 Kilometer lange Fahrt nach Wendeburg (Ortsteil Bortfeld) seinen auffälligen „Löwinnen“-Bus ein. Wer die Mannschaft begleiten möchte, darf es kostenfrei tun. Abfahrt ist um 12.30 Uhr vom Nadtila-Parkplatz in Diepholz.