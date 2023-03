„Hier passt einfach alles“: Sportlerwahl-Siegerin Karla Witte bleibt bei den Löwinnnen – trotz verlockender Offerte

Von: Malte Rehnert

Der Wanderpokal und die edle Glastrophäe stehen bei der Sportlerin des Jahres im Wohnzimmer: Karla Witte stellte ihre Auszeichnungen fürs © Rehnert

Zuallererst eine kurze Entschuldigung an Karla Witte: Dieser Artikel wird recht teuer für sie! Im „Strafenkatalog“ der HSG Hunte-Aue Löwen ist folgendes geregelt: Wer eine Überschrift in der Zeitung bekommt oder mit Bild erscheint, zahlt jeweils drei Euro in den Mannschafts-Pott. Und pro Namensnennung im Text sind 50 Cent fällig. Nun spielt die 22-Jährige mit ihrem Team eine sehr starke Saison in der Handball-Oberliga – bedeutet: viele positive Schlagzeilen. Meistens ist die Rückraumspielerin auch noch die erfolgreichste Werferin, da wird sie quasi in jedem Bericht erwähnt. Dazu der Doppelsieg bei der Sportwahl in der Einzelwertung und mit den Löwinnen. „Die Saison ist schon jetzt nicht billig“, sagt Witte und lacht. Und nun auch noch der Hausbesuch, bei dem sie ganz viel Privates (siehe Text unten) verrät. Da klingelt die Kasse.

Diepholz – Ganz am Ende, bei der Verabschiedung, erzählt sie die nette Geschichte, wer wann was blechen muss. Im Eingangsbereich ihres Elternhauses in Diepholz (dort wohnt sie, wenn sie nicht gerade bei ihrem Freund Julian ist) liegt unter der Garderobe noch die Ausgabe des „Diepholzer Kreisblatts“ vom 18. Februar 2023. Auf der Titelseite: ein großes Bild der Sportlerwahlsieger. Neben ihr steht Marc Pallentien, der Sportler des Jahres. Und Kapitänin Lea Hillmer, die für die Löwinnen den Mannschaftspreis entgegennahm. Wieder ein paar Euro. Aber das sind selbstgemachte Leiden, der Aufsteiger spielt einfach zu gut und ist momentan sogar Spitzenreiter. Da gedeihen Träume von der 3. Liga.

Höhere Klasse reizt Karla Witte

Witte würde sich sicher nicht dagegen wehren, ihre Tore in einer noch höheren Klasse zu werfen. Sie sitzt mit einer Tasse schwarzem Kaffee im Wohnzimmer am Esstisch und offenbart: „Das reizt mich sehr.“

Und genau deshalb hat sie auch zwei emotional schwierige Monate hinter sich. Im Dezember meldete sich SFN Vechta bei ihr. Der räumlich nicht weit entfernte Drittligist wollte sie zur neuen Saison von den Löwinnen losreißen. Nachdem sie 2018 in den Damenbereich gewechselt war, habe es immer mal wieder SFN-Anfragen gegeben – die aktuelle brachte die 1,73 Meter große Torjägerin mehr denn je ins Grübeln. Das gibt sie offen zu: „Es war eine schwere Entscheidung.“ Sie führte Gespräche mit dem Vechtaer Coach, schaute sich Trainingseinheiten an.

Deshalb sagte Witte SFN Vechta ab

Und dann? Sagte sie ab – und bei den Löwinnen zu! In der Woche vor der Sportlerwahl. Obwohl noch gar nicht feststeht, wer die HSG in der kommenden Serie trainiert. Klaus Klostermann und Medea Mosel („Wir wären alle froh, wenn sie weitermachen“) haben nur bis zum Saisonende zugesagt. Wer übernimmt, dürfte demnächst feststehen – und sie oder er arbeitet dann auch mit Witte zusammen, denn: „Ich habe gespürt: Ich will nicht weg aus Diepholz und von dieser Mannschaft. Das Umfeld, die Halle, der kurze Weg zum Training – und dass ich mit meiner Schwester Lina zusammenspiele. Das Gesamtpaket ist es, hier passt einfach alles.“ Die Verbundenheit – extrem tief. Noch ein Beispiel dafür? Bitteschön! Auf die Frage nach der schönsten Ecke ihrer Heimatstadt antwortet sie sofort: „Die Mühlenkamphalle!“

Dort wird sie weiter wirbeln. Sie sei nun „sehr erleichtert“ und „sicher, dass ich mich richtig entschieden habe“, meint die gebürtige Vechtaerin. Und wer weiß, vielleicht gelingt ihr ja – früher oder später – der Sprung in die Dritte Liga. Dann am liebsten mit ihren Löwinnen.

