Hexer Heuer hält den Punkt fest: 1:1 - Diepholz träumt lange vom Sieg gegen Twistringen

Von: Felix Schlickmann

Der passt noch nicht – aber später erzielt Felician Günther (beim Schuss, hier gegen Twistringens Philipp Meyer) das 1:0 für seine SG Diepholz. © SCHLICKMANN

Glanzparade um Glanzparade zeigte Cederick Heuer. Der Keeper kratzte die Bälle aus den Winkeln seines Tores und hielt Fußball-Bezirksligist SG Diepholz so einen Punkt beim 1:1 gegen den SC Twistringen fest. Während der Torwart die Gäste zur Verzweiflung trieb, sprach sein Trainer Patrick Brüggemann dem Hexer ein Sonderlob aus.

Diepholz – Cederick Heuer lief nach dem Abpfiff lächelnd über den Platz. „Hätten wir zu Null gespielt, bekäme ich eine Geschichte wie der Nolting letzte Woche“, flachste der Keeper der SG Diepholz. Hintergrund: Der starke Mario Nolting kassierte gegen Heuers SGD am vergangenen Spieltag kein Gegentor – und wurde nach dem 2:0 seines TuS Wagenfeld „Spieler des Wochenendes“. Doch Heuer muss sich mit seiner Leistung vom Sonntag keinesfalls verstecken. Mit einigen Wahnsinns-Paraden kurz vor Ultimo hielt der 31-Jährige das 1:1 (1:1) gegen den SC Twistringen fest – ein nicht ganz unwichtiger Punkt, sowohl im Abstiegskampf als auch für die Moral des angeknacksten Tabellenletzten der Fußball-Bezirksliga.

„Das war ein gutes Comeback“, befand Heuer, der zuletzt wegen einer Gehirnerschütterung fehlte. Trainer Patrick Brüggemann war froh, seinen Rückhalt wieder zu haben und bescheinigte „Cedi“ eine „starke Leistung. Aber ich muss insgesamt die Mannschaft loben.“

Lembcke und Co. werfen sich in jeden Ball

Mit aller Leidenschaft schmissen sich Vorarbeiter Daniel Lembcke und seine Teamkollegen in jeden Zweikampf – und verdienten sich so den ersten Heimzähler. „Jeder hat gekämpft“, lobte Kapitän Lembcke: „In der ersten Halbzeit haben wir gut mitgehalten, in der zweiten nicht mehr so.“

Tatsächlich fanden die Diepholzer besser hinein in das zunächst höhepunktarme Spiel. Twistringens Trainer Timo Rathkamp fasste es wie folgt zusammen: „Die erste Halbzeit war ein bisschen einschläfernd.“ Sein Team hatte ein, zwei Halbchancen, für die SGD trat hingegen Felician Günther in Erscheinung. Die erste Chance machte Jannik Blome stark zunichte (8.), gegen Günthers Kopfball nach Maßflanke von Bennet Wünning hatte der SCT-Keeper aber keine Chance (45.). „Das Tor schenken wir ihnen“, bemängelte Rathkamp den Ballverlust von Marvin Schwenker gegen Wünning.

Fußball-Bezirksliga: SG Diepholz - SC Twistringen 1:1 (1:0) Diepholz: Heuer - Kassling, Brünjes, Fiedler, Lohaus - Lembcke - Heemann (63. Ammo), Wünning (82. Schilling), Kruse (82. Lell), Günther (63. Telthörster) - Storck (90.+4 Eirich).

Twistringen: Blome - Brunkhorst (87. F. Meyer), Obst, P. Meyer, Schwenker - Wieczorek (66. Schlake), Diekmann - Uhlhorn, Künning (79. M. Harms), C. Harms - Fortkamp.

Tore: 1:0 (45.) Günther, 1:1 (90.) Fortkamp.

Schiedsrichter: Till Schierbaum (SV Lembruch).

Den Nackenschlag verarbeiteten die Twistringer aber in der Kabine. „Wir sind aufgewacht“, meinte Rathkamp. Heuer parierte den Kopfball von Christoph Harms nach einer Ecke (52.), Lüder Uhlhorn setzte sich gegen gleich vier Gegenspieler durch, doch Jan-Ole Fiedler klärte in höchster Not. Aaron Wieczorek schweißte einen Volley aus dem Rückraum nach einer Ecke knapp vorbei (59.), und als Schwenker Heuer nach einem harten Zweikampf mit dem Keeper dann endlich überwunden hatte, bekam er ein Foul gegen sich gepfiffen (81.). Die emotional aufgeladenen und jede noch so kleine positive Aktion feiernden Diepholzer schienen dicht zu halten, denn Heuer parierte auch den Abschluss des durchgebrochenen Philipp Meyer überragend (89.).

Machtlos bei Fortkamps Geschoss unters Dach

Doch dann wurde der Druck zu groß, gegen Hannes Fortkamps Geschoss unter das Dach des SGD-Tores war der Schlussmann machtlos (90.). Den einen Punkt aber hielt er in der Nachspielzeit fest: Kevin Diekmann zwang Heuer mit einem Schuss aus der zweiten Reihe zu einer Glanzparade, die folgende Ecke wuchtete Meyer per Kopf auf den Kasten – und wieder war der Diepholzer Torhüter da (90.+4). „Jeder wollte den Sieg“, meinte Lembcke, gestand jedoch: „Am Ende müssen wir uns bei unserem Keeper bedanken.“ Auch Rathkamp zog seinen Hut: „Er hatte einen super Tag.“

Wegen des Spielverlaufs kamen beide Teams gut mit dem Remis zurecht. „Wir können damit leben“, meinte Rathkamp. „Das war mal ein dreckiger Punkt, mit dem wir zufrieden sind“, stimmte Brüggemann ein – und bestätigte damit auch seinen Torwart. „Nach den Spielen zuletzt“, meinte Heuer, „ist ein Punkt auch nicht schlecht.“

Spieler des Spiels: Cederick Heuer Bei seinem Comeback nach Gehirnerschütterung zeigte der Keeper mit einigen tollen Paraden, wie wichtig er für seine Diepholzer ist.