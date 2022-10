Herbe Verluste in Wetschens Viererkette: Lennart Kruse und Phil Schwierking fehlen Landesligist lange

Von: Cord Krüger

Stets gesetzt, jetzt verletzt: Lennart Kruse muss wegen einer Knieverletzung lange zusehen. © Krüger

Es geschah im Donnerstagstraining voriger Woche. Lennart Kruse blieb im Rasen hängen – und es knackte im rechten Knie. „Jetzt habe ich wohl Winterpause“, sagt der Innenverteidiger geknickt. Schockdiagnose, stabilisierende Schiene, Tabletten gegen die Schmerzen – ungewohnte Zustände für den scheinbar unverwüstlichen Dauerspieler des TSV Wetschen, der seit seinem Wechsel an die Bruchstraße vor fast eineinhalb Jahren nur eine Landesliga-Partie verpasst hatte. Doch nun „ist das Innenband gerissen – und das MRT vom Mittwoch muss zeigen, ob noch mehr kaputt ist“, schildert der 24-Jährige.

Wetschen – „Ein herber Verlust für uns“, bringt es sein Trainer Oliver Marcordes auf den Punkt. Erstmals ohne ihn planen muss er fürs Auswärtsspiel am Samstag ab 16.00 Uhr bei BW Tündern. „Da wird es nicht leicht für uns“, ahnt Kruse, „zumal ja Phil Schwierking noch ausfällt“. Der Linksverteidiger, oft ebenfalls im Abwehrzentrum zu finden, muss wegen seines Außenmeniskus-Risses demnächst sogar unters Messer. „Auch für ihn war es das also mit der Hinrunde“, weiß Marcordes.

Marcordes: Ausfall-Liste „ein bisschen zu lang“

Joshua Heyer kommt am Samstag wegen seines Polizeidienstes ebenfalls nicht fürs Abwehrzentrum infrage, Offensivmann Ramiz Pasiov mit seiner Präsenz und Übersicht eher. Sechser Kai Wessels könnte ebenfalls neben Urlaubs-Rückkehrer Sören Sandmann verteidigen, doch der Sommerneuzugang trainiert nach abgeklungenen Patellasehnen-Problemen erst seit kurzem wieder mit. „Maris Thiry kann aber auch als Innenverteidiger spielen“, zählt der TSV-Coach die nächste Alternative auf. Also: Abwehralarm? Fehlanzeige! „Alle aus unserem Kader wollen in der Landesliga spielen – und jeder kann das“, sagt Marcordes entspannt. Obwohl ihm die aktuelle Ausfall-Liste „ein bisschen zu lang ist“. Denn vorn fehlen neben dem langzeitverletzten Steffen Winkler die verreisten Christoph Hainke und Philip Kürble sowie der privat verhinderte Ricardo Tenti. Zudem sind Tino Senkler und Philipp Nüßmann noch im Aufbautraining.

„Mit Essen und Getränken“: Fanplätze im Bus frei

Trotz dieser spärlichen Besetzung starten die Wetscher mit zwei Bussen nach Hameln. Weitere Fans können sich für 15 Euro noch einen Platz sichern: „Mit Essen und Getränken inklusive ist das ein Schnäppchen“, wirbt Marcordes um Unterstützung. Die dürfte gegen den Oberliga-Absteiger guttun, denn deren zehnter Tabellenplatz täusche gewaltig, mahnt der 41-Jährige: „Tündern hat sechsmal unentschieden gespielt. Nur zwei Siege mehr, und sie stünden da, wo wir jetzt sind.“ Die Taktik der Blau-Weißen ähnele einer Wundertüte: „Sie sind schwer auszurechnen. Jeder läuft gefühlt überall rum.“ Nun startet dort auch der zuletzt fehlende Robin Tegtmeyer durch, mit Lukas Kruse (ebenfalls fünf Tore) gefährlichster Tünderaner. Es wartet Arbeit auf Wetschens Abwehr – in welcher Formation auch immer.