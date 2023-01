Egberts völlig von den Socken

Strahlten nach dem Zieleinlauf um die Wette: Hilke Egberts und Thorsten Glatthor, die Sieger des Vor-Silvesterlaufes in Uenzen. © töbelmaNN

Beim 38. Vor-Silvesterlauf in Uenzen setzte sich Lokalmatadorin Hilke Egberts überraschend durch.

Uenzen – Mit einem Strahlen im Gesicht erreichte Hilke Egberts den Zieleinlauf beim 38. Vor-Silvesterlauf in Uenzen. Der Lauf über die 6,1 Kilometer hatte der Lokalmatadorin offenbar jede Menge Spaß bereitet. Als sie vom Verfasser dieser Zeilen zu Platz eins beglückwünscht wurde, konnte die 23-Jährige ihr Glück kaum fassen und stammelte voller Freude in bester Louis-de-Funes-Manier: „Was? Ich? Echt? Ist das wahr?“ Echt wahr. In 28:10 Minuten erreichte sie als Erste das Ziel.

Bei den Männern setzte sich Cross-Kreismeister und Favorit Thorsten Glatthor (TSV Schwarme) in 22:37 Minuten durch, verfehlte den Streckenrekord des Stuhrers Oliver Sebrantke aber um zwei Minuten recht deutlich.

Ergebnisse Männer: 1. Thorsten Glatthor (TSV Schwarme) 22:37 Minuten, 2. Frank Themsen (LG Bremen-Nord) 23:01, 3. Marvin Beneke (LC Hansa Stuhr) 23:21, 4. Frank Zühlke (SC Weyhe) 24:06, 5. Henrik Lange 24:23, 6. Björn Wellmer (SC Weyhe) 25:18, 7. Nils Tiegel (TuS Hoya) 25:39, 8. Philipp Knake (Bruchhausen-Vilsen) 25:47, Bennet Knake (SV Bruchhausen-Vilsen) 25:50, 10. Sascha Bettker (SC Weyhe - Triathlon) 25:58. Frauen: 1. Hilke Egberts (Uenzen) 28:10 Minuten, 2. Daniela Glatthor-Meyer (TSV Schwarme) 30:32, 3. Annalen Knake (Bruchhausen-Vilsen) 30:57 ... 5. Debbie Uhlenwinkel (Syke) 32:53, 6. Larissa Osterhus (Schwarme) 32:57, 7. Kira Schleef (TSV Schwarme) 33:26, 8. Melanie Meyer (TuS Syke) 33:34, 9. Dörte Höner (SG Osterbinde) 33:55.

Aber zurück zu Hilke Egberts, die als Uenzerin erst das zweite Mal an diesem Lauf teilgenommen hatte. Als sie wieder etwas bei Atem war, fielen ihre Antworten schon etwas ausführlicher aus: „Ich hatte nie und nimmer damit gerechnet, dass ich hier heute gewinnen könnte.“ Das muss wohl so sein, denn nach ihrem Zieleinlauf erkundigte sie sich, wer bei den Frauen denn nun gewonnen hätte. Egberts ist in keinem Verein organisiert, sondern hat einfach nur Lust am Laufen. Und ein großes Ziel für das Jahr 2023: „Ich trainiere schon seit einiger Zeit für den Hamburg-Marathon am 23. April.“

Extreme Läufe liebt auch Thorsten Glatthor, für den 6,1 Kilometer nur eine Art Sprint sind. Der Schwarmer lieferte sich auf dem ersten Drittel der Strecke ein Duell mit Frank Themsen (54/LG Bremen Nord), setzte sich dann jedoch nach und nach ab und distanzierte Themsen noch deutlich. „Am oberen Ende der Strecke war es ganz schön windig, da habe ich kaum Luft bekommen“, sagte der 47-Jährige, der in Martfeld wohnt, nach seinem ersten Sieg in Uenzen.

Veranstalter Gert Kracke war mit dem Comeback der Veranstaltung nach dreijähriger Corona-Pause sehr zufrieden: „Wir wollten in den diversen Wettbewerben etwa 100 Teilnehmer haben – und 98 sind es geworden. Alles gut, weil auch das Wetter passte und es den ganzen Tag über trocken war.“