Dem Verein, in dem sie einst angefangen hatte, als er noch HSG Barnstorf/Diepholz hieß. Weg vom Kunstturnen, hin zum Handball – zum großen Erstaunen ihrer Mutter Andrea: „Sie hat vorhin noch mal gesagt, dass sie im Leben nicht gedacht hätte, dass ich mich für irgendeine Ballsportart interessiere.“ Doch weil ihre Schwester Handball spielte, wollte sie es auch. Die B- und A-Jugendzeit verbrachte sie – wie Lina (26) – beim höher spielenden TuS Lemförde. Dann kam die gelernte Industriekauffrau, die gerade in Osnabrück eine Ausbildung zur Physiotherapeutin absolviert („wollte ich schon immer“), zurück zur HSG und sorgt seither für Furore.

Mutter Andrea spielte Handball, Vater Andreas Fußball

Die Sportlergene haben die Schwestern von ihren Eltern. Mutter Andrea spielte lange Handball in Holdorf. Dort kommt die Familie ursprünglich her, ehe sie nach Bremen und vor über 20 Jahren nach Diepholz zog – ins Reihenhaus, das einst den Großeltern von Papa Andreas gehörte. Der einzige Mann im Witte-Quartett war bis Anfang 50 Fußballer in Diepholz, ehe die Knie Probleme bereiteten.

Handstand-Competition im Wohnzimmer

Für eine besondere Challenge mit seiner Tochter reicht es aber noch. „Wir haben da so eine Handstand-Competition“, sagt Witte mit einem Schmunzeln: „Er behauptet, dass er ihn länger halten kann, in Wahrheit gewinne ich immer . . .“

Geklärt werden muss zum Abschluss natürlich noch die Kostenfrage: Unterzeile (falls sie als Überschrift zählt): drei Euro. Drei Fotos: neun Euro. Ihr Vor- und/oder Nachname in den Texten: 25-mal – 12,50 Euro. Macht insgesamt 24,50 Euro! Schon happig – aber vielleicht lässt Kassenwartin Laura Oehlmann ein bisschen Gnade walten . . .

Karla Witte privat: Die Sportlerin des Jahres mal ganz persönlich Die Schwesterliebe

Lina Witte ist dreieinhalb Jahre älter und wohnt nicht mehr zu Hause, allerdings ebenfalls in Diepholz. „Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, machen alles zusammen“, sagt Karla Witte. Die Schwester als beste Freundin? „Das würde ich schon sagen, ja!“ Die Jüngere machte gerne (nach), was die Ältere (vor)machte. Die Zwei haben täglich Kontakt und sehen sich auch ständig beim Handball. Beim Aufwärmen sind sie Passpartnerinnen. Das Turn-Talent

Ihre erste Sportart war nicht Handball, damit fing Witte als Achtjährige an. Davor hatte sie bei der SG Diepholz Räder geschlagen, Handstände gemacht und dergleichen mehr. Dann wollte die 22-Jährige, die auch mal Ballett, Tennis und Reiten ausprobierte, lieber eine Mannschaftssportart ausüben. Beim Handball profitiere sie enorm von ihrer Turn-Vergangenheit, meint die Rückraumspielerin: „Beweglichkeit, Athletik, Geschwindigkeit, Springen – ich habe sehr viel mitgenommen.“ Und sie kann noch alle Übungen von früher. Zum Beweis macht sie einen Handstand im Wohnzimmer und hält ihn bestimmt 30 Sekunden. Das Hund-Versprechen

Früher hatte sie Kaninchen im Garten – aber keinen Hund, den sich die Schwestern gewünscht hätten. Die Eltern waren dagegen, „weil das Meiste ja auch an ihnen hängengeblieben wäre“, sagt Witte und schmunzelt. Später möchte sie einen Hund haben: „Da bin ich mir sicher.“ Einen größeren, vielleicht einen Golden Retriever, „mit dem ich Joggen gehen und auf dem Sofa kuscheln kann.“ Der Musik-Job

