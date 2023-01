Hemelingen räumt in der Edenhalle ab: Finalsieg gegen „gerupfte“ Rehdener, Gastgeber TuS Sulingen Dritter

Von: Cord Krüger

Sulinger Stadtmeister wurde der TuS – hier mit Ali Kurt (links) und Lennart Greifenberg (rechts), der hier beim 4:0 vor Maurice Krüger vom FC Sulingen (Mitte) klärt. © Krüger, Cord

Erst am Samstagabend, als Gastgeber TuS Sulingen sein Spiel um Platz drei beim „StudioFünf-Cup“ mit 4:2 gegen die TS Woltmershausen gewonnen hatte, lichteten sich die Reihen auf der lange voll besetzten Tribüne der Sulinger Edenhalle. Und im anschließenden Finale zwischen Fußball-Regionalligist BSV Rehden und dem Bremen-Liga-Zweiten SV Hemelingen wurde es dann sogar auf dem Spielfeld deutlich dünner – nach Zeitstrafen gegen die Rehdener Niklas Kiene, Julijan Popovic und Pierre Becken sowie der Roten Karte gegen ihren Kollegen Josip Tomic. Auch Hemelingens Abdula Genaev kassierte zwei Minuten – am Ende aber räumte sein Team kräftig ab.

Sulingen – Mit 5:4 gewann der SVH das Endspiel und 150 Euro Prämie, der starke Torhüter Marcel Pfaar (früher unter anderem beim Brinkumer SV) freute sich über die eindeutige Wahl zum besten Keeper des Turniers und meinte trocken: „Da hat sich der Nachmittag ja gelohnt.“

Damit nicht genug für die Bremer: Salem Nouwame kürte Hallensprecher Volker Wall zum besten Spieler des Cups. Rehden blieben 100 Euro für Platz zwei und der Titel des Torschützenkönigs in Person von Denis Vukancic, der siebenmal traf.

Flachgeschenke von Dominic Brock (l.) und Volker Wall (r.) bekamen Torschützenkönig Denis Vukancic (BSV Rehden, 2. v. l.), Keeper Marcel Pfaar als bester Torhüter sowie dessen Hemelinger Teamkollege Salem Nouwame (M.) als bester Spieler des Turniers. © Krüger, Cord

Sulingens Trainer Iman Bi Ria war mit dem Bronze-Rang seines Landesligisten „zufrieden“, wenngleich er gestand: „Nach dem 1:3 im Halbfinale gegen Hemelingen waren wir enttäuscht. Aber wir haben nur gegen den Sieger verloren, hatten vier Neuzugänge im Team – und die haben sich toll eingefügt. Die Stimmung in der Kabine war jedenfalls super, und es war ein gut organisiertes Turnier“, lobte er die Verantwortlichen um Spartenleiter Dominic Brock.

TuS Sulingen mit Neuzugängen im Aufgebot

Bi Rias Team sorgte gleich im Eröffnungsspiel für eine Ansage und besiegte Weser-Ems-Bezirksligist SW Osterfeine mit 3:0. Dem erst zwei Tage zuvor verpflichteten Eugen Uschpol gelang das 1:0, Aaron Djomatou als weiterem Neuzugang und Jan Rabens sorgten für die anderen Treffer. Stadtrivale und Gruppengegner FC Sulingen aus der Bezirksliga erwischte den schlechteren Start – mit dem 1:3 gegen Bremen-Ligist Woltmershausen. Anschließend kam Mitfavorit Rehden in körperbetonten 14 Minuten zu einem 2:1 gegen Hemelingen. „Etwas härter war es – aber das ist normal“, meinte Rehdens Josip Tomic nach dem Auftakt in der Gruppe B: Gegen eine höherklassige Mannschaft ist man eben noch ein Stück motivierter.“

Manuel Meye: „Palle sagte: Los, zieh dich um“

Danach sahen die knapp 200 Zuschauer die bis dato torreichste Partie: Torge Rittmeyer hatte Landesligist TSV Wetschen schon nach zwölf Sekunden per Schuss in den Knick gegen den TuS St. Hülfe-Heede in Führung gebracht und fürs 2:0 gesorgt, ehe Alexander Chuzhykov per Doppelpack ausglich. Danach machten Kevin Reinking, Finn Raskopp und Maris Thiry aber mit dem 5:2 alles klar. Bezirksligist Heede hatte übrigens einen routinierten Gast im Team: Manuel Meyer hatte vormittags im „Legenden-Turnier“ für die Altstars des TuS Sulingen gekickt und war danach im Kabinengang Marc Pallentien über den Weg gelaufen. „Palle erzählte mir, dass sie einen Mann zu wenig haben – und sagte: Los, zieh dich um“, berichtete der 40-Jährige. Schön fand er, „dass ich nicht der Älteste im Team war“, sagte er mit Blick auf den 49-jährigen Pallentien: „Es hat Spaß gemacht.“ Auch gegen die Hemelinger, wo „Manu“ zum 1:0 traf (Endstand: 2:1).

