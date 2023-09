„Herbe Verluste“ für Diepholzer Squasher: Auer und Wingelsdorf verlassen deutschen Vizemeister

Von: Cord Krüger

Er geht: Willi Wingelsdorf hatte bei den Diepholzer Squashern eine starke Einzelbilanz. In diesen zwei Jahren holte er erst DM-Bronze und dann die Vizemeisterschaft. © Krüger

Die Bundesliga-Squasher des 1. SC Diepholz waren als deutscher Vizemeister ursprünglich für das viertägige Turnier um den Mannschafts-Europapokal qualifiziert. Warum sie nun doch nicht in der Champions League ihrer Sportart dabei sind, und warum Felix Auer Willi Wingelsdorf den Club verlassen.

Diepholz – Diepholzer Großmarkt anstatt der ganz großen Bühne: Normalerweise hätten die Bundesliga-Squasher des 1. SC Diepholz als deutscher Vizemeister ab heute zum viertägigen Turnier um den Mannschafts-Europapokal antreten dürfen. Also gewissermaßen die Champions League in dieser Sportart! Doch daraus wurde nichts, weil der Kontinentalverband pro Nation nur maximal zwei Starter zulässt. Neben dem deutschen Meister Black & White Worms ist dies aber nicht der Zweite aus Diepholz, sondern der DM-Dritte Paderborner SC, als Ausrichter jenes Europacups automatisch startberechtigt.

Keine „Preistreiberei“, lieber weiter familiär

„Im Nachhinein aber ganz gut so“, findet das SCD-Spielertrainer Dennis Jensen und meint damit den eingesparten Aufwand: „Das wären für jeden von uns noch mal drei Werktage mehr gewesen – und von den Kosten her hätte es unser Budget schon ziemlich angegriffen.“ Also dürfen er und einige Clubkollegen am Wochenende über die Kirmes der Kreisstadt bummeln und sich auf die neue Erstliga-Saison einschwören, die in gut fünf Wochen mit einem Heimspiel beginnt.

„Wir freuen uns auf das Niedersachsen-Derby mit dem SC Hasbergen“, sagt Jensen über die für Samstag, 21. Oktober, angesetzte Paarung. Los geht’s um 13.00 Uhr im Sauna- und Sportparadies. Die Fans bekommen dann allerdings ein weitgehend anders besetztes Quartett zu sehen, denn zwei Leistungs- und Sympathieträger haben im Juni nach der Finalniederlage bei den „Deutschen“ in Krefeld gegen Worms ihren Abschied verkündet: Felix Auer, eine Serie lang meistens an Nummer drei für den 1. SCD im Court, verlässt den Club ebenso wie „Vierer“ Willi Wingelsdorf nach zwei Spielzeiten. Beide schließen sich dem Aufsteiger „Kaifu Ritter“ in Hamburg an.

„Zuerst war es eine schwere Enttäuschung für uns“, gesteht Jensen, „denn sportlich und menschlich sind das herbe Verluste. Aber wenn man eine Nacht drüber schläft, ist es nachvollziehbar: Beide wohnen in Hamburg, beide haben nur einen zehnminütigen Weg zur Anlage – und dieser Club nimmt anscheinend ordentlich Geld in die Hand“, sagt er über die im Raum stehenden Aufwandsentschädigungen.

Wegen dieses finanziellen Unterschieds „haben wir gar nicht erst mitverhandelt und werden andererseits selbst auch nicht mehr auf dem Transfermarkt tätig“, erklärt Jensen, seit Jahrzehnten nebenher auch Kaderplaner und Manager: „Denn erstens wollen wir die Preistreiberei für Spieler gerade auf dem deutschen Markt nicht mitmachen, zweitens möchte ich das Familiäre, das unseren Verein auszeichnet, nicht gefährden.“

Er bleibt: Julian Kischel dürfte vor allem an Position drei in der ab Oktober beginnenden Saison zu deutlich mehr Spielanteilen kommen als in der abgelaufenen Serie. © Krüger

Also setzt der 48-Jährige auf bewährte Kräfte – und nennt Dustin Eickhoff, Julian Kischel sowie Torsten Wagner als Kandidaten für die Positionen hinter den beiden Profi-Plätzen. „Auf sie kann ich mich zu 100 Prozent verlassen. Hinzu kommt dann noch meine Wenigkeit“, sagt der Teamchef schmunzelnd. Alle vier seien fit, an den Positionen eins und zwei kämen der Inder Mahesh Mangaonkar, Ägyptens Ausnahmekönner Mazen Hesham, der Schotte Rory Stewart und weitere Berufs-Squasher in Betracht, die nach wie vor vertraglich auf Abruf an den 1. SCD gebunden sind.

„Wir werden also weiter eine starke Mannschaft stellen, verfolgen aber nicht das Ziel, in der Liga ganz oben anzugreifen“, verdeutlicht Jensen: „Nach diesen zwei Jahren mit den Plätzen drei und zwei bei den Deutschen Meisterschaften ist es mal an der Zeit, durchzupusten und sich ein wenig zu konsolidieren.“

Die Gelegenheit dazu scheint jetzt günstig: „Es kann zwar immer mal passieren, dass wir unten reinrutschen, aber in der neuen Saison gibt es keinen Absteiger“, verrät der Ur-Diepholzer. Denn die Deutsche Squash-Liga will ihre Eliteklasse wieder von sieben auf zehn Mannschaften aufstocken. „Für uns bedeutet das ab Herbst 2024 mit mehr Spielen dann zwar mehr Kosten, aber für die Zuschauer ist eine längere Saison interessanter.“

Heshams Interesse an einem weiteren Engagement für die Niedersachsen war sowieso ungebrochen. Noch unmittelbar nach dem Gewinn der DM-Silbermedaille in Krefeld forderte er eine Verlängerung der Zusammenarbeit – mit den Worten: „Wo bleibt mein Fünfjahresvertrag?“ Jensen und die Verantwortlichen beließen es erst einmal bei vier Serien mit ihm, zurrten dies aber noch an Ort und Stelle schriftlich fest.