Eigentlich ist Witte – gemeinsam mit Laura Scheper und Jessica Michel – für die Social-Media-Auftritte der Löwinnen zuständig. Sie selbst kümmert sich um Facebook. Aber hin und wieder mutiert sie auch zum Kabinen-DJ. Die Torjägerin, die früher mal Gitarre spielte, hat extra eine Handball-Playlist auf dem Handy mit fünf Stunden Power-Musik. „Das pusht mich, das brauche ich“, sagt sie. Ihr liebster Motivationssong, der in dieser Saison nie fehlen darf: Al Pacino von Timmy Trumpet. Außerdem schwärmt sie vom „Appletree-Garden“-Festival in Diepholz. In diesem Jahr tritt dort auch wieder „Von Wegen Lisbeth“ auf, „ganz gechillter Deutschrock“. Die Rückennummer

Als sie in der Jugend nach Lemförde wechselte, „habe ich Linas altes Trikot genommen – seitdem trage ich die 24“, berichtet Witte und fügt mit einem Grinsen an: „Da habe ich ihr schon wieder ‘was nachgemacht . . .“ Das „Murmeltier“

Marc Pallentien, der „Sportler des Jahres“, hatte beim Hausbesuch verraten, nachts öfter mal einen Snack einnehmen zu müssen. Für Witte geradezu undenkbar: „Wenn ich schlafe, dann schlafe ich – und wache von nichts auf. Manchmal höre ich morgens nicht mal meinen Wecker.“ Wenn‘s geht, bleibt sie auch gerne mal bis mittags liegen: „Aufstehen ist doch das Schlimmste am Tag . . .“ Der Schlachtruf

„Und die ganze Truppe – ey, du sexy Puppe“: Diesen Schlachtuf bringen die Löwinnen gerne. Aber woher kommt er? „Keine Ahnung, der ist schon seit ein paar Jahren da“, sagt Witte. Was sie weiß: „Egal, wer mal alleine irgendwo rumsteht, wird damit angeschrien.“ Das Schoko-Faible

„Milka Luflée“, die Luftschokolade, „geht immer“, findet sie: „Da ist schnell mal eine Tafel weg.“ Auch Chips und Lakritz mag sie gern, Marzipan und Gummibärchen dagegen nicht. Das Erdkunde-Lied

„Karla with a K“! Obwohl 15 Jahre vor ihrer Geburt veröffentlicht, kennt sie den 80er-Hit von „The Hooters“. Von ihrem Vater – und ihrem früheren Erdkunde-Lehrer: „Er hat mir den Song mal bei einer Notenbesprechung vorgespielt, weil er den Namen so cool fand.“ Das Vorbild

Die Norwegerin Stine Oftedal, Freundin von Rune Dahmke (THW Kiel), „ist eine krasse Handballspielerin“, meint Witte. Zwar nur 1,68 Meter groß und damit fünf Zentimeter kleiner als die Löwin, „trotzdem spielt sie auch im Rückraum und räumt alles ab“. Der Grusel-Genuss

Bei Serien favorisiert Witte „alles in Richtung Thriller und Horror. Es muss nicht blutig sein, aber gruselig und spannend.“ Etwa „You – du wirst mich lieben“. Sie gesteht aber: „Alleine kann ich solche Sachen nicht gucken . . .“ Letzter Kino-Besuch: „Avatar 2“: „Den muss man geguckt haben!“ Der Spitzname

Eine Carla (Klostermann) gab es im Team schon, als Witte dazukam. Deshalb heißt sie beim Handball „Ida“ (ihr zweiter Vorname): „Oder Karla Witte, aber nicht nur Karla“ – obwohl Klostermann gar nicht mehr spielt. Die Spülmaschinen-Schwäche

Sie liebt Pasta aller Art („Spaghetti Bolo könnte ich jeden Tag essen“) und kocht oft mit ihrem Freund – aber danach: „ Spülmaschine einräumen, das ist gar nicht mein Ding. Dieses Tetris-System. Das macht lieber nur Julian . . .“