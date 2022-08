„Highlight des Jahres“ für Memisevic: Das sagt Rehdens Stürmer vorm Wiedersehen mit Werder II

Von: Fabian Terwey

Jubelt er bei einem Tor gegen Ex-Team Werder II? „Aus Respekt sollte ich es lassen, aber Emotionen sind nicht immer kontrollierbar“, sagt Rehdens Malik Memisevic. © krüger

„Ich weiß, wie die Jungs ticken“, kündigt Malik Memisevic an. Der Stürmer trifft mit Fußball-Regionalligist BSV Rehden auf seine langjährigen Ex-Kollegen von Werder Bremen II (Mittwoch/18.30 Uhr). Und die Vorfreude des 21-Jährigen auf das Duell ist riesig. „Wenn es sein muss, mache ich diesmal die Video-Analyse für den Trainer“, lacht Memisevic.

Rehden – Der Angreifer war vor der Saison nach rund zehn Jahren bei Werder zum BSV gewechselt. „Seine Schulterverletzung in der A-Jugend hat ihn ein Jahr rausgebracht“, berichtet Rehdens Trainer Kristian Arambasic. Viermal hatte sich der Stürmer die Schulter ausgekugelt, dreimal musste er operiert werden, berichtet Memisevic. Seit zwei Jahren sei er beschwerdefrei. „Die Spielzeit, die er zuletzt nicht hatte, bekommt er jetzt bei uns“, sagt Arambasic und schwärmt von der „wahnsinnigen Schusstechnik“ des Stürmers.

„Erst mal zwei Tage schütteln“ nach „brutaler Enttäuschung“

Memisevic fühlt sich indes „sehr gut angekommen“ in Rehden: „Das sind super Jungs, ein super Trainer und super Bedingungen hier.“ Negativ waren dagegen zuletzt die Ergebnisse. Nach der „brutalen Enttäuschung“ über das 1:3 beim Bremer SV habe er sich „erst mal zwei Tage schütteln müssen“, verrät Arambasic. Ordentliche Leistungen bescheinigte er seinem Team gegen den Aufsteiger und beim 1:2 gegen den 1.FC Phönix Lübeck. „Jetzt muss die Pechsträhne vorbei sein.“ Und auch Memisevic sagt: „Der Knoten muss platzen – und für mich gibt es da kein besseres Spiel als das gegen Werder. Es ist neben dem Rückspiel das Highlight des Jahres für mich.“

Arambasic meint deshalb: „Es wäre ein Traum, wenn Malik sein erstes Pflichtspieltor gegen seinen alten Verein machen würde. Er wird zeigen wollen, dass sie ihn zu Unrecht abgegeben haben.“

„Wunderschöner Kopfball“ beim 3:9 im Test gegen den VfL Osnabrück

Im Test am Sonntag traf Memisevic bereits. Arambasic spricht von einem „wunderschönen Kopfball“ beim 3:9 gegen den VfL Osnabrück. Lichtblick auf dem Platz im Leistungszentrum des Drittligisten war auch Innenverteidiger Angelos Argyris, der nach überstandener Corona-Erkrankung laut Arambasic wieder eine Option für das Werder-Spiel sei. Während der Großteil des Stammpersonals frei hatte, boten sich Gastspieler wie der zweifache Torschütze Mateo Aramburu an, zuletzt bei Schalke II unter Vertrag. Arambasic ist noch auf der Suche nach zwei, drei Verstärkungen. Der 21-Mann-Kader ist ihm zu klein, weil Kerem Sahan (Meniskusseinriss) sechs bis acht Wochen und Angreifer Bocar Djumo (Ermüdungsbruch am Schienbein) auf unbestimmte Zeit ausfallen.

Memisevic ist derweil froh, fit zu sein. Auf die Frage, ob er sich ein Tor gegen den Ex-Club vorgenommen habe, antwortet der Bremer: „Nicht nur eins. Nein, im Ernst: Eine Kampfansage werde ich nicht machen. Das klären wir auf dem Platz.“