Treffen der Generationen: St. Hülfes 40-jähriger „Eintags-Neuzugang“ Manuel Meyer (links) im Duell mit dem 19 Jahre jüngeren Wetscher Moritz Raskopp. © Krüger

Zwischendurch hatten die Fans das 1:1 des FC Sulingen gegen Osterfeine gesehen, dessen Trainer Mehmet Koc an alter Sulinger Wirkungsstätte ebenfalls mitackerte.

Im Samtgemeinde-Derby zwischen dem BSV und dem TSV Wetschen geriet der Regionalligist früh unter Druck – und fing sich durch Treffer von Finn Raskopp und Rittmeyer ein 0:2. Raskopps 3:0 hing nur der Querbalken im Weg. Stattdessen verkürzte Daniel Haritonov per Schuss von rechts in den Winkel, und Vukancic sorgte mit zwei Treffern für den Sieg des Viertligisten. „Bitter, dass so spät das 3:2 fiel“, bedauerte Reinking: „Mit vier Punkten wären wir weitergekommen.“ So aber schied der TSV vorzeitig aus.

TuS Sulingen bezwingt den FCS

Im anschließenden Sulinger Stadtduell fertigte der TuS den FC mit 4:0 ab – dank der Treffer von Lennart Greifenberg, Djoumata, Neuzugang Ali Kurt und Cem Ac. FCS-Trainer Marian Pingel nahm es sportlich: „Wir hatten nur sechs Mann dabei – zwei zu wenig, um ordentlich zu wechseln. Aber mehr war angesichts unserer Verletzten und der Verletzungshistorie einiger, die deshalb nicht mehr in der Halle spielen, nicht drin.“

Pierre Becken erzielt Hattrick für Rehden

Rehdens letztes Vorrundenspiel geriet zu einer noch einseitigeren Angelegenheit. Pierre Becken steuerte einen Hattrick zum 9:0 über St. Hülfe-Heede bei. „Wir waren viel zu ängstlich“, ärgerte sich Heedes Trainer Nils Jakobsen: „Hätte die Grippewelle nicht so bei uns zugeschlagen, hätten wir auch eine konkurrenzfähige Mannschaft stellen können.“ Umso mehr dankte er dem erst 15-jährigen Alexander Chuzhykov für dessen Einsatz.

Immerhin gewann sein Rumpfteam noch mit 3:0 das „kleine Halbfinale“ gegen Osterfeine – um daraufhin im Spiel um Platz fünf gegen Wetschen mit 4:8 noch reichlich einstecken zu müssen. Doch ein Heeder durfte dabei noch jubeln: Oldie Pallentien traf zum zwischenzeitlichen 3:7 – und genoss grinsend den Jubel von der Tribüne.

TuS Sulingens Kapitän Lennart Greifenberg zufrieden

Versöhnlich war auch der Abschluss für die Hausherren vom TuS Sulingen. „Das Halbfinale hatten wir als unser Minimalziel ausgegeben, von daher war das bei diesem stark besetzten Turnierfeld schon in Ordnung“, bilanzierte Kapitän Lennart Greifenberg.

„StudioFünf-Cup“ des TuS Sulingen Gruppe A

Osterfeine - TuS Sulingen 0:3

Woltmershausen - FC Sulingen 3:1

Osterfeine - Woltmershausen 1:1

FC Sulingen - TuS Sulingen 0:4

TuS Sulingen - Woltmershausen 2:2

FC Sulingen - Osterfeine 1:1 Tabelle: 1. TuS Sulingen 3/9:2/7, 2. TS Woltmershausen 3/6:4/5, 3. SW Osterfeine 3/2:5/2, 4. FC Sulingen 3/2:8/1 Gruppe B

BSV Rehden - SV Hemelingen 2:1

TSV Wetschen - St. Hülfe-Heede 5:2

BSV Rehden - TSV Wetschen 3:2

TuS St. Hülfe-Heede - Hemelingen 2:1

SV Hemelingen - TSV Wetschen 6:3

TuS St. Hülfe-Heede - BSV Rehden 0:9 Tabelle: 1. BSV Rehden 3/14:3/9, 2. SV Hemelingen 3/8:7/3, 3. TSV Wetschen 3/7:8/3, 4. TuS St. Hülfe-Heede 3/4:15/3 Kleines Halbfinale

SW Osterfeine - St. Hülfe-Heede 0:3

TSV Wetschen - FC Sulingen 6:2 Halbfinale

TuS Sulingen - SV Hemelingen 1:3

BSV Rehden - Woltmershausen 4:0 Spiel um Platz sieben

Osterfeine - FC Sulingen 3:0 Spiel um Platz fünf

St. Hülfe-Heede - TSV Wetschen 4:8 Spiel um Plaz drei

TuS Sulingen - Woltmershausen 4:2 Finale

SV Hemelingen - BSV Rehden 5